За сутки в Киеве 58 случаев COVID-19, среди них 16 медиков, один человек умер, всего 2 710 инфицированных, - Кличко
Количество киевлян, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 58 человек. Один человек умер.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.
"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 58 человек. Среди них - 16 медиков. Один случай - летальный. Всего за период пандемии в столице от коронавируса умер 61 человек. На сегодня в Киеве уже 2710 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко.
Так, среди заболевших: 24 женщины в возрасте от 19 до 81 года. И две девочки - 8 и 17 лет. А также 29 мужчин от 18 до 81 года. И трое мальчиков, которым 9, 15 и 16 лет.
В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 33 человека. Всего коронавирус преодолели 393 жителя столицы.
"В лидерах по количеству новых случаев вновь Дарницкий район - 12 больных, Днепровский - 10 и Деснянский - 8 случаев заболевания", - отметил Виталий Кличко.
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