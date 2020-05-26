За сутки на Киевщине зафиксирован 21 случай COVID-19, всего 1458 инфицированных, - ОГА

Среди общего количества инфицированных COVID-19 118 детей и 255 медработников.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Киевской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

По данным Киевского областного лабораторного центра, в области по состоянию на 10:00 26 мая 2020 официально подтверждено 1458 случаев заболевания коронавирусом (в т.ч. 118 детей и 255 медработника (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 21.

Из них на стационарном лечении - 214 инфицированных, на самоизоляции - 1 244 человек.

Кроме того, выздоровели 309 человек (в т.ч. 25 детей).

За время пандемии умерло - 30 человек.

За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 4272 подозрения на COVID-19. За последние сутки получено 52 сообщения о подозрении. Установлено медицинское наблюдение за 6 555 контактными лицами.

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