Дольше всех от коронавируса лечатся младенцы и маленькие дети. На сегодня в Киеве выздоровели около 9% детей, - Кличко. ИНФОГРАФИКА

Дольше всех от коронавируса выздоравливают младенцы и маленькие дети. На сегодня в столице выздоровели около 9% детей из тех, которые заболели в период пандемии.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Приведу статистику по киевлянам, которые преодолели коронавирус. Дольше ввсех выздоравливают младенцы и маленькие дети. На сегодня выздоровели около 9% детей из тех, которые заболели в период пандемии. Как правило, они лечатся больше месяца", - сказал Виталий Кличко.

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По словам мэра, высокий процент выздоровления, - среди людей в возрасте 30-49 лет. 16% уже вылечились. Но их и самое большое количство среди инфицированных - почти 39%. Наиболее сложно лечатся пациенты, которым более 65 лет. Их выздоровели более 13%. Однако больше всего летальных случаев - среди пожилых людей.

"Именно поэтому я каждый раз обращаюсь ко всем: вирус - не миф. Лечится он не просто, потому что до сих пор нет ни препаратов, ни вакцины против коронавируса. И каждый человек - в зоне риска. Особенно - когда вы идете в публичные места, пользуетесь общественным транспортом, общаетесь в крупных компаниях. Поэтому делайте это только при необходимости. Не пренебрегайте рекомендациями и правилами. Берегите свое здоровье!" - отметил Виталий Кличко.