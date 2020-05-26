ГБР закрыло дело о нападении нардепа Пономарева на журналиста "Цензор.НЕТ" в Раде: занимались "незаконной журналистской деятельностью"

Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство по факту нападения нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александра Пономарева на двух журналистов в кулуарах Верховной Рады Украины Ивана Марусенко и Михаила Криворучкина.

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал журналист Иван Марусенко, передает Цензор.НЕТ.

"ГБР незаконно закрыло уголовное дело, прикрывая нардепа от ОПЗЖ Александра Пономарева!" - сообщил журналист.

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"Напомню, что этот депутат 7 февраля 2018 возле зала заседаний Верховной Рады напал на меня и моего коллегу Михаила Криворучкина, вырвал наши два телефона, когда мы снимали его, и пытался убежать. Уголовное производство в отношении воспрепятствования законной деятельности журналистов было открыто в этот же день. Даже тогдашний Генпрокурор Юрий Луценко увидел состав преступления в действиях депутата Пономарева и, лично выступая на Комитете ВР, час доказывал факт нарушения закона со стороны депутата, опираясь не только на украинское законодательство, но и на практику Европейского суда. Но дело в силу разных причин затянулась на два года, и в начале этого года было передано в ГБР, как теперь оказывается, исключительно с целью закрыть его", - пояснил Марусенко.

"Чтобы закрыть уголовное дело следователь ГБР Амелин решил назвать "частной и конфиденциальной беседой" общение двух депутатов, которые посреди Рады громко и открыто обсуждают конфликтную ситуацию, когда депутат Сергей Соболев с трибуны Верховной Рады обвинил депутата Пономарева в незаконных действиях, а фактически в диверсии против украинского армии, а журналисты, которые снимают эту беседу, по мнению следователя ГБР Амелина, должны спросить у депутатов, можно ли их снимать на видео на месте их работы, иначе журналисты уже занимаются не более не менее "незаконной журналистской деятельностью", - детализировал журналист.

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"Конечно, эти утверждения следователя, высказанные в постановлении о закрытии дела, являются абсолютно надуманными и незаконными. Конечно, мы с нашим адвокатом обжаловали это "странное решение" следователя ГБР у Генерального прокурора, поскольку вручение подозрения народному депутату - это компетенция исключительно Генерального прокурора. И будем ждать от госпожи Венедиктовой ее принципиальной оценки незаконных действий следователя ГБР Амелина. Ну и конечно, если госпожа Генеральный прокурор встанет на путь покрывания незаконных действий ГБР и депутата Пономарева, мы будем это обжаловать в судебном порядке", - акцентировал Марусенко.

"Попутно прошу всех коллег журналистов, которые поддержали меня, когда случился этот досадный инцидент, не оставаться без внимания и сейчас. В таких ситуациях только общественный резонанс останавливает "дельцов от юриспруденции" от их незаконных сделок", - призвал журналист.

7 февраля экс-"регионал" Александр Пономарев в кулуарах Верховной Рады выхватил из рук и забрал мобильный телефон у парламентского корреспондента Цензор.НЕТ Ивана Марусенко, в то время как журналист снимал на камеру телефона комментарий нардепа.

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Редакция Цензор.НЕТ расценивает поступок Пономарева как препятствование журналисткой деятельности и считает это основанием для открытия уголовного производства.

"За 7 лет работы парламентским корреспондентом не помню такого вопиющего и наглого отношения к журналистам со стороны депутатского корпуса. Депутат Пономарев мало того, что начал говорить журналистам, где и как они должны снимать, еще и выхватил камеру, лишив меня возможности выполнять свою работу. При этом, если бы не поднялся скандал, то я думаю, что своего телефона я бы больше не увидел. Кроме того, Пономарев недостойно прикрывался своей депутатской неприкосновенностью. Даже самые агрессивно настроенные "регионалы" не позволяли себе выхватывать и забирать камеру", - прокомментировал инцидент парламентский корреспондент Цензор.НЕТ Иван Марусенко.

Стоит отметить, что съемка и сам инцидент происходили в публичном месте - кулуарах Верховной Рады.

В тот же деньпрокуратура города Киева начала уголовное производство относительно препятствования народным депутатом Украины Александром Пономаревым профессиональной деятельности журналистов, в том числе, журналиста Цензор.НЕТ Ивана Марусенко.

Вместе с тем, регламентный комитет ВР не поддержал представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Пономарева. В итоге, Луценко в Раде заявил об "остановке правосудия" и срыве рассмотрения представлений ГПУ на нардепов Пономарева, Вилкула, Колесникова и Дунаева.



