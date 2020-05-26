РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10942 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
847 7

Кулеба о деле против замдиректора ATR Муждабаева: РФ продолжает злоупотреблять антитеррористическим законодательством по политическим мотивам

Кулеба о деле против замдиректора ATR Муждабаева: РФ продолжает злоупотреблять антитеррористическим законодательством по политическим мотивам

Политическое преследование Россией заместителя генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдера Муждабаева свидетельствует о том, что РФ продолжает злоупотреблять антитеррористическим законодательством по политическим мотивам, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Политическое преследование Айдера Муждабаева свидетельствует: Россия продолжает злоупотреблять антитеррористическим законодательством по политическим мотивам. Это, в частности, подрывает настоящие антитеррористические усилия международного сообщества и дискредитирует их инструментарий", - написал министр в Twitter во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, в пятницу стало известно, что Россия официально признала Муждабаева террористом, опубликовав фото документа, согласно которому журналиста обвиняют по ст.205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Против замдиректора телеканала АТР Муждабаева в РФ начали уголовное дело и объявили его "террористом". ДОКУМЕНТ

Кулеба о деле против замдиректора ATR Муждабаева: РФ продолжает злоупотреблять антитеррористическим законодательством по политическим мотивам 01

Автор: 

журналистика (3289) россия (95420) крымские татары (2717) Кулеба Дмитрий (2880) Муждабаев Айдер (23)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
яка політкоректність по відношенню до свинособакії..
кулєба, запам'ятай: ******* не "зловживають", вони самі є терористи №1 у світі.
показать весь комментарий
26.05.2020 12:15 Ответить
Я полностью согласен кроме одного:не надо обижать собачек и даже хрюшек,сравнивая с кацарылыми
показать весь комментарий
26.05.2020 12:42 Ответить
Україна має робити заяви що росія це терористична країна яка існує повністю поза межами міжнародного правового поля, що юстиція росії є терористичною та корумпованою! А заяви Кулеби абсолютно беззубі та нікчемні! З такими дипломатами ми війну не виграємо!
показать весь комментарий
26.05.2020 12:47 Ответить
так песики та свині й не мають до ******** ніякого відношення.
Бо свинособака - це мутант, спеціально виведений на території лаптєстанської *********
показать весь комментарий
26.05.2020 12:50 Ответить
Ответ ,крутой.Еще спроси кацарылых ,не обидел?
показать весь комментарий
26.05.2020 12:15 Ответить
Як казала Зеркаль, у України є всі підстави очікувати позитивного рішення Міжнародного трибуналу, з визнанням московії, країною- терористом.
Та не при цій "українській" владі
показать весь комментарий
26.05.2020 12:47 Ответить
Не розумію як терорист та бандит може зловживати антитерористичним законодавством? Це так само як вовк зловживає забороною на полювання тим, що з,їв зайця.
показать весь комментарий
26.05.2020 13:46 Ответить
 
 