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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве 58 случаев COVID-19, среди них 16 медиков, один человек умер, всего 2 710 инфицированных, - Кличко

За сутки в Киеве 58 случаев COVID-19, среди них 16 медиков, один человек умер, всего 2 710 инфицированных, - Кличко

Количество киевлян, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 58 человек. Один человек умер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 58 человек. Среди них - 16 медиков. Один случай - летальный. Всего за период пандемии в столице от коронавируса умер 61 человек. На сегодня в Киеве уже 2710 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко.

Так, среди заболевших: 24 женщины в возрасте от 19 до 81 года. И две девочки - 8 и 17 лет. А также 29 мужчин от 18 до 81 года. И трое мальчиков, которым 9, 15 и 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

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Выздоровели за сутки 33 человека. Всего коронавирус преодолели 393 жителя столицы.

"В лидерах по количеству новых случаев вновь Дарницкий район - 12 больных, Днепровский - 10 и Деснянский - 8 случаев заболевания", - отметил Виталий Кличко.

За сутки в Киеве 58 случаев COVID-19, среди них 16 медиков, один человек умер, всего 2 710 инфицированных, - Кличко 01

карантин (16729) Киев (25495) Кличко Виталий (4637) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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цифра 58 ні про що не свідчить...10 днів тому у знайомої була температура домоглись через 3 дні (і лише по великому блату))) здати тест на ПЦР, температура через 3 дні пройшлаЮ звичайна застуда...а результатів тесту ПЦР до цього часу не має ..і коли будуть не відомо))
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26.05.2020 12:19 Ответить
Зате ЗЕкоМанду протестували всю. За чий рахунок?
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26.05.2020 12:22 Ответить
З таким темпами вже не буде кому лікувати.
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26.05.2020 12:20 Ответить
кличок - дибил
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26.05.2020 12:26 Ответить
А Степанова хворі медики не цікавлять, хоча цікавить лише цифра хворих для звітності!
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26.05.2020 12:29 Ответить
есть цифра, насколько лечение понижает летальность?
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26.05.2020 12:43 Ответить
У тих хто не захворів, шанс померти від ковіду менше.
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26.05.2020 12:49 Ответить
 
 