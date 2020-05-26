Показатель охвата тестированием жителей столицы превышает норму в 4 раза, - Кличко
Показатель охвата тестированием жителей Киева превышает норму в четыре раза и составляет 48 человек на 100 тыс. населения при норме 12 человек на 100 тыс..
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.
"Хочу отметить, что мы увеличили количество тестирований и исследований образцов ПЦР-тестами. А всего за период пандемии только мобильные бригады медиков отобрали почти 14 000 образцов биоматериала", - сообщил Кличко.
По его словам, только в "Киевском городском лабораторном центре Минздрава Украины" исследовали более 25 200 образцов биоматериала.
"В среднем за сутки в центре исследуют более 700 образцов. За прошедшие сутки, например, исследовали почти 1200 образцов биоматериала, - сказал мэр. - Показатель охвата тестированием жителей Киева составляет 48 человек на 100 тыс. населения при норме 12 человек", - сообщил Кличко.
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максимальна цифра зараз в ОАЕ:зроблено 200 тестів на 1000 осіб
Звідки норми при тестуванні ?
ну так.. при такому перевиконанні по кількості на мільйон населення Україна обійшла Домінікану,Гану і Еквадор..
Скоро обжене і таку розвинуту у медицині країну як Палестина...