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Украина рассказала в ОБСЕ, что на оккупированном Донбассе должности занимают российские чиновники

Украина рассказала в ОБСЕ, что на оккупированном Донбассе должности занимают российские чиновники

Украина сообщила делегации стран-участниц ОБСЕ об отдельных назначениях российских чиновников на руководящие должности в так называемой "ДНР".

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, передает Цензор.НЕТ.

"На одном из последних заседаний Форума по вопросам безопасности сотрудничества ОБСЕ украинская делегация сделала для делегаций стран-участниц отдельную презентацию о высокопоставленных российских чиновниках, гражданах РФ, которые, прикрываясь различными неубедительными историями, привлечены к руководству российскими оккупационными администрациями в отдельных районах Донецкой области - в так называемой "ДНР", - заявил он.

По словам дипломата, руководство РФ, как и российская делегация в ОБСЕ, продолжают отрицать участие России в начатом ею международном вооруженном конфликте на Донбассе, и именно поэтому делегация Украины периодически рассказывает на заседаниях ФБС ОБСЕ о прямом участии РФ в конфликте.

"Мы уже неоднократно предоставляли во время заседаний Форума информацию о российских "ихтамнетах"- офицерах и генералах ВС РФ, которые управляют 1-м (Донецк) и 2-м (Луганск) армейскими корпусами, которые оперативно подчинены 8-ой общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ. Как и рассказывали о так называемых силовых ведомствах - "министерстве внутренних дел" и "министерстве государственной безопасности", которыми непосредственно управляют российские МВД и ФСБ. Теперь мы решили сделать отдельный акцент и на гражданском компоненте российских оккупационных администраций на Донбассе", - заявил заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ.

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Автор: 

ОБСЕ (4876) оккупация (10130) россия (95420) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+6
Украина рассказала в ОБСЕ, что на оккупированном Донбассе должности занимают российские чиновники - Цензор.НЕТ 2564
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26.05.2020 12:06
+5
Тіпа, ОБСЄ не в курсі!
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26.05.2020 11:52
+2
Ватный рашистский длбб, ты все *путаешь*, никаких обсе во время оккупации Крыма там не было и в помине ,как и других официальных международных наблюдателей во время фейкового *рыфырЭндума*! Ты нагло и цинично лжешь,рашкотварь ...
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26.05.2020 12:58
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Правила форума Совет форумчан
Тіпа, ОБСЄ не в курсі!
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26.05.2020 11:52 Ответить
Украина рассказала в ОБСЕ, что на оккупированном Донбассе должности занимают российские чиновники - Цензор.НЕТ 2564
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26.05.2020 12:06 Ответить
а то ОПСЄ нічо не зна'!
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26.05.2020 11:56 Ответить
ОБСЕ во время захвата крымнаша вооруженных и с бронетехникой ихтамнетов не видела, а тут про гражданских в Лоханде.
О чем вообще статья?
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26.05.2020 11:57 Ответить
Ватный рашистский длбб, ты все *путаешь*, никаких обсе во время оккупации Крыма там не было и в помине ,как и других официальных международных наблюдателей во время фейкового *рыфырЭндума*! Ты нагло и цинично лжешь,рашкотварь ...
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26.05.2020 12:58 Ответить
Кто непосредственно Воюет , - Тот Знает , а всем остальным уже 6 лет и не известно. ОБСЕ русские есть , что вы им Доказываете.
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26.05.2020 11:59 Ответить
Еще можно рассказать об отдельных назначениях грузинских чиновников
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26.05.2020 12:00 Ответить
Москалику, у грузинських чиновників є український паспорт, а у Гіркіна?
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26.05.2020 12:20 Ответить
а на остальной части страны должности занимают еврейские чиновники,можешь гордится, нет русских
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26.05.2020 12:42 Ответить
Я то розумію, але чо ти, москалику, ховаєшся під піндоським прапором? Встидаєшся триколора свого?
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26.05.2020 14:52 Ответить
Украина рассказала в ОБСЕ, что на оккупированном Донбассе должности занимают российские чиновники - Цензор.НЕТ 6592

...
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26.05.2020 12:06 Ответить
Если Донбасс оккупирован РФ, то чьи там должны быть чиновники?
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26.05.2020 12:15 Ответить
Интересно, в ОБСЕ учат как отыгрывать удивление лицом? Очень ценный навык был бы в этой организации.
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26.05.2020 12:18 Ответить
Украина рассказала ОБСЕ, в котором работают российские чиновники, о том, что на Донбассе должности занимают российские чиновники.
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26.05.2020 12:34 Ответить
а на остальной части страны, должности занимают еврейские чиновники
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26.05.2020 12:40 Ответить
Не, ну нафига тогда было "мутить" с координационным советом, Сивоху "на платформе возить"?
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26.05.2020 13:29 Ответить
Ихтамнеты
Україна розповіла в ОБСЄ, що на окупованому Донбасі посади обіймають російські чиновники - Цензор.НЕТ 3922
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26.05.2020 14:01 Ответить
Брысь, гнида кацапская!
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26.05.2020 17:50 Ответить
Нет! вы фсе врете))) там народ Донбаса всем управляет)))
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26.05.2020 15:01 Ответить
 
 