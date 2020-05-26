В РФ очередной антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки - 174, подтверждено 8 915 новых случаев заражения
Суточный прирост новых инфицированных Covid-19 в России заметно не изменился, оставшись на уровне 8,9 тыс., однако число зарегистрированных за сутки смертей резко выросло по сравнению с предыдущими данными и, более того, поставило очередной антирекорд за все время - 174.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении оперативного штаба, опубликованном во вторник.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 915 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 3668 (41,1%) без клинических проявлений", - сказано в сообщении.
Накануне в стране было 8946 новых случаев, с середины мая прирост лишь четыре раза превышал отметку в 9 тыс. Темп прироста во вторник составил 2,5%, показатель продолжает стабильно снижаться.
За сутки в РФ зарегистрировано 174 летальных исхода, это самый высокий уровень за все время. Накануне смертность резко снижалась до 92, но до этого шесть дней этот показатель держался выше 100 и трижды обновлял максимумы. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что после прохождения пика заболеваемости ожидается рост смертности от Covid-19.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 362 342 случая коронавирусной инфекции, 3 807 умерших и 131 129 выписанных (12 331 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 227 406. Выздоровел в стране каждый третий (36,18%) от общего числа случаев за все время.
По числу зарегистрированных случаев в мире Россия по-прежнему на третьем месте (по данным Университета Джонса Хопкинса). Второе место за Бразилией (374,9 тыс., +11,6 тыс.), на первом США (1,662 млн, +19,0 тыс.)
В Москве во вторник, сообщает оперативный штаб, 2830 новых случаев Covid-19 за сутки, 76 умерших и рекордные 8033 выздоровевших. Нарастающим итогом в столице за все время зарегистрировано 169 303 случаев Covid-19.
Коэффициент распространения инфекции ни в России, ни в Москве не изменился по сравнению с понедельником. В России он составляет ровно 1,0 (Россия без Москвы - 1,05); в Москве - 0,91.
Роспотребнадзор во вторник сообщает, что в России всего выполнено свыше 9,1 млн тестов на коронавирус, из них 215 тыс. за сутки. Под меднаблюдением в стране находятся 292 тыс. человек.
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Конечной целью Дорожной карты является, среди прочего, введение «общей карты / паспорта вакцинации» для всех граждан ЕС. Это предложение будет представлено перед комиссией в 2022 году, а «технико-экономическое обоснование» будет запущено с 2019 по 2021 год (то есть на данный момент оно находится примерно на полпути).
Подчеркнем: «дорожная карта вакцинации» - это не импровизированный ответ на пандемию Covid19, а скорее постоянный план, уходящий корнями в 2018 год, когда ЕС опубликовал опрос общественного мнения о вакцинах под названием «Состояние вакцины 2018 года». Уверенность»
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fhealth%2Fsites%2Fhealth%2Ffiles%2Fvaccination%2Fdocs%2F2018_vaccine_confidence_en.pdf https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2018_vaccine_confidence_en.pdf
После этого исследования ЕС поручил подготовить технический отчет под названием «Разработка и внедрение информационной системы иммунизации» , в том числе о правдоподобности общеевропейской системы мониторинга вакцинации.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ecdc.europa.eu%2Fsites%2Fportal%2Ffiles%2Fdocuments%2Fdesigning-implementing-immunisation-information-system_0.pdf https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/designing-implementing-immunisation-information-system_0.pdf
В 3-м квартале 2019 года все эти отчеты были объединены в последнюю версию «Дорожной карты вакцинации», долгосрочного политического плана по распространению «осведомленности и понимания» о вакцинах при противодействии «мифам о вакцинах» и борьбе с «нерешительностью в отношении вакцин».
Вы можете прочитать весь отчет здесь https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Foff-guardian.org%2Fwp-content%2Fmedialibrary%2F2019-2022_roadmap_en-1.pdf https://off-guardian.org/wp-content/medialibrary/2019-2022_roadmap_en-1.pdf , но ниже приведены некоторые из наиболее важных моментов:
- «Изучить возможность разработки общей карты вакцинации / паспорта для граждан ЕС »
- «Разработать руководство ЕС по созданию комплексных электронных информационных систем иммунизации для эффективного мониторинга программ иммунизации».
- «Преодолеть правовые и технические барьеры, препятствующие взаимодействию национальных информационных систем иммунизации».
С 12 сентября 2019 года , на совместном ЕС-ВОЗ «Глобальный саммит по вакцинации», они объявили « 10 действий по отношению к прививкам для всех» , которые охватывают большую часть той же деятельности.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fhealth%2Fsites%2Fhealth%2Ffiles%2Fvaccination%2Fdocs%2F10actions_en.pdf https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/10actions_en.pdf
Через месяц, в октябре 2019 года , было проведено "Событие 201".
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.centerforhealthsecurity.org%2Fevent201%2Fabout https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about
Для тех, кто не знает, "Событие 201" было имитацией пандемического "упражнения" с акцентом на зоонозный новый коронавирус, происходящий от летучих мышей. Его спонсорами выступили Центр безопасности здоровья Джона Хопкинса, Всемирный экономический форум и Фонд Билла и Мелинды Гейтс.
Результатом моделирования стало семь ключевых предложений.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.centerforhealthsecurity.org%2Fevent201%2Frecommendations.html https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/recommendations.html
В ноябре 2019 года эти предложения были опубликованы как «призыв к действию».
