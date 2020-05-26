И расследование Бигуса, и его опровержение Кубраковым говорят об одном - коррупции в "Укравтодоре", - Загребельская

Факт коррупции в "Укравтодоре" неоспорим, и об этом идет речь как в свежем расследовании Bihus.Info, так и в его опровержении.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, передает Цензор.НЕТ.

"Руководитель "Укравтодора" пытается оправдать себя и опровергнуть "пленки Бигуса" "пленками Олийныка-Гриненко". Хотя, как по мне, все они об одном и том же - о коррупции в "Укравтодоре", - пишет Загребельская.

Она утверждает, что не первый месяц говорит "об отсутствии конкуренции на дорожных тендерах, о том, как фавориты, договариваясь под крышей автодора, распределяют между собой области и дороги, о том, как они не конкурируют на аукционах, подают похожие документы и привлекают друг друга на субподряд".

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"Круто, что глава "Укравтодора" решил обратиться в правоохранительные органы. Я искренне надеюсь, что на его заявление отреагируют более пристально, чем на обращение общественного сектора, и настоящее расследование топ-коррупции на дорожных тендерах наконец начнется", - резюмирует Загребельская.

Напомним, вчера журналисты Bihus.Info выпустили материал о том, что "Укравтодор" при ремонте дорог в 2020-м переплатит 17 млрд бюджетных средств. Глава автодора Александр Кубраков назвал расследование заказным.



