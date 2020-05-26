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ГБР закрыло дело о нападении нардепа Пономарева на журналиста "Цензор.НЕТ" в Раде: занимались "незаконной журналистской деятельностью"

ГБР закрыло дело о нападении нардепа Пономарева на журналиста

Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство по факту нападения нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александра Пономарева на двух журналистов в кулуарах Верховной Рады Украины Ивана Марусенко и Михаила Криворучкина.

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал журналист Иван Марусенко, передает Цензор.НЕТ.

"ГБР незаконно закрыло уголовное дело, прикрывая нардепа от ОПЗЖ Александра Пономарева!" - сообщил журналист.

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"Напомню, что этот депутат 7 февраля 2018 возле зала заседаний Верховной Рады напал на меня и моего коллегу Михаила Криворучкина, вырвал наши два телефона, когда мы снимали его, и пытался убежать. Уголовное производство в отношении воспрепятствования законной деятельности журналистов было открыто в этот же день. Даже тогдашний Генпрокурор Юрий Луценко увидел состав преступления в действиях депутата Пономарева и, лично выступая на Комитете ВР, час доказывал факт нарушения закона со стороны депутата, опираясь не только на украинское законодательство, но и на практику Европейского суда. Но дело в силу разных причин затянулась на два года, и в начале этого года было передано в ГБР, как теперь оказывается, исключительно с целью закрыть его", - пояснил Марусенко.

"Чтобы закрыть уголовное дело следователь ГБР Амелин решил назвать "частной и конфиденциальной беседой" общение двух депутатов, которые посреди Рады громко и открыто обсуждают конфликтную ситуацию, когда депутат Сергей Соболев с трибуны Верховной Рады обвинил депутата Пономарева в незаконных действиях, а фактически в диверсии против украинского армии, а журналисты, которые снимают эту беседу, по мнению следователя ГБР Амелина, должны спросить у депутатов, можно ли их снимать на видео на месте их работы, иначе журналисты уже занимаются не более не менее "незаконной журналистской деятельностью", - детализировал журналист.

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"Конечно, эти утверждения следователя, высказанные в постановлении о закрытии дела, являются абсолютно надуманными и незаконными. Конечно, мы с нашим адвокатом обжаловали это "странное решение" следователя ГБР у Генерального прокурора, поскольку вручение подозрения народному депутату - это компетенция исключительно Генерального прокурора. И будем ждать от госпожи Венедиктовой ее принципиальной оценки незаконных действий следователя ГБР Амелина. Ну и конечно, если госпожа Генеральный прокурор встанет на путь покрывания незаконных действий ГБР и депутата Пономарева, мы будем это обжаловать в судебном порядке", - акцентировал Марусенко.

"Попутно прошу всех коллег журналистов, которые поддержали меня, когда случился этот досадный инцидент, не оставаться без внимания и сейчас. В таких ситуациях только общественный резонанс останавливает "дельцов от юриспруденции" от их незаконных сделок", - призвал журналист.

7 февраля экс-"регионал" Александр Пономарев в кулуарах Верховной Рады выхватил из рук и забрал мобильный телефон у парламентского корреспондента Цензор.НЕТ Ивана Марусенко, в то время как журналист снимал на камеру телефона комментарий нардепа.

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Редакция Цензор.НЕТ расценивает поступок Пономарева как препятствование журналисткой деятельности и считает это основанием для открытия уголовного производства.

"За 7 лет работы парламентским корреспондентом не помню такого вопиющего и наглого отношения к журналистам со стороны депутатского корпуса. Депутат Пономарев мало того, что начал говорить журналистам, где и как они должны снимать, еще и выхватил камеру, лишив меня возможности выполнять свою работу. При этом, если бы не поднялся скандал, то я думаю, что своего телефона я бы больше не увидел. Кроме того, Пономарев недостойно прикрывался своей депутатской неприкосновенностью. Даже самые агрессивно настроенные "регионалы" не позволяли себе выхватывать и забирать камеру", - прокомментировал инцидент парламентский корреспондент Цензор.НЕТ Иван Марусенко.

Стоит отметить, что съемка и сам инцидент происходили в публичном месте - кулуарах Верховной Рады.

В тот же деньпрокуратура города Киева начала уголовное производство относительно препятствования народным депутатом Украины Александром Пономаревым профессиональной деятельности журналистов, в том числе, журналиста Цензор.НЕТ Ивана Марусенко.

Вместе с тем, регламентный комитет ВР не поддержал представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Пономарева. В итоге, Луценко в Раде заявил об "остановке правосудия" и срыве рассмотрения представлений ГПУ на нардепов Пономарева, Вилкула, Колесникова и Дунаева.

ГБР закрыло дело о нападении нардепа Пономарева на журналиста Цензор.НЕТ в Раде: занимались незаконной журналистской деятельностью 01
ГБР закрыло дело о нападении нардепа Пономарева на журналиста Цензор.НЕТ в Раде: занимались незаконной журналистской деятельностью 02

Автор: 

ВР (29234) журналистика (3289) СМИ (3833) Пономарев Александр (45) ГБР (2979) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+35
"СН" + "ОПЗЖ" - враги Украины. Уже никаких сомнений не осталось
ГБР закрыло дело о нападении нардепа Пономарева на журналиста "Цензор.НЕТ" в Раде: занимались "незаконной журналистской деятельностью" - Цензор.НЕТ 4553
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26.05.2020 11:14
+32
Про действия ГБР не осилил что то написать, опять басни? )) Украина была предыдущие 5 лет, но вам тупым бакланам Армія, Мова, Віра на хлеб не мазалась, вам бы Жрать,Спать,Срать - кушайте
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26.05.2020 11:29
+30
«Зеленський знову продав свій серіал на російський канал СТС, з яким пов'язана Аліна Кабаєва і олігархи під санкціями. На російському телеканалі СТС з 18 травня почав виходити серіал «Родичі». Його ще в 2016 році зняла студія Квартал-95, а продюсером виступив особисто Володимир Зеленський», - https://t.me/oleksiihoncharenko/2098 повідомив О. Гончаренко в Telegram.
Нардеп зазначив, що при цьому одними з власників «СТС Медіа Груп» є Національна медіа група.
«Голова ради директорів там - всім відома Аліна Кабаєва. Крім цього, серед бенефіціарів СТС - Олексій Мордашов, російський олігарх, чия компанія потрапила під американські санкції на початку 2018-го після поставок до Криму газових турбін, зроблених на спільному з Siemens підприємстві. Ну і нарешті, серед власників СТС російський державний банк ВТБ, який володіє телканалом в тому числі через кіпрський офшор Telcrest Investmets Ltd», - написав він.
Гончаренко наголосив, що Зеленський зняв санкції з деяких офшорів 15 травня перед виходом серіалу на російському телеканалі.
«З огляду на всіх цих фігурантів, максимально дивним видається той збіг, що Зеленський зняв санкції з деяких офшорів 15 травня прямо перед виходом серіалу на СТС. Чи не для отримання роялті за серіал це було зроблено? Адже гроші з офшорної зони не так привернуть увагу, як прямо з Росії. З огляду на, що у Зеленського на Кіпрі є ряд компаній, то виникає багато питань. Так чи інакше «кварталівці» отримують гроші від показу своїх кіноробіт на російських телеканалах, які мають прямий зв'язок з російською владою», - зазначив Гончаренко.
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26.05.2020 11:13
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Все гораздо хуже. СПР- Страна победивших реваншистов
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26.05.2020 11:19 Ответить
И нафиг было делать это ГБР?
Чем они лучше постсоветских ментов?
Такое же быдло смотрит в рот хозяевам жизни:
"чего изволите?"
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26.05.2020 11:32 Ответить
зеленый ОКУРОК должен был задать вопрос --ЧЕМ ОН ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЯНУКОВИЧА ???? дождемся октября ,когда народ проголосует на местных выборах !!!
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26.05.2020 15:10 Ответить
ПРОТИ ВІЙСЬКОВОГО, ЯКИЙ КРИТИКУВАВ ЗЕЛЕНСЬКОГО, https://prm.ua/proti-viyskovogo-yakiy-kritikuvav-zelenskogo-porushili-kriminalnu-spravu/ ПОРУШИЛИ КРИМІНАЛЬНУ СПРАВУ
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27.05.2020 01:07 Ответить
Как вы, соевые идиоты, только не обзывали Украину за последний год, а Украина была и будет. Даже, когда о вашей святой свыне гэтьмане и о вас, адептах его секты, забудут.
