Кулеба о деле против замдиректора ATR Муждабаева: РФ продолжает злоупотреблять антитеррористическим законодательством по политическим мотивам
Политическое преследование Россией заместителя генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдера Муждабаева свидетельствует о том, что РФ продолжает злоупотреблять антитеррористическим законодательством по политическим мотивам, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Политическое преследование Айдера Муждабаева свидетельствует: Россия продолжает злоупотреблять антитеррористическим законодательством по политическим мотивам. Это, в частности, подрывает настоящие антитеррористические усилия международного сообщества и дискредитирует их инструментарий", - написал министр в Twitter во вторник, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщалось, в пятницу стало известно, что Россия официально признала Муждабаева террористом, опубликовав фото документа, согласно которому журналиста обвиняют по ст.205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".
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кулєба, запам'ятай: ******* не "зловживають", вони самі є терористи №1 у світі.
Бо свинособака - це мутант, спеціально виведений на території лаптєстанської *********
Та не при цій "українській" владі