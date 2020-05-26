За сутки в Киеве 58 случаев COVID-19, среди них 16 медиков, один человек умер, всего 2 710 инфицированных, - Кличко

Количество киевлян, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 58 человек. Один человек умер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 58 человек. Среди них - 16 медиков. Один случай - летальный. Всего за период пандемии в столице от коронавируса умер 61 человек. На сегодня в Киеве уже 2710 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко.

Так, среди заболевших: 24 женщины в возрасте от 19 до 81 года. И две девочки - 8 и 17 лет. А также 29 мужчин от 18 до 81 года. И трое мальчиков, которым 9, 15 и 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

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Выздоровели за сутки 33 человека. Всего коронавирус преодолели 393 жителя столицы.

"В лидерах по количеству новых случаев вновь Дарницкий район - 12 больных, Днепровский - 10 и Деснянский - 8 случаев заболевания", - отметил Виталий Кличко.