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26.05.2020 11:20 Ответить
Про действия ГБР не осилил что то написать, опять басни? )) Украина была предыдущие 5 лет, но вам тупым бакланам Армія, Мова, Віра на хлеб не мазалась, вам бы Жрать,Спать,Срать - кушайте
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26.05.2020 11:29 Ответить
А обсирание названия государства Украина соевыми идиотами это про ГБР или где?
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26.05.2020 11:51 Ответить
А кто Украину обидел? Страна победивших реваншистов это про вас бакланов, пока что ваше стадо консультационные советы с Лугандонией создаёт, а бубочка для них подготовил закон о двойном гражданстве. Расскажи еще про мирных домбаситов)))
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26.05.2020 12:12 Ответить
И когда ваше стадо уже попрет в очередные "мирные домбаситы" (ненависть к Украине и ее жителям у вас уже есть)?
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26.05.2020 11:52 Ответить
«Зеленський знову продав свій серіал на російський канал СТС, з яким пов'язана Аліна Кабаєва і олігархи під санкціями. На російському телеканалі СТС з 18 травня почав виходити серіал «Родичі». Його ще в 2016 році зняла студія Квартал-95, а продюсером виступив особисто Володимир Зеленський», - https://t.me/oleksiihoncharenko/2098 повідомив О. Гончаренко в Telegram.
Нардеп зазначив, що при цьому одними з власників «СТС Медіа Груп» є Національна медіа група.
«Голова ради директорів там - всім відома Аліна Кабаєва. Крім цього, серед бенефіціарів СТС - Олексій Мордашов, російський олігарх, чия компанія потрапила під американські санкції на початку 2018-го після поставок до Криму газових турбін, зроблених на спільному з Siemens підприємстві. Ну і нарешті, серед власників СТС російський державний банк ВТБ, який володіє телканалом в тому числі через кіпрський офшор Telcrest Investmets Ltd», - написав він.
Гончаренко наголосив, що Зеленський зняв санкції з деяких офшорів 15 травня перед виходом серіалу на російському телеканалі.
«З огляду на всіх цих фігурантів, максимально дивним видається той збіг, що Зеленський зняв санкції з деяких офшорів 15 травня прямо перед виходом серіалу на СТС. Чи не для отримання роялті за серіал це було зроблено? Адже гроші з офшорної зони не так привернуть увагу, як прямо з Росії. З огляду на, що у Зеленського на Кіпрі є ряд компаній, то виникає багато питань. Так чи інакше «кварталівці» отримують гроші від показу своїх кіноробіт на російських телеканалах, які мають прямий зв'язок з російською владою», - зазначив Гончаренко.
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26.05.2020 11:13 Ответить
Це ж не патріот... його не можна трогати.
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26.05.2020 11:14 Ответить
"СН" + "ОПЗЖ" - враги Украины. Уже никаких сомнений не осталось
ГБР закрыло дело о нападении нардепа Пономарева на журналиста "Цензор.НЕТ" в Раде: занимались "незаконной журналистской деятельностью" - Цензор.НЕТ 4553
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26.05.2020 11:14 Ответить
Одна женщина из киевской ТВ-среды недавно рассказала, как её мужу и ей где-то между 2014-м и 2015-м годами предложили "участвовать в этом проекте" - речь шла о "проекте Украина". Они, малость подумав, согласились, и через пять лет купно со своим артистическим кружком стали президентом большой европейской страны с населением то ли под, то ли за 40 миллионов человек. Эту женщину "в народе" зовут, как и в её кружке, Ленкой. Она не подозревала, что дала не что иное, как признательное показание.

