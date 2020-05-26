Геращенко о возможности отставки Авакова из-за событий в Кагарлыке: "В этой ситуации решение необоснованное". ВИДЕО

Замглавы МВД Антон Геращенко прокомментировал возможность отставки главы ведомства Арсена Авакова из-за событий в Кагарлыке, где полицейские пытали и изнасиловали девушку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

"Я считаю, что в этой ситуации решение не обоснованное. Потому что мы строим систему, при которой она реагирует на подобные события. Еще раз подчеркну: до Майдана подобные действия скрывали. У нас же позиция - и это как раз результат работы министра внутренних дел - у нас полная нетерпимость к пыткам и насилию. Мгновенная реакция на то, чтобы привлечь к ответственности людей", - подчеркнул замглавы МВД.

Геращенко отметил, что после звонка потерпевшей в полицию о совершенном в течение 12 часов было осуществлено расследование, а подозреваемые - задержаны.

"Это и есть лучшая реакция полиции", - отметил Геращенко.

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением о избиение и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Их задержали. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

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