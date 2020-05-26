Городская электричка в Киеве возобновит работу вместе с железнодорожным транспортом Украины

Городская электричка возобновит работу в столице одновременно со всем железнодорожным транспортом в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.

"Городская электричка возобновит свою работу вместе со всем железнодорожным транспортом Украины. Это прописано в плане выхода из карантина, который разработало правительство. Согласно этому плану, уже с 1 июня в Украине планируют возобновить железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном и межобластном сообщении. В том числе, и в городской электричке", - сказал Кличко.

Он напомнил, что столица уже возобновила работу наземного общественного транспорта и метро в обычном режиме.

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"И будем наблюдать, как будет развиваться ситуация. Сейчас главное - чтобы не произошло всплеска заболевания", - подчеркнул мэр столицы.

Он также сообщил, что КП "Киевпастранс" заказало у филиала "Укрзализныци" ремонт столичной городской электрички. Поскольку электричка принадлежит "Укрзализныце", а город этот вид транспорта эксплуатирует.

"В частности, планируется выполнить 48 текущих ремонтов электропоездов. А также - их техническое обслуживание. Потому что много лет никто не занимался обновлением этих электричек", - подчеркнул Кличко.