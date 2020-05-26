Украина рассказала в ОБСЕ, что на оккупированном Донбассе должности занимают российские чиновники

Украина сообщила делегации стран-участниц ОБСЕ об отдельных назначениях российских чиновников на руководящие должности в так называемой "ДНР".

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, передает Цензор.НЕТ.

"На одном из последних заседаний Форума по вопросам безопасности сотрудничества ОБСЕ украинская делегация сделала для делегаций стран-участниц отдельную презентацию о высокопоставленных российских чиновниках, гражданах РФ, которые, прикрываясь различными неубедительными историями, привлечены к руководству российскими оккупационными администрациями в отдельных районах Донецкой области - в так называемой "ДНР", - заявил он.

По словам дипломата, руководство РФ, как и российская делегация в ОБСЕ, продолжают отрицать участие России в начатом ею международном вооруженном конфликте на Донбассе, и именно поэтому делегация Украины периодически рассказывает на заседаниях ФБС ОБСЕ о прямом участии РФ в конфликте.

"Мы уже неоднократно предоставляли во время заседаний Форума информацию о российских "ихтамнетах"- офицерах и генералах ВС РФ, которые управляют 1-м (Донецк) и 2-м (Луганск) армейскими корпусами, которые оперативно подчинены 8-ой общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ. Как и рассказывали о так называемых силовых ведомствах - "министерстве внутренних дел" и "министерстве государственной безопасности", которыми непосредственно управляют российские МВД и ФСБ. Теперь мы решили сделать отдельный акцент и на гражданском компоненте российских оккупационных администраций на Донбассе", - заявил заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ.

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