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.centerforhealthsecurity.org%2Fevent201%2Fevent201-resources%2F200117-PublicPrivatePandemicCalltoAction.pdf https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/event201-resources/200117-PublicPrivatePandemicCalltoAction.pdf
Через месяц Китай сообщил о первых случаях заболевания Covid19.
Для ясности (и для предотвращения любых спорных аргументов): речь идет не о вакцинах, их эффективности, безопасности или их отсутствии.
Дело в том, что предлагаемые контрмеры COVID19, которые были представлены общественности как чрезвычайные меры, придуманные учреждениями-паникерами на лету, фактически существовали еще до появления этой болезни .
Они уже хотели отслеживать ваши записи о прививках и привязывать их к паспорту, вводить обязательные прививки и пресекать «дезинформацию». У них просто еще не было причины.
Это была ситуация, которая требовала кризиса, и, "к счастью", он произошел.
Точное отношение изобретательности к случайности никогда не будет известно. На данный момент мы действительно знаем, что Sars-Cov-2 - не что иное, как первоначально заявленная угроза , они сами признают это.
Мы также знаем и чувствуем, что они всеми способами нагоняют страх.
И, благодаря таким документам, может быть, теперь мы начинаем понимать, ДЛЯ ЧЕГО.
А среди мигрантов большинство о своих прививках имеют очень смутное представление.
конечно, вместо того, чтобы заботиться о повышении уровня жизни и укрепления иммунитета населения, гораздо выгоднее продавать лекарства и вакцины (при этом так же спокойно продавая алкоголь, сигареты, гмо-продукты и прочую дрянь, которая делает людей больными)
медицина - огромный бизнес, который остановится, если люди будут здоровыми
конечно, если жить на помойке и с нее же питаться, то запросто заболеть любой инфекцией
2) повышению уровня жизни и качества употребляемых продуктов (простые примеры: витамин С победил цингу, витамин D рахит итд, витамин D вообще - это чуть ли не главный способ борьбы со всеми ОРВИ)
моему сыну почти 2 года, не прививались ни от чего, ранений всякого рода уже больше десятка (очень подвижный, за всем уследить невозможно), и ничего жив-здоров
https://www.unn.com.ua/ru/news/1796052-za-pyat-rokiv-v-********-17-lyudey-pomerli-vid-skazu За пять лет в Украине 17 человек умерли от бешенства
https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1794061-z-pochatku-roku-v-********-zareyestrovano-260-vipadkiv-skazu-tvarin З початку року в Україні зареєстровано 260 випадків сказу тварин
Сколько астероидов упало даже не на территорию Украины, а на всю планету за последние 1000 лет?
где эти спасители человечества? над вакциной колдуют, потому что на ней можно заработать, а на голодных детях - никак
Так держать, расейка!
Президент и Киселев по телеку рассказывают все красиво. Но мне упала интересная информация от калужских медиков. В красках. Скажу сразу - информация неофициальная. Рассказали, что цифры по заболеваемости короной действительности не соответствуют. И вот почему.
Тест на корону назначают сильно выборочно, только тем, кто точно с больными из списков Роспотреба контактировал. А таких мало. Коммерческие анализы вообще не считаются. «Даже если у человека по рентгену пневмония с характерными "матовыми отпечатками", то без теста это не COVID!» - говорит врач. При этом власти реальные цифры знают. Знают, что в той же Калуге народ с пищепрома пачками с короной поступает. Еда, кстати, в итоге в Москву идет. Самих медиков, даже после контакта с заболевшими коллегами, не тестят. Один педиатр слег, а с ним полбольницы переобщались. Итог - ничего. Все работают, и с пациентами тоже, пока совсем не поплохеет. Да, в апрельской методичке Минздрава прямым текстом прописано, что медработники, имеющие риски инфицирования на рабочих местах, должны проходить тест 1 раз в неделю, а при появлении симптомов - немедленно. То же и в рекомендациях Роспотреба сказано. Но это тот самый случай, когда бумажка только для красоты новости нужна.
Официально больничка делает 1500 тестов, а на самом деле - всего 300. При этом бабло списывают по полной. То есть никакие это не 10 млн по стране, как нам в новостях рассказывают. Максимум 1-2 млн. Людей в больницах тупо не хватает. На защиту денег жмут. Врачи носят одни и те же застиранные СИЗ неделями. А кто помрет, можно на корону списать. Статистика все равно деланная.
За выплаты Путин уже два раза публично чиновников отчитал. Но пока без толку. Калужским вот объявили, что за лечение пациентов с ковидом до сдачи теста они хрен что получат. За официально ковидных приплачивают по 2500, но к таким никто и не идет. Банально СИЗ не хватает, да и желания ни у кого нет. Причем, даже первых выплат медики в Калуге еще не получали.
ВрИО региона Шапша ещё в конце апреля утверждал, что больных среди врачей нет. А на больших предприятиях заразились единицы. Он же заявил, что медикам выдали все необходимое и деньги тоже в срок выплатили. Но вот сами врачи говорят другое. Недавно в интернет просочилась аналогичная стори из Балашихи. Там в клиниках тесты на ковид врачам вообще не делают, они со всеми симптомами тупо домой уходят лечиться.
Лично я ничего утверждать не могу. Но сообщения от врачей мне валятся регулярно. То, как работает наша система, я знаю, поэтому ни разу не удивлен. Так вот, мы скоро дойдём до того, когда все тупо переболеют, и все устаканится само собой. Ждём.
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