В ВСУ выявлены три новых случая COVID-19, всего болеет 60 военнослужащих, - Командование Медсил

По состоянию на 7 утра 26 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 60 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Командования Медсил в Facebook.

Всего за время пандемии выздоровели 96 человек, зафиксировано 2 летальных случая.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 261 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 42 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На утро 26 мая зафиксировано 339 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 21 584, летальных - 644, выздоровели 7 575 человек

"Трое военнослужащих (Львовская область - 2 человека и Черкасская - 1 человек) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. У одного военнослужащего наблюдается легкое течение заболевания, у остальных - симптомы заболевания отсутствуют", - сказано в сообщении.