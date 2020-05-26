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И расследование Бигуса, и его опровержение Кубраковым говорят об одном - коррупции в "Укравтодоре", - Загребельская

И расследование Бигуса, и его опровержение Кубраковым говорят об одном - коррупции в

Факт коррупции в "Укравтодоре" неоспорим, и об этом идет речь как в свежем расследовании Bihus.Info, так и в его опровержении.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, передает Цензор.НЕТ.

"Руководитель "Укравтодора" пытается оправдать себя и опровергнуть "пленки Бигуса" "пленками Олийныка-Гриненко". Хотя, как по мне, все они об одном и том же - о коррупции в "Укравтодоре", - пишет Загребельская.

Она утверждает, что не первый месяц говорит "об отсутствии конкуренции на дорожных тендерах, о том, как фавориты, договариваясь под крышей автодора, распределяют между собой области и дороги, о том, как они не конкурируют на аукционах, подают похожие документы и привлекают друг друга на субподряд".

Читайте также: Дорожный картель под крышей Укравтодора давит на Минэкономики, заставляя утвердить разработанную лоббистами типичную тендерную документацию, - Загребельская

"Круто, что глава "Укравтодора" решил обратиться в правоохранительные органы. Я искренне надеюсь, что на его заявление отреагируют более пристально, чем на обращение общественного сектора, и настоящее расследование топ-коррупции на дорожных тендерах наконец начнется", - резюмирует Загребельская.

Напомним, вчера журналисты Bihus.Info выпустили материал о том, что "Укравтодор" при ремонте дорог в 2020-м переплатит 17 млрд бюджетных средств. Глава автодора Александр Кубраков назвал расследование заказным.

И расследование Бигуса, и его опровержение Кубраковым говорят об одном - коррупции в Укравтодоре, - Загребельская 01
И расследование Бигуса, и его опровержение Кубраковым говорят об одном - коррупции в Укравтодоре, - Загребельская 02

Укравтодор (663) Загребельская Агия (102) Бигус (191) Кубраков Александр (222)


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Топ комментарии
+9
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3141144.html Дохазяйнувалися "новиє маладиє ліца"...

И расследование Бигуса, и его опровержение Кубраковым говорят об одном - коррупции в "Укравтодоре", - Загребельская - Цензор.НЕТ 9830

И расследование Бигуса, и его опровержение Кубраковым говорят об одном - коррупции в "Укравтодоре", - Загребельская - Цензор.НЕТ 9263
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26.05.2020 12:50
+5
После того, как Бигус закрыл контрабандный канал поставки запчастей, есть подозрение, что он работает по заказу на конкурентов...
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26.05.2020 12:47
+5
"Зеленський знову https://espreso.tv/news/2020/05/25/zelenskyy_prodav_sviy_serial_rosiyskomu_kanalu_aliny_kabayevoyi_ta_pidsankciynykh_oligarkhiv_goncharenko продав свій серіал на російський канал СТС, з яким пов'язана Аліна Кабаєва (соска плешивого Путлера, - g_g), і олігархи під санкціями. На російському телеканалі СТС з 18 травня почав виходити серіал "Родичі". Його ще в 2016 році зняла студія Квартал-95, а продюсером виступив особисто Володимир Зеленський", - повідомив Гончаренко.
Нардеп зазначив, що при цьому одними з власників "СТС Медіа Груп" є Національна медіа група.
"Голова ради директорів там - всім відома Аліна Кабаєва. Крім цього, серед бенефіціарів СТС - Олексій Мордашов, російський олігарх, чия компанія потрапила під американські санкції на початку 2018-го після поставок до Криму газових турбін, зроблених на спільному з Siemens підприємстві. Ну і нарешті, серед власників СТС російський державний банк ВТБ, який володіє телканалом в тому числі через кіпрський офшор Telcrest Investmets Ltd", - написав він.
Зеленський зняв санкції з деяких кацапських компаній 15 травня - перед виходом серіалу на кацапському телеканалі.

І розслідування Бігуса, і його спростування Кубраковим свідчать про одне - корупцію в "Укравтодорі", - Загребельська - Цензор.НЕТ 723

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3141074.html
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26.05.2020 12:52
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26.05.2020 12:37 Ответить
Оо Боже и тут жыдувка...
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26.05.2020 12:40 Ответить
Молчи гад, Зе сказал что дороги попиз- построят (бабло надо отм заработать)
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26.05.2020 12:43 Ответить
І розслідування Бігуса, і його спростування Кубраковим свідчать про одне - корупцію в "Укравтодорі", - Загребельська - Цензор.НЕТ 5507
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26.05.2020 12:55 Ответить
ГАВ !!! - Гав! - гав-гав.....
Какая разница - САПРР, НАБУ, ГБР. Генпрокуро, Бигус-мигус....
Крика много (в начале), потом потише, а на выходе - новый скандал, про старый забыли.
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26.05.2020 12:43 Ответить
Та нормальный у нас автодор. Петя с гройсманом уже все дороги отремонтировали, сейчас ишак со шмыгалём отремонтируют, в следующем году снова, потом ещё разок.. Работают же люди, а вам всё не так..
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26.05.2020 12:44 Ответить
Тепер Зюзя ремонтуватиме?
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26.05.2020 13:09 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3142328.html Бігуса таки виведуть на чисту воду?

Пристебніться, аби не впасти: проект «Bihus.Info» звинуватили у виконанні заказухи - тобто матеріалу, зробленого з метою добути конкурентну перевагу у певних оборудках, або здійснення інформаційної атаки на конкретного посадовця.
І не просто на словах - а з певними доказами.
Слідкуйте за руками.
Є така компанія «Укравтодор». А у компанії «Укравтодор» є такий голова Олександр Кубраков.
А Олександр Кубраков нещодавно оголосив нові тендерні вимоги до фірм-підрядників для будівництва доріг, після яