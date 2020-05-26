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Новости Коронавирус и карантин
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Дольше всех от коронавируса лечатся младенцы и маленькие дети. На сегодня в Киеве выздоровели около 9% детей, - Кличко. ИНФОГРАФИКА

Дольше всех от коронавируса лечатся младенцы и маленькие дети. На сегодня в Киеве выздоровели около 9% детей, - Кличко. ИНФОГРАФИКА

Дольше всех от коронавируса выздоравливают младенцы и маленькие дети. На сегодня в столице выздоровели около 9% детей из тех, которые заболели в период пандемии.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Приведу статистику по киевлянам, которые преодолели коронавирус. Дольше ввсех выздоравливают младенцы и маленькие дети. На сегодня выздоровели около 9% детей из тех, которые заболели в период пандемии. Как правило, они лечатся больше месяца", - сказал Виталий Кличко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве 58 случаев COVID-19, среди них 16 медиков, один человек умер, всего 2 710 инфицированных, - Кличко

По словам мэра, высокий процент выздоровления, - среди людей в возрасте 30-49 лет. 16% уже вылечились. Но их и самое большое количство среди инфицированных - почти 39%. Наиболее сложно лечатся пациенты, которым более 65 лет. Их выздоровели более 13%. Однако больше всего летальных случаев - среди пожилых людей.

Дольше всех от коронавируса лечатся младенцы и маленькие дети. На сегодня в Киеве выздоровели около 9% детей, - Кличко 01

"Именно поэтому я каждый раз обращаюсь ко всем: вирус - не миф. Лечится он не просто, потому что до сих пор нет ни препаратов, ни вакцины против коронавируса. И каждый человек - в зоне риска. Особенно - когда вы идете в публичные места, пользуетесь общественным транспортом, общаетесь в крупных компаниях. Поэтому делайте это только при необходимости. Не пренебрегайте рекомендациями и правилами. Берегите свое здоровье!" - отметил Виталий Кличко.

Автор: 

дети (6481) карантин (16729) Киев (25495) Кличко Виталий (4637) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
При цьому ринки працюють, ярмарки відкрили, магазини гудять...
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26.05.2020 12:27
+2
не понятно...вернее понятно - это уже внутренний вирус (вторые руки) видимо мутировавший
китайский, там у них, на удивление, почти не зацепил детей (ну во всяком случае в первые недели).. у детей протекало бессимтомно, но они могли ставать носителями и заражать...
а наши детки наоборот...
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26.05.2020 12:27
+1
не вилазь з підвалу... і намордника не знімай...

тільки ж дивись - сидячи дома вірогідність згоріти у пожарі вища чим вірогідність померти від коронавірусу. Так шо, дурненький, біжи на вулицю - може виживеш... (та все одно - ненадовго)
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26.05.2020 12:41
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При цьому ринки працюють, ярмарки відкрили, магазини гудять...
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26.05.2020 12:27 Ответить
не вилазь з підвалу... і намордника не знімай...

тільки ж дивись - сидячи дома вірогідність згоріти у пожарі вища чим вірогідність померти від коронавірусу. Так шо, дурненький, біжи на вулицю - може виживеш... (та все одно - ненадовго)
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26.05.2020 12:41 Ответить
Аби гавкнув, та здох!
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26.05.2020 12:49 Ответить
Правильно открыли. Да и закрывали зря. Соблюдать дистанцию и пользоваться СИЗ - это обязанность каждого человека. Если у населения нет мозгов, то кто им поможет? Вчера ехал в маршрутке. Людей пока было немного, при этом даже молодежь была в масках. Зато две толстые тупые курицы (по другому я их просто не могу назвать) за 50 с масками на шее весело общались по телефону. Это при том, что визуально как раз они были единственными из всех пассажиров, находящимися в группе риска. Маршрутчики - вообще отдельный разговор. Все как и раньше: стоит на остановке и пытается затрамбовать салон. Ментов это, похоже, не интересует. Почему бы не ввести правило, запрещающее ТС загружать пассажиров более 2 минут, к примеру? Думаю, что такая мера могла бы помочь. И штрафовать водителей за присутствие в салоне пассажиров без маски тоже нужно.

А по поводу карантина остаюсь при своем мнении. Должен был быть введен обязательный карантин для приезжающих. Школы, детсады и ВУЗы закрыли правильно. Церкви нужно было тоже сразу закрывать. А экономику нужно было останавливать только там, где была такая необходимость. А у нас же получилось, что вспышка была всего в нескольких населенных пунктах, а закрыли почему-то всю страну. Самое интересное будет теперь. Если при ослаблении карантинных мер заболеваемость не начнет расти, значит вообще людей просто так продержали дома почти 2,5 месяца. Если же она все же начнет расти, то неясно, почему ввели карантин до эпидемии и отменили, когда люди начали болеть.
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26.05.2020 13:24 Ответить
Этот глупый бред отдает москалятиной с желанием надеть на украинцев не только намордники но и ошейники. Ничего у вас не получится...
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26.05.2020 13:30 Ответить
Где ты тут москалятину увидел? Нет, это простые обычные правила, которые вводятся в цивилизованном мире, чтобы потом месяцами вся страна не сидела на карантине. Если у населения с осознанием этого есть проблемы, то сидеть в изоляции, возможно, всей стране придется долго... Теперь напомню про группы риска. Вероятность заболеть короной в тяжелой форме в 3 раза выше у людей с избыточной массой тела и почти во столько же раз выше у людей с гипертензией. Если же имеют место быть оба этих фактора (а таких подавляющие большинство), то вообще получается полная задница. Еще что-то не ясно? И как раз почему-то именно такие люди чувствуют себя бессмертными (до заболевания само собой). Об этом и написал.
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26.05.2020 14:50 Ответить
не понятно...вернее понятно - это уже внутренний вирус (вторые руки) видимо мутировавший
китайский, там у них, на удивление, почти не зацепил детей (ну во всяком случае в первые недели).. у детей протекало бессимтомно, но они могли ставать носителями и заражать...
а наши детки наоборот...
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26.05.2020 12:27 Ответить
И обследуйте детей по полной, чтобы с возрастом не было осложнений...
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26.05.2020 12:41 Ответить
Да, да - это обязательно. Смертность у Ковида 102процента, то есть умирают даже не встретившиеся с ним.
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26.05.2020 13:31 Ответить
Мой ответ тебе озвучит Андрей Полтава.
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26.05.2020 13:59 Ответить
Это хорошо. Но не забывай две маски надевать для спасения жизни.
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26.05.2020 14:18 Ответить
 
 