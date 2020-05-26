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Новости Коронавирус и карантин
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Показатель охвата тестированием жителей столицы превышает норму в 4 раза, - Кличко

Показатель охвата тестированием жителей столицы превышает норму в 4 раза, - Кличко

Показатель охвата тестированием жителей Киева превышает норму в четыре раза и составляет 48 человек на 100 тыс. населения при норме 12 человек на 100 тыс..

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Хочу отметить, что мы увеличили количество тестирований и исследований образцов ПЦР-тестами. А всего за период пандемии только мобильные бригады медиков отобрали почти 14 000 образцов биоматериала", - сообщил Кличко.

По его словам, только в "Киевском городском лабораторном центре Минздрава Украины" исследовали более 25 200 образцов биоматериала.

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"В среднем за сутки в центре исследуют более 700 образцов. За прошедшие сутки, например, исследовали почти 1200 образцов биоматериала, - сказал мэр. - Показатель охвата тестированием жителей Киева составляет 48 человек на 100 тыс. населения при норме 12 человек", - сообщил Кличко.

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а содержание диоксида азота в воздухе?
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26.05.2020 12:33 Ответить
Охоплення тестуванням має бути 200 тис. на 100 тис. населення! Щоб перевірити кожного мешканця двічі! Про що говорить Кличко? Про які такі вигадані норми?
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26.05.2020 13:11 Ответить
це нереально.Та й без потреби.Просто задорого
максимальна цифра зараз в ОАЕ:зроблено 200 тестів на 1000 осіб
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26.05.2020 19:21 Ответить
Норму 12 на 100 тыс кто придумал? Как можно быть таким олигофреном? И каким нужно быть идиотом, чтобы выбирать таких олигофренов во власть
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26.05.2020 12:35 Ответить
относительно той срани что сейчас у власти Кличко просто гигант мысли!
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26.05.2020 12:47 Ответить
0.012% опрошеных ляшко может угадать результат. Похибка яка буде дегенерат?
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26.05.2020 13:13 Ответить
Что это за норма ? А главное какие выводы можно сделать протестировав 12 человек из 100 тыс?
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26.05.2020 14:31 Ответить
Ось для чого зняли? рпц - пнх!
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26.05.2020 14:36 Ответить
Боксер!?
Звідки норми при тестуванні ?
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26.05.2020 19:18 Ответить
48 людей на 100 тисяч

ну так.. при такому перевиконанні по кількості на мільйон населення Україна обійшла Домінікану,Гану і Еквадор..
Скоро обжене і таку розвинуту у медицині країну як Палестина...
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26.05.2020 19:30 Ответить
 
 