Авторы "проекта", заполучив эту пару, принялись вместе с нею "варганить" (тоже их слово) телесериал "Слуга народа". Это об идеальном украинском президенте из простых учителей по фамилии Голобородько. За этого Голобородько, даже не за актёра Владимира Зеленского, сыгравшего его роль, и отдало свои голоса большинство украинских избирателей. Принять такое решение, по моему убеждению, им помогли пропагандистские подразделения русских гибридных войск, действовавших не только из-за "поребрика", но и внутри страны.
Спустя год оказывается не совсем праздным вопрос: стал ли победитель полноценной властью? Для кого-то почти да, но не для госаппарата и местного самоуправления. Для этих сил властью надо не оформиться, не записаться, а, если выразиться по-старинному, родиться. Царь должен быть настоящим. Если царь не настоящий даже в глазах части его сторонников, то дела не будет, а ему самому придётся плохо. - А. Стреляный
https://www.svoboda.org/a/30622145.html
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26.05.2020 11:33 Ответить
під харями цих скотів, вподобайку не поставлю, але вашу думку підтримую...
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26.05.2020 13:39 Ответить
Зелений ацтой.
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26.05.2020 11:16 Ответить
Бібіков рулить! Так скоро і Янукович повернеться
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26.05.2020 11:16 Ответить
це ціна свободі слова в Україні...про що зараз говорити,хто привладі і кого підтримує суспільство?
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26.05.2020 11:17 Ответить
Нам пытаются навязать образ хамовитого парня, обидевшего ранимых интеллигентов.
А ведь все знают, что на нём экономические преступления на миллиарды долларов с участием пяти поколений власти
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26.05.2020 11:17 Ответить
Свобода слова по Коломойскому и слугам."У нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы немножко приглушить", - нардеп "СН" Василевская-Смаглюк. /В законодательство Украины планируют ввести ответственность для журналистов за манипуляции, - Бородянский/ Там очевидные признаки преступления, - Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского/Нам не нужны СМИ, чтобы общаться с обществом, - Богдан. / Богдан подал иск о защите чести и достоинства против журналистов "Схем" и НОТУ/Полиция открыла производство из-за видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик: "Судьба автора будет несладкой"/ Двое ривненцев вышли в центр города с плакатами за импичмент Зеленского, их забрала полиция ./Полиция ведет уже открытую войну против журналистики. На профессора Иванова завели дело из-за участия его сына в фейсбук-группе
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26.05.2020 11:18 Ответить
Ганьба!
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26.05.2020 11:19 Ответить
не, а шо, липецк... панама... свинарчуки... в 86 раз озолотился... а мине, бедному криворожскому яврэю, зась? Тавышо... не за то нарид за меня голосил, шобы отак от... я вам из амана за инвистиции дагаварился...за ленкины денюшки, заметтьте, не за державни гроши... ашо?
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26.05.2020 11:20 Ответить
Ось вам і вся правда про це ДБР! Напад на журналістів повинен розслідуватися згідно законів про журналістську діяльність, а в той час вони були на роботі!
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26.05.2020 11:21 Ответить
це не правильні журналісти, бо не тягнуть до стандартів "Г+Г" та ніколи не співали дифірамбів "Фонду Ріната яснесонечко як же жити без тебе" ...
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26.05.2020 13:47 Ответить
ото отольюца кошкє птічкіни сльозкі
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26.05.2020 11:21 Ответить
Надо подавать иск в ЕСПЧ. И журналистское сообщество должно не молчать, а кричать о таких нарушениях закона .... А жопоблочнику Пономарёву надо устроить журналистскую травлю, слежку....Пусть падла удавится от такой убийственной популярности...
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26.05.2020 11:23 Ответить
не удавится . у нас уже 5 лет как Бердянск называют - пономарёвск .то что сейчас в стране идёт у нас началось с последних мэрских выборов . был мэр который развивал город. тупое быдло проголосовало за марионетку пономарёвскую которого перед этим сняли с председателей районной администрации за полный развал района . теперь городу пиз"ц и разруха полная настала . зато везде на должностях пономарёвские люди которые нашего местного бубочку почти в открытую посылают и под себя гребут и ртом и жопой
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26.05.2020 14:41 Ответить
Класс подать иск чтоб потом с налогов обычных людей заплатить компенсацию. Опять начинается ***** в стиле заплатим за проебы власти с кармана народа.... Предлагаю платить компенсацию по решением ЕСПЧ непосредственно с майна и зарплат причастных к вынесению незаконного (по решению ЕСПЧ) приговора и т.д.
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26.05.2020 23:52 Ответить
шановний цензор, як вам смакує то к...й,яким вова і ко водить вам по губам??? чи досі в усьому винен барига, царь харошій а боярє плохіє????
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26.05.2020 11:24 Ответить
Еще год назад было прекрасно видно, что за Зе торчат головы рыгов, идущих во власть.
Как они относились к журналистам было хорошо известно.
Память подвела?
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26.05.2020 11:25 Ответить
часна бісєда на роботі, заказ плядєй во врємі голосованія в сесійній залі, то вони так і інтімную жизнь начнут прям в прєзідії
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26.05.2020 11:26 Ответить
Ну що, журналісти? Як то кажуть ... "За що боролись ..." Це вам не Порох, зі своєю демократією
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26.05.2020 11:27 Ответить
При Порохе вы были Журналистами, писали, что хотели.
Потопили его - молодцы, теперь вы мусор под ногами у этой власти.

Не жалеете? Думать уже начали, не?
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26.05.2020 13:02 Ответить
Какое "думать"? За них думают "Франклены".
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26.05.2020 14:25 Ответить
Закон как и правоохренительная система в целом не поменялась а укрепилась со времен януковича.
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26.05.2020 11:28 Ответить
Нада журналистов "короновать"- "журналист в законе"!!
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26.05.2020 11:28 Ответить
"Хватательный рефлекс" наработанный за годы упорных тренировок - это что-то!
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26.05.2020 11:31 Ответить
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26.05.2020 11:39 Ответить
Зєлю геть. Дострокові.
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26.05.2020 11:40 Ответить
Наши Вам сочувствия!
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26.05.2020 11:40 Ответить
Зебилу нужны его гнилые видосики, а не журналистская правда.
Так что - ничего удивительного...
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26.05.2020 11:44 Ответить
Як не називай ці унутрєнніє органи, а мусор він мусором і є
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26.05.2020 12:04 Ответить
зеленский кидала
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26.05.2020 12:07 Ответить
Нужно узаконить слежку всех за всеми.от спальни,туалета и выше.
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26.05.2020 12:22 Ответить
Зря закрыли, нада быть хитрожопым как Луцык, передать всё наследнику
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26.05.2020 12:23 Ответить
У меня складывается впечатление что с каждым разом власть становится все оппозиционнее и оппозиционнее к Украине!
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26.05.2020 12:24 Ответить
Не напал на журналиста цензора,а заспамил.Свиноботы в курсе.
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26.05.2020 14:05 Ответить
Цензор-это свободный интернет ресурс.Вопиющие нарушения прав его журналистов должны рассматриваться судами в соответствии с Законом.Зачемь,спрашивается вы на своем ресурсе позволяете себе нарушать свободы других,отбирая у них право свободы слова-спамя и баня без предупреждения других свободных журналистов,не разделяющих вашу пробарыжную позицию?Выходит,что вы не есть свободны и независимы,а продажны и заангажированы,соответственно бумерангом получаете бан без предупреждения от других.За что вы страну,которая имеет свое название "Украина" обзываете Страной Победившего Быдла,Страной победившего реваншизма и т.д? 73% избирателей-это быдло,а ваш 8%-ый Порошенко-сладенькая паенка или 9%-ая Тимошенко-непорочная дева,или 13%-ый Медведчук-нетронутый мальчик,подставляющий пупок для целования ликосвятому пуйлу?Реваншисты,рвущиеся к власти такими подлыми издёвками над своим народом,разве не вы и есть во всей вашей распоясавшейся до поросячьего визга красе?Нет,уважаемые-или журналистская этика для всех или "противь лома нет приёма,если нет другого лома" и нехай шастать!
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26.05.2020 14:17 Ответить
Кацапсинка, ты не заблудился?
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26.05.2020 14:27 Ответить
Шановні кріпаки Порошенка,Тимошенко,Медведчука,Коломойського та інших: Різниця між "українським світом" і "руссьге миром" в тому, що агресія і злість "русьгеміра" спрямована на знищення, руйнування і підпорядкування оточуючих, а агресивна і злісна ідеологія "укроміра" - на знищення і руйнування власної країни міжусобицями. Але ідеологічно-моральна основа в обох одна й та сама.Тому не є справжнім українським патріот той, хто пристрасно бажає зруйнувати все справжнє українське, щоб на місці знищеного справжнього спорудити ідеалізований, лубочний, стерильний, утопічний, ілюзорний, абстрактний "український феодальний світ" - за зразком і подобою "російського імперського світу", який теж існує тільки віртуально в хворих ілюзіях і мріях таких же ватників, тільки росіянського розливу.Розстрілляти ватним "руссьгеміром" захистників України на фронті це одне і те ж,що розстіляти цукроватним"укроміром"сонних захистників біля ставка в глибокому тилу,ба ще страшніше і нахабніше.Задля якої кінцевої цілі "руссьгеміра"-імперії пупіна,чи "укроміра"-феодалізму поросенка?Годі вже дурити інших та себе-потребуйте від влади цивілізованих законів,та будуйте спільну національну Державу.
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26.05.2020 15:11 Ответить
Кацапсинка, валили домой, тут водки стекломоя нет.
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26.05.2020 15:17 Ответить
Кацапсинка, тебя твой кадыровский хозяин уже ищет. Провинишься и бутылка будет из под шампанского.
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26.05.2020 15:32 Ответить
Поки не має в Україні Трибунала по безпеці і у воєнний час- ось таке лайно у нас і буде процвітати у горщиках. Бо наша Вєнядіктова не контролює тоді коли треба котролювати, а" Добра ДБР" тільки добра до ворогів наших,а от до державників-патріотів до слини сходить,так їх розпирає когось посадити. А вороги ж України - свої люди,там їх чипати НІЗЗЯ.
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26.05.2020 19:39 Ответить
Партия рыгионов рулит, клоун просто наблюдает, ему пока разрешают
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26.05.2020 23:42 Ответить
 
 