В ВСУ выявлены три новых случая COVID-19, всего болеет 60 военнослужащих, - Командование Медсил
По состоянию на 7 утра 26 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 60 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Командования Медсил в Facebook.
Всего за время пандемии выздоровели 96 человек, зафиксировано 2 летальных случая.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 261 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 42 человека.
За прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
"Трое военнослужащих (Львовская область - 2 человека и Черкасская - 1 человек) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. У одного военнослужащего наблюдается легкое течение заболевания, у остальных - симптомы заболевания отсутствуют", - сказано в сообщении.
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