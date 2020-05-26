Дольше всех от коронавируса лечатся младенцы и маленькие дети. На сегодня в Киеве выздоровели около 9% детей, - Кличко. ИНФОГРАФИКА
Дольше всех от коронавируса выздоравливают младенцы и маленькие дети. На сегодня в столице выздоровели около 9% детей из тех, которые заболели в период пандемии.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"Приведу статистику по киевлянам, которые преодолели коронавирус. Дольше ввсех выздоравливают младенцы и маленькие дети. На сегодня выздоровели около 9% детей из тех, которые заболели в период пандемии. Как правило, они лечатся больше месяца", - сказал Виталий Кличко.
По словам мэра, высокий процент выздоровления, - среди людей в возрасте 30-49 лет. 16% уже вылечились. Но их и самое большое количство среди инфицированных - почти 39%. Наиболее сложно лечатся пациенты, которым более 65 лет. Их выздоровели более 13%. Однако больше всего летальных случаев - среди пожилых людей.
"Именно поэтому я каждый раз обращаюсь ко всем: вирус - не миф. Лечится он не просто, потому что до сих пор нет ни препаратов, ни вакцины против коронавируса. И каждый человек - в зоне риска. Особенно - когда вы идете в публичные места, пользуетесь общественным транспортом, общаетесь в крупных компаниях. Поэтому делайте это только при необходимости. Не пренебрегайте рекомендациями и правилами. Берегите свое здоровье!" - отметил Виталий Кличко.
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тільки ж дивись - сидячи дома вірогідність згоріти у пожарі вища чим вірогідність померти від коронавірусу. Так шо, дурненький, біжи на вулицю - може виживеш... (та все одно - ненадовго)
А по поводу карантина остаюсь при своем мнении. Должен был быть введен обязательный карантин для приезжающих. Школы, детсады и ВУЗы закрыли правильно. Церкви нужно было тоже сразу закрывать. А экономику нужно было останавливать только там, где была такая необходимость. А у нас же получилось, что вспышка была всего в нескольких населенных пунктах, а закрыли почему-то всю страну. Самое интересное будет теперь. Если при ослаблении карантинных мер заболеваемость не начнет расти, значит вообще людей просто так продержали дома почти 2,5 месяца. Если же она все же начнет расти, то неясно, почему ввели карантин до эпидемии и отменили, когда люди начали болеть.
китайский, там у них, на удивление, почти не зацепил детей (ну во всяком случае в первые недели).. у детей протекало бессимтомно, но они могли ставать носителями и заражать...
а наши детки наоборот...