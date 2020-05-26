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Геращенко о возможности отставки Авакова из-за событий в Кагарлыке: "В этой ситуации решение необоснованное". ВИДЕО

Замглавы МВД Антон Геращенко прокомментировал возможность отставки главы ведомства Арсена Авакова из-за событий в Кагарлыке, где полицейские пытали и изнасиловали девушку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

"Я считаю, что в этой ситуации решение не обоснованное. Потому что мы строим систему, при которой она реагирует на подобные события. Еще раз подчеркну: до Майдана подобные действия скрывали. У нас же позиция - и это как раз результат работы министра внутренних дел - у нас полная нетерпимость к пыткам и насилию. Мгновенная реакция на то, чтобы привлечь к ответственности людей", - подчеркнул замглавы МВД.

Геращенко отметил, что после звонка потерпевшей в полицию о совершенном в течение 12 часов было осуществлено расследование, а подозреваемые - задержаны.

"Это и есть лучшая реакция полиции", - отметил Геращенко.

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением о избиение и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Их задержали. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

Также читайте: К делу об изнасиловании в Кагарлыке могут быть причастны и другие сотрудники райотдела, - пресс-офицер ГБР Белоусенко

Автор: 

Аваков Арсен (3444) изнасилование (916) Киевская область (4120) Нацполиция (16437) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+44
Интересно если бы те менты изнасиловали Антонину, то его риторика была бы другой или он все равно бы за шефа топил?
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26.05.2020 09:38
+33
Есть банальное человеческое понятие - честь. Она что у антонины что у авака в рудиментальном состоянии.
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26.05.2020 09:41
+29
Аваков уже на десять відставок заслужив собі, а Антоша все відмазує свого хазяїна.
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26.05.2020 09:39
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Страница 2 из 2
Ну якщо янеЛох 42 левела задумується про другий термін преЗеденства, то що йому ще залишається? АналіЗе він уже здав, з Томосом його об"їхали, а без "кумів"- як з"ясувалось на пресспохеренціїї, кадровий голод. То що він має робити?..
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26.05.2020 11:20 Ответить
хм...ваще-то в полиции ДОЛЖНЫ предотвращать преступления,а у вас все описля и то,если стало известно,а сколько подобных случаев скрывается?
В Одессе патрульные устраивают охоту за водителями, стращают и шантажируют.....а давайте проедем в райотдел и мы вам ТАМ покажем видео "нарушения"......ценник от 400 гр.
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26.05.2020 11:23 Ответить
В отставку,в отставку,ганьба,ганьба!
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26.05.2020 11:55 Ответить
Стосовно цього.....(добре не буду..а то бутусов буде нервувати) . Громадянин рюкзако-сабакоу ( запишіть собі) НІКОЛИ без гарантій подальшого заняття криміналом та повної безпеки від в'язниці не піде з посади просто так..Не меліть нісенітниць ,громадяни хороші..Його ніхто не зніме просто так,що б не трапилося навіть найскандальніше. Хоч воно й саме кого згвалтує та запише на камеру. Придумають казку що "жінка так його хотіла що сама його згвалтувала під прицілом напарника". А потім знайдуть на вулиці перших ліпших, визвуть зелену шмарклю для більш авторитетної картинки підтвердження та посадять кого упіймають. Ну як у кацапії..Єдине що це тупе бидло може зняти - це снайпер кулею у голову. За таку безпеку цієї наволочі, - дяка порошенко та теперишнім придуркам. Як що буде хтось насідати на громадянина дахувальника шльондр та ігорки - підніметься усе - тітушки, білецький. мусори а ля беркут ..Звісно прийдеться показати вже обличчя всім - не без цього - але ставки такі будуть що вже насрати.. Чому? Бо як тільки зніметься ця худоба - воно або у в'язницю або - з країни та переховуватися.. Може й в кацапії..Або у Азербайджані. Або там де накрало нерухомості..не важливо..Тут зразу буде небезпечно. А тому - піде на все за для безпеки да посади. Хто на сьогодні здатен зняти сабака з посади?? Тільки вулиця та не мала.. Де вона? У сраці. то й не обговорюйте якоїсь х...ні.
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26.05.2020 12:04 Ответить
Кто его снимет? Он уже как памятник стал, забронзовел.
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26.05.2020 12:12 Ответить
Так він сам п*яниця та крадій, який колись порізав та продав на металобрухт атракціон..і баб тягав .
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26.05.2020 12:15 Ответить
Щот тебе хряка жирного так захищали..... Захарчеко теж думав що надовго і всерйоз....
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26.05.2020 12:22 Ответить
А что кому не нравится? Это же кадры Хряка- Херащенко и Авакян, а еще раньше - Юща -помаранчевые.
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26.05.2020 12:51 Ответить
Ну да, вся нынешняя мусарня - плод "работы" Авакова, но оснований, конечно, нет...
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26.05.2020 12:51 Ответить
Предложения об отставке вполне обосновано !! У Гера другого мнения и не можетбыть т,к, его тоже надо выпереть !!
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26.05.2020 12:51 Ответить
В Росії вже давно були б фрески Авакова в церквах
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26.05.2020 12:57 Ответить
Цей випадок теж би замовчали,але жінка попала в лікарню,а звідтам вже подзвонили в обласну поліцію...Випадково про це дізналась преса - і керівництво поліціі вирішило спрацювати на випередження...А взагалі подібне відбувається на кожному кроці,безкарність - головна фішка реформованих копів...Вони це називають братством,порукою,чуттям ліктя...Ми ж пам"ятаєм,як Аваков прийшов в суд відстоювати вбивцю Олійника,привів з собою і Кличка,і купу високопоставленого бидла...Олійник і досі працює в поліціі,Аваков і досі розглядає МВС як власну армію,яку він може виставити проти будь кого в державі...Порох його боявся,але хоч трохи інтригував проти,але Зєля і чути не хоче про можливу відставку,настільки переляканий і ПС,і іншими ультрас які Аваков давно прикормив...Тому копи і нагліють,цих покарають,звичайно,але не за те,що гвалтували,били і знущались,а за те,що не сховали кінці у воду...тобто що випустили живою...
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26.05.2020 13:04 Ответить
2012. Убийство Оксаны Макар в Николаеве.Министр МВС - на месте. 2013 - трагедия во Врадиевке. Министр - как вкопаный. 2014 - первые смерти на Грушевского, затем в Крепостном - как с гуся вода. Затем Институтская, со всем известными последствиями.. Однако, эстафетная палочка успешно передана. Межвидовые ментовские разборки в Княжичах. 5 трупов. Тишина. Убийство ментами ребенка в Переяславе. Министерское кресло даже не качнулось. Теперь - Кагарлык. Ждем еще чего-то? Пане президент ? Так Ростов не резиновый. Думай-те !
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26.05.2020 14:04 Ответить
Цікаво а якщо б згвалтували самого Геращенка чи його дружину, щоб він тоді співав . Про чудового міністра який не покриває такі випадки, а можна ж було.Кожен рядовий мент (не поліцай) має знати що за його безчинства відповість міністр,обласний начальник,районний начальник і він. Повірте тоді таких випадків не буде.Цікаво а що рішить Зеля,далі буде плямкати губами,хрином грати на піаніно і вещать про епоху жлобства.
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26.05.2020 14:11 Ответить
Земля молчит. Ему этот ужас и сам Аваков не интересны. Абы посадить Порошенко . Вот главная цель Зечма кремлёвского.
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26.05.2020 15:00 Ответить
Гнать в шею надо обоих и ававова и геращенко. Достали народ своей ложью!!!
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26.05.2020 14:16 Ответить
"В этой ситуации решение необоснованное". Я благодарен Авакову за то, что в 14-м он привез в Харьков винницкий ОМОН и разогнал "ХНР". Но последнее время "ситуации" возникают одна за одной. Седьмой год на этом посту. Пора менять.
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26.05.2020 15:20 Ответить
Всё правильно сказал.
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26.05.2020 19:07 Ответить
якщо прибрати зараз Авакова, то нема гарантій взагалі, що замість нього призначать когось толкового з проєвропейською позицією. позицією не в політичному сенсі, а з проєвропейською позицією в сенсі цінностей. Зважаючи на недолугу кадрову політику зекоманди, вони швидше призначать на таку посаду когось на зразок Портнова чи інше якесь ватне чепушило.
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26.05.2020 22:07 Ответить
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