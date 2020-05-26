Сегодня Шмыгаль третий раз за месяц собирает инвесторов в зеленую энергетику: мы ждем, какой компромисс будет предложен, - владелец "Виндкрафт Украина" Стурен
Премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече по ситуации с "зеленым тарифом" планирует заявить о необходимости дополнительного снижения тарифов на 10% для ветровых и на 20 % для солнечных электростанций.
"Сегодня премьер-министр третий раз за месяц собирает инвесторов в зеленую энергетику, и это честная попытка найти компромисс. Мы ждем, какой компромисс будет предложен. Вариант, который мы отработали с и.о. министра Ольгой Буславец был вполне эффективным, но он не был принят. Государство хочет сохранить механизм Гарантированного покупателя, а инвесторам необходимо получить гарантии погашения долгов и гарантии выполнения новых условий. Необходимо понимать сроки, когда новый порядок будет введен и в течени какого времени он будет действовать", - сообщил Цензор.НЕТ владелец компании "Виндкрафт Украина" Карл Стурен.
По данным различных источников, премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече планирует заявить о необходимости дополнительного снижения тарифов на зеленую энергетику на 10% для ветровых и на 20 % для солнечных электростанций.
Напомним. 14 мая состоялась вторая встреча премьер-министра Дениса Шмыгаля и и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец с представителями компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики.
Ранее СБУ доложила о критической ситуации в энергетике: нет денег для выплат зеленого тарифа, дефицит 15 миллиардов в 2020-м. В Кабмине заявили, что в Украине начался самый большой энергокризис за 20 лет. Тем временем, Кабмин из-за балансовых ограничений останавливает 3 энергоблока АЭС, а 9 - переводит на пониженную мощность.
Напомним, госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову. Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Минэкоэнерго, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков "Энергоатома". При этом тепловая энергия дороже, чем атомная, что сказывается на тарифах на электроэнергию.
29 апреля прошло первое заседание Антикризисного энергетического штаба. Для вывода энергетики из кризиса Минэкоэнерго утвердило новый энергобаланс и предложило ряд антикризисных мер.
6 мая и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что сокращение производства электроэнергии на АЭС является временной вынужденной мерой, связанной с низким спросом на базовую генерацию, требованием обеспечения операционной безопасности Объединенной энергосистемы Украины и нормами действующего законодательства в сфере возобновляемой энергетики. По ее словам, в объединенной энергосистеме страны возник существенный профицит базовых генерирующих мощностей атомных электростанций и, наоборот, дефицит высокоманевренной генерации гидроэлектростанций. При этом генерация работает в убыток и имеет многомиллиардные долги. Эксперты критикуют решение руководства Минэнерго как такое, что защищает интересы частных компаний-монополистов за счет граждан.
7 мая сообщалось, что ГБР начало досудебное расследование относительно ограничения производства электроэнергии атомными электростанциями. Расследование осуществляется по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.
Как выяснили журналисты, мощность генерации украинских атомных электростанций 10 мая упала до самого низкого в истории показателя - 7,41 тыс МВт, что составляет лишь 53% от общей мощности атомной энергетики Украины - 13,84 тыс. МВт.
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а хто ними керує?
ура, таварісчі!
Это нормально ? Просто на глазах у всех вытягиваются из бюджета огромные средства.
Это обычное воровство на государственном уровне. Кому их зеленое электричество надо по этой цене, кроме их самих ?
Присмотримся к» зеленому» фарсу повнимательней. Что же мы видим? Янукович преследовал свою предшественницу (на посту премьера) Ю. Тимошенко и посадил е в тюрьму. Зеленский на протяжении года пытается отправить в тюрьму П. Порошенко, но безуспешно. Его отчаянная попытка приплести к «преступлениям барыги» еще и Дж. Байдена вообще абсурд. За который придется отвечать и перед Байденом ( если он станет Президентом США) и перед следующим Президентом Украины.
Преследовал Янукович также министров «кабинета Тимошенко» и других политиков. Этот материал можно найти в Википедии по ссылке «репрессии Януковича». Но то были достойные противники. «Наезд» же Зеленского на двух медработников и минера лично мне напомнил (да простят меня обвиняемые за такое сравнение) «наезд» известного городничего на слесаря Пошлепкина и унтер-офицерскую вдову. И объяснение то же: "Этот минер - террорист, а если он еще ничего не взорвал, потом взорвет".
Экономическая политика Зеленского есть фарс на экономическую политику Януковича. «Несудимый» стал главой клуба приближенных олигархов и вместе с ними грабил страну. Грабил так, что пришлось бежать. Зеленский сделал премьер-министром бывшего подчиненного Р. Ахметова. Представители других олигархов тоже нашли место в Кабмине. Теперь олигархи дерибанят страну через подконтрольных министров, а Зеленский только смотрит, как деньги из казны плывут в карманы толстосумов, минуя его собственный. Но отвечать-то перед народом и новым Президентом после окончания каденции придется ему!!
С взаимоотношениями с Верховной Радой та же история. Янукович железной рукой четыре года удерживал в Раде покорное большинство. Но, увидев льющуюся по улицам кровь, большинство ему изменило и Верховная Рада отправила его в отставку. Зеленский пришел в Раду с монобольшинством, которое развалилось через год - в четыре раза быстрее, чем у ПроФФессора.
С взаимоотношениями с Путиным - та же история. Янукович четыре года с ним договаривался, встречался, кланялся… Но цели - снижения цены на российский газ - не достиг. Зеленский тоже встретился с Путиным, но цели - прекращения гибридной войны - не достиг.
Впрочем, трагедия (диктатора) - не амплуа Зеленского. А вот фарс, комедия, буффонада - в его стиле. Но этот фарс (вангую) в конце правления станет его личной трагедией.
Когда-то вроде Клюевы занялись этой энергетикой вместе с Ахметкой и сделали для себя кормушку в 5 рублей. Потом видать или продали жадненьким лохам из-за бугра, или замаскировали владельцев.
У нас минимальная пенсия ниже прожиточного минимума почти в два раза, а они ******** о каких-то инвестициях бубнят - инвестировать в крематории и похоронные фирмы *****... Всех на гiлляку!
А вообще-то антимонопольный комитет должен рассмотреть создание неравных условий в конкурентной среде.
*****, страна тупых буратин!