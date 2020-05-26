Изнасиловавшие свидетеля полицейские Кузив и Сулима не попали под аттестацию с участием общественности, - журналистка Худецкая

Оба полицейских, которые издевались над свидетелями в райотделе полиции в Кагарлыке, не попали на аттестацию, в которой участвовала общественность.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала журналистка Ольга Худецкая, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, руководитель отделения К. (Николай Кузив. - Ред.) на момент переаттестации конца 2015 - начала 2016, в которой частично участвовали волонтеры и представители гражданского общества, служил в Мариуполе.

"В этот период аттестовали центральный аппарат полиции, Киев и несколько регионов, Донецкой области среди них не было. Поэтому на частично доступную для общественности аттестацию К. не попал. Нет его и в записях участников комиссий в тот период, мы просмотрели на всякий случай.

Очевидно, чисто формально аттестацию он прошел позже, уже через комиссию, сформированную под контролем самой полиции, после того как общественность вышла из процесса в мае 2016 (в то время советники министра захватили полностью контроль над механизмом аттестации и отбором в комиссии). Возможно К. аттестовали даже чисто на бумаге - мы знаем о таких случаях аттестации целых участков и подразделений", - сообщает Худецкая.

Читайте также: Геращенко о возможности отставки Авакова из-за событий в Кагарлыке: "В этой ситуации решение необоснованное"

Что касается оперуполномоченного С. (Сергей Сулима. - Ред.), отмечает журналист, по состоянию на аттестацию 2015 года он числился в должности "инспектор патрульной службы взвода патрульной службы Обуховского районного отдела ГУ МВД Украины".

"В записях аттестационных комиссий, списках результатов тестирований, списках восстановленных через суд мы его не нашли, что с вероятностью 98% говорит нам, что С. не проходил аттестацию в период участия в ней общественности и волонтеров.

Если я правильно понимаю схему - его подразделение было якобы "патрульным", а патрульных не аттестовали", - поясняет она.

Худецкая обращает внимание на то, что "это не та, новая патрулька, созданная в 2015 году, о которой вы подумали. Потому что в Обухове не было набора в новую патрульку, который вы видели в Киеве и других крупных городах".

"Как видите из названия должности, этот "взвод патрульной службы", в котором служил С., был подразделением Обуховского райотдела. В то время как подразделения настоящей "новой патрульки" подчинялись напрямую Департаменту патрульной полиции, а не местным отделениям "старой милиции"", - добавляет Худецкая.

Читайте также: К делу об изнасиловании в Кагарлыке могут быть причастны и другие сотрудники райотдела, - пресс-офицер ГБР Белоусенко

"Предыдущий мой личный вывод таков - в райотделе Обуховской старой милиции перед аттестацией создали подразделение по названию очень похожее на подразделение новой патрульной полиции. И под предлогом "патрульку не аттестуют" в нем пересидели период аттестации ряд персонажей, включая С., который сейчас подозревается в изнасиловании свидетеля", - заключает журналист.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением о избиение и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества.



