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Изнасиловавшие свидетеля полицейские Кузив и Сулима не попали под аттестацию с участием общественности, - журналистка Худецкая

Изнасиловавшие свидетеля полицейские Кузив и Сулима не попали под аттестацию с участием общественности, - журналистка Худецкая

Оба полицейских, которые издевались над свидетелями в райотделе полиции в Кагарлыке, не попали на аттестацию, в которой участвовала общественность.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала журналистка Ольга Худецкая, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, руководитель отделения К. (Николай Кузив. - Ред.) на момент переаттестации конца 2015 - начала 2016, в которой частично участвовали волонтеры и представители гражданского общества, служил в Мариуполе.

"В этот период аттестовали центральный аппарат полиции, Киев и несколько регионов, Донецкой области среди них не было. Поэтому на частично доступную для общественности аттестацию К. не попал. Нет его и в записях участников комиссий в тот период, мы просмотрели на всякий случай.

Очевидно, чисто формально аттестацию он прошел позже, уже через комиссию, сформированную под контролем самой полиции, после того как общественность вышла из процесса в мае 2016 (в то время советники министра захватили полностью контроль над механизмом аттестации и отбором в комиссии). Возможно К. аттестовали даже чисто на бумаге - мы знаем о таких случаях аттестации целых участков и подразделений", - сообщает Худецкая.

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Что касается оперуполномоченного С. (Сергей Сулима. - Ред.), отмечает журналист, по состоянию на аттестацию 2015 года он числился в должности "инспектор патрульной службы взвода патрульной службы Обуховского районного отдела ГУ МВД Украины".

"В записях аттестационных комиссий, списках результатов тестирований, списках восстановленных через суд мы его не нашли, что с вероятностью 98% говорит нам, что С. не проходил аттестацию в период участия в ней общественности и волонтеров.

Если я правильно понимаю схему - его подразделение было якобы "патрульным", а патрульных не аттестовали", - поясняет она.

Худецкая обращает внимание на то, что "это не та, новая патрулька, созданная в 2015 году, о которой вы подумали. Потому что в Обухове не было набора в новую патрульку, который вы видели в Киеве и других крупных городах".

"Как видите из названия должности, этот "взвод патрульной службы", в котором служил С., был подразделением Обуховского райотдела. В то время как подразделения настоящей "новой патрульки" подчинялись напрямую Департаменту патрульной полиции, а не местным отделениям "старой милиции"", - добавляет Худецкая.

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"Предыдущий мой личный вывод таков - в райотделе Обуховской старой милиции перед аттестацией создали подразделение по названию очень похожее на подразделение новой патрульной полиции. И под предлогом "патрульку не аттестуют" в нем пересидели период аттестации ряд персонажей, включая С., который сейчас подозревается в изнасиловании свидетеля", - заключает журналист.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением о избиение и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества.

Изнасиловавшие свидетеля полицейские Кузив и Сулима не попали под аттестацию с участием общественности, - журналистка Худецкая 01
Изнасиловавшие свидетеля полицейские Кузив и Сулима не попали под аттестацию с участием общественности, - журналистка Худецкая 02

Киевская область (4120) насилие (393) Нацполиция (16437)


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Топ комментарии
+12
проблема в том что полицию мы так и не получили так как воноприбывших поглотила старая мусарская система со всеми ее пытками ,взятками и кумовством
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26.05.2020 09:45
+11
Один из главных борцов с Порошенко - Найем (чуть вспомнил фамилию, видимо бороться теперь нет с чем и его фамилия не появляется) сказал, что он гордится реформой полиции...
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26.05.2020 09:47
+11
Изнасиловавшие свидетеля полицейские Кузив и Сулима не попали под аттестацию с участием общественности, - журналистка Худецкая - Цензор.НЕТ 6031
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26.05.2020 09:57
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Правила форума Совет форумчан
необходима декриминализация убийств работников мвд
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26.05.2020 09:43 Ответить
будь как Виталий Запорожец - замочи зарвавшегося мусора. Только беда в том, что так повезти с судом, как Виталию, не всегда может
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26.05.2020 09:55 Ответить
на данный момент закон не поощряет, я про необходимость принятия нормальных законов,
везение это когда зеленский кинул лохов и с охметовым эл.энергией торгует
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26.05.2020 10:00 Ответить
проблема в том что полицию мы так и не получили так как воноприбывших поглотила старая мусарская система со всеми ее пытками ,взятками и кумовством
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26.05.2020 09:45 Ответить
Один из главных борцов с Порошенко - Найем (чуть вспомнил фамилию, видимо бороться теперь нет с чем и его фамилия не появляется) сказал, что он гордится реформой полиции...
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26.05.2020 09:47 Ответить
Так кругом ты думаешь нормальний человек пойдет в мусарку служить?
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26.05.2020 09:47 Ответить
тот же зе шел на преза изображая себя символ обновления а в результате тупой воровитый бездарный совок-ватник
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26.05.2020 09:50 Ответить
Общем , - Там где Контроль Общественности там и Порядок. , там и Порядок, а там где контроль Ментов
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26.05.2020 09:46 Ответить
МВД=ОПГ
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26.05.2020 09:47 Ответить
ВиВсеВрете!
Бубочка сказал, что Аваков ЛУЧШИЙ министр.
И провёл ЛУЧШУЮ и ПОЛНУЮ реформу полиции!!!
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26.05.2020 09:50 Ответить
Изнасиловавшие свидетеля полицейские Кузив и Сулима не попали под аттестацию с участием общественности, - журналистка Худецкая - Цензор.НЕТ 6031
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26.05.2020 09:57 Ответить
он со шмыгой доходы от торговли эл.энергией подсчитывает
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26.05.2020 10:01 Ответить
Суліма - це не наш ваня-графоман юдьчин?
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26.05.2020 09:58 Ответить
Мур - московський уголовний розшук?
Краще скажи, кого обиратимем на дострокових цього літа?
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26.05.2020 10:12 Ответить
юлю з юлею між юлями, бо принципово не має грошей...
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26.05.2020 10:59 Ответить
Юлєфобів Господь карає - розум забирає. Що хотів сказати, юлєфобе? Йди давай свідчення в Кагарлик, тебе вже чекають
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26.05.2020 11:02 Ответить
образилось? Переживеш тюлефібнуте.
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26.05.2020 11:42 Ответить
Потрібний вільний продаж зброї, вибори всіх начальників райвідділків МВС і дільничих. Зараз МВС це туполобі панські нагайки, які захищають злочинну плутократію, землепроданців і калаборантів-олігархів від виконання Конституції, закону і народу. Землю продали орендарям, тепер питання як скупити селян кріпаків а міста перетворити в фавели наркоторгівців . Для цього і тримають поліцію і нацгвардію яка нічого не вироблячє, їсть бюджет і гвалтує , замість проведення слідчих дій. Державу потрібно загнати в будку Конституції. Цим же виродкам синєлобий Аваков повинен вручити орден "Герой Врадіїівки"
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26.05.2020 10:09 Ответить
Ещё кто то будет спрашивать ,почему Аваков должен уйти в отставку?
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26.05.2020 10:10 Ответить
Для Зєлі Аваков потрібний. Спочатку Зєлю геть.
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26.05.2020 10:13 Ответить
Да не нужно смещать фокус на этих двух подонков, их уже начали демонстративно наказывать. Проблема в том, что их поведение в мусорской среде скорее норма чем исключение.
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26.05.2020 10:12 Ответить
Должна быть введена смертельная кара для насильников! Делать им укол смертельный! Цивилизовано все!
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26.05.2020 10:15 Ответить
Поки упіймали Чекатіло розстріляли десяток невиновних. Готовий отримати іньєкцію за премію слідчому?
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26.05.2020 11:00 Ответить
если 100% доказана вина, то нужно казнить! она видела, кто ее насиловал и показания экспертизы тоже установлены! вина 100%! казнить! и не плети херни!
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26.05.2020 12:53 Ответить
А ты предлагаешь значит маньяков не карать. Бедные гниды насилуют беззащитных женщин и детей и избивают беззащитных. И надо их пожалеть еще и по головке погладеть. Не неси херни! защитник сраный нашелся насильников и ублюдков...
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26.05.2020 12:55 Ответить
Вкл Наемыч, это отдельная тема ,эту ((Уку давно надо лишить Украинского гражданства и вернуть на Парашу, он тоже приложился к аннексии Крыма , обвиняя Татар в экстремизме, мы все помним🙂🙇
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26.05.2020 10:19 Ответить
А что кто то попал ? 86% старых кадров осталось , да и из 14% уволенных многих суд восстановил.
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26.05.2020 10:25 Ответить
....по состоянию на аттестацию 2015 года...

Аттестация один раз в сто лет проводится?
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26.05.2020 10:48 Ответить
А кто то из " мусоров" попадал " участием общественности"? Если бы это была аттестация,а не фальсификат,то 99 % мусоров очутились бы на гражданке. Особенно касается руководителей подразделений,особенно областных. Там все " спортсмены" и много " нужных" должностей( психологи, штабы,советники и т.д). А СПОРТ.НОРМАТИВЫ Х.. КТО СДАСТ! А если и сдаст,их единицы
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26.05.2020 10:50 Ответить
Если насиловали свидетелей, то я даже не могу себе представить, что они делали с обвиняемыми и потерпевшими.
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26.05.2020 10:56 Ответить
Ну с потерпевшими такое не делают. Не слышала никогда. Если есть пример, приведите.
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26.05.2020 13:27 Ответить
ніяких призначень на керівні посади в поліції не має бути, лише вибори.
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26.05.2020 11:52 Ответить
https://censor.net/user/465572 Та вже навибирали, то Баригу, то Зеболото.І це вибори Президента. Кого виберуть в поліцію - краще не думати.
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26.05.2020 12:46 Ответить
 
 