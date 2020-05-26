ГБР закрыло дело о нападении нардепа Пономарева на журналиста "Цензор.НЕТ" в Раде: занимались "незаконной журналистской деятельностью"
Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство по факту нападения нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александра Пономарева на двух журналистов в кулуарах Верховной Рады Украины Ивана Марусенко и Михаила Криворучкина.
Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал журналист Иван Марусенко, передает Цензор.НЕТ.
"ГБР незаконно закрыло уголовное дело, прикрывая нардепа от ОПЗЖ Александра Пономарева!" - сообщил журналист.
"Напомню, что этот депутат 7 февраля 2018 возле зала заседаний Верховной Рады напал на меня и моего коллегу Михаила Криворучкина, вырвал наши два телефона, когда мы снимали его, и пытался убежать. Уголовное производство в отношении воспрепятствования законной деятельности журналистов было открыто в этот же день. Даже тогдашний Генпрокурор Юрий Луценко увидел состав преступления в действиях депутата Пономарева и, лично выступая на Комитете ВР, час доказывал факт нарушения закона со стороны депутата, опираясь не только на украинское законодательство, но и на практику Европейского суда. Но дело в силу разных причин затянулась на два года, и в начале этого года было передано в ГБР, как теперь оказывается, исключительно с целью закрыть его", - пояснил Марусенко.
"Чтобы закрыть уголовное дело следователь ГБР Амелин решил назвать "частной и конфиденциальной беседой" общение двух депутатов, которые посреди Рады громко и открыто обсуждают конфликтную ситуацию, когда депутат Сергей Соболев с трибуны Верховной Рады обвинил депутата Пономарева в незаконных действиях, а фактически в диверсии против украинского армии, а журналисты, которые снимают эту беседу, по мнению следователя ГБР Амелина, должны спросить у депутатов, можно ли их снимать на видео на месте их работы, иначе журналисты уже занимаются не более не менее "незаконной журналистской деятельностью", - детализировал журналист.
"Конечно, эти утверждения следователя, высказанные в постановлении о закрытии дела, являются абсолютно надуманными и незаконными. Конечно, мы с нашим адвокатом обжаловали это "странное решение" следователя ГБР у Генерального прокурора, поскольку вручение подозрения народному депутату - это компетенция исключительно Генерального прокурора. И будем ждать от госпожи Венедиктовой ее принципиальной оценки незаконных действий следователя ГБР Амелина. Ну и конечно, если госпожа Генеральный прокурор встанет на путь покрывания незаконных действий ГБР и депутата Пономарева, мы будем это обжаловать в судебном порядке", - акцентировал Марусенко.
"Попутно прошу всех коллег журналистов, которые поддержали меня, когда случился этот досадный инцидент, не оставаться без внимания и сейчас. В таких ситуациях только общественный резонанс останавливает "дельцов от юриспруденции" от их незаконных сделок", - призвал журналист.
7 февраля экс-"регионал" Александр Пономарев в кулуарах Верховной Рады выхватил из рук и забрал мобильный телефон у парламентского корреспондента Цензор.НЕТ Ивана Марусенко, в то время как журналист снимал на камеру телефона комментарий нардепа.
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Редакция Цензор.НЕТ расценивает поступок Пономарева как препятствование журналисткой деятельности и считает это основанием для открытия уголовного производства.
"За 7 лет работы парламентским корреспондентом не помню такого вопиющего и наглого отношения к журналистам со стороны депутатского корпуса. Депутат Пономарев мало того, что начал говорить журналистам, где и как они должны снимать, еще и выхватил камеру, лишив меня возможности выполнять свою работу. При этом, если бы не поднялся скандал, то я думаю, что своего телефона я бы больше не увидел. Кроме того, Пономарев недостойно прикрывался своей депутатской неприкосновенностью. Даже самые агрессивно настроенные "регионалы" не позволяли себе выхватывать и забирать камеру", - прокомментировал инцидент парламентский корреспондент Цензор.НЕТ Иван Марусенко.
Стоит отметить, что съемка и сам инцидент происходили в публичном месте - кулуарах Верховной Рады.
В тот же деньпрокуратура города Киева начала уголовное производство относительно препятствования народным депутатом Украины Александром Пономаревым профессиональной деятельности журналистов, в том числе, журналиста Цензор.НЕТ Ивана Марусенко.
Вместе с тем, регламентный комитет ВР не поддержал представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Пономарева. В итоге, Луценко в Раде заявил об "остановке правосудия" и срыве рассмотрения представлений ГПУ на нардепов Пономарева, Вилкула, Колесникова и Дунаева.
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Чем они лучше постсоветских ментов?
Такое же быдло смотрит в рот хозяевам жизни:
"чего изволите?"
Нардеп зазначив, що при цьому одними з власників «СТС Медіа Груп» є Національна медіа група.
«Голова ради директорів там - всім відома Аліна Кабаєва. Крім цього, серед бенефіціарів СТС - Олексій Мордашов, російський олігарх, чия компанія потрапила під американські санкції на початку 2018-го після поставок до Криму газових турбін, зроблених на спільному з Siemens підприємстві. Ну і нарешті, серед власників СТС російський державний банк ВТБ, який володіє телканалом в тому числі через кіпрський офшор Telcrest Investmets Ltd», - написав він.
Гончаренко наголосив, що Зеленський зняв санкції з деяких офшорів 15 травня перед виходом серіалу на російському телеканалі.
«З огляду на всіх цих фігурантів, максимально дивним видається той збіг, що Зеленський зняв санкції з деяких офшорів 15 травня прямо перед виходом серіалу на СТС. Чи не для отримання роялті за серіал це було зроблено? Адже гроші з офшорної зони не так привернуть увагу, як прямо з Росії. З огляду на, що у Зеленського на Кіпрі є ряд компаній, то виникає багато питань. Так чи інакше «кварталівці» отримують гроші від показу своїх кіноробіт на російських телеканалах, які мають прямий зв'язок з російською владою», - зазначив Гончаренко.
Авторы "проекта", заполучив эту пару, принялись вместе с нею "варганить" (тоже их слово) телесериал "Слуга народа". Это об идеальном украинском президенте из простых учителей по фамилии Голобородько. За этого Голобородько, даже не за актёра Владимира Зеленского, сыгравшего его роль, и отдало свои голоса большинство украинских избирателей. Принять такое решение, по моему убеждению, им помогли пропагандистские подразделения русских гибридных войск, действовавших не только из-за "поребрика", но и внутри страны.
Спустя год оказывается не совсем праздным вопрос: стал ли победитель полноценной властью? Для кого-то почти да, но не для госаппарата и местного самоуправления. Для этих сил властью надо не оформиться, не записаться, а, если выразиться по-старинному, родиться. Царь должен быть настоящим. Если царь не настоящий даже в глазах части его сторонников, то дела не будет, а ему самому придётся плохо. - А. Стреляный
https://www.svoboda.org/a/30622145.html
А ведь все знают, что на нём экономические преступления на миллиарды долларов с участием пяти поколений власти
Ріната яснесонечкояк же жити без тебе" ...
Как они относились к журналистам было хорошо известно.
Память подвела?
Потопили его - молодцы, теперь вы мусор под ногами у этой власти.
Не жалеете? Думать уже начали, не?
Так что - ничего удивительного...
водкистекломоя нет.