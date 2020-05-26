"Видосики" ГБР с вызовом Порошенко на допрос - это не повестка, - адвокат Головань. ДОКУМЕНТ

Не найдя ничего противоправного в деятельности пятого Президента Украины, следователи ГБР углубились в историю и пытаются найти что-то противоправное в деятельности Петра Порошенко тех времен, когда он еще не будучи президентом, покупал картины выдающихся мастеров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань.

"Не успел Президент Зеленский во время печально известной пресс-конференции в очередной раз открыто заказать преследование своего главного политического оппонента, как следователи ГБР усердно принялись этот заказ выполнять. Президент Зеленский, его Офис и пророссийские приспешники пытаются досаждать пятому президенту уже год. Теперь мало кто сомневается, что с приговорами не сложилось. Нечего предъявить", - подчеркнул адвокат.

"Единственное, что способны предложить следователи заказчику - это устроить Петру Порошенко "приключения" в виде допросов в качестве свидетеля, вернувшись к размещению на сайте ГБР таких дорогих президенту Зеленскому "видосиков", публикация которых в сети по мнению креативных следователей должна заменить вручение повестки в установленном УПК порядке", - добавил Головань.

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Адвокат напомнил, что порядок осуществления вызова в уголовном производстве урегулирован статьей 135 УПК Украины.

"Там о "видосиках"- ни слова. Лицо вызывается к следователю путем вручения повестки. Потакать нарушениям закона мы не будем. Это первое", - отметил Головань.

"Во-вторых, власть уже не скрывается, откровенно заявляя о своем намерении любой ценой "нейтрализовать" главного политического оппонента присущим "русскому миру" путем репрессий. Фейковые производства, которые "расследует" ГБР, очевидно направлены против Петра Порошенко. Не найдя ничего противоправного в деятельности пятого президента Украины, следователи ГБР в страстном желании оправдать надежды президента Зеленского углубились в историю и пытаются найти что-то противоправное в деятельности Петра Порошенко тех времен, когда будущий президент Порошенко покупал картины выдающихся мастеров, а будущий президент Зеленский оставил должность генерального продюсера телеканала "Интер", чтобы перейти на канал Коломойского", - рассказал адвокат.

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Головань также отметил, что попытки допросить Порошенко в качестве свидетеля в производстве, очевидно направленном против него, является грубым нарушением конституционного принципа верховенства права.

По его словам, де-юре Порошенко свидетель, а де-факто его уже публично объявили обвиняемым.

"Главный герой "видосика" следователь Дощенко работает во Втором отделе Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, ГСУ ГБР. При чем тут военнослужащие? В других отделах уже "нет дураков" расследовать заказные дела с сомнительными перспективами?", - подчеркнул Головань.

Он отмечает, что следователь в видео вроде как "вызывает" Порошенко на улицу Петлюры, 15, однако соответствующий следственный отдел расположен на улице Панаса Мирного, 28.

"Единственная цель липового приказа - оставить правонарушителей с ГБР под "зонтиком" судей Печерского суда, лояльных агентов влияния государства-агрессора", - добавил Головань.

Однако в соответствии со статьей 224 УПК Украины проводить допрос в другом месте, а не месте проведения досудебного расследования, можно только по согласованию с лицом, которое намерены допросить. Порошенко такого согласия не давал.

Напомним, ранее ГБР вызвало Порошенко на допрос свидетелем по делу о контрабанде картин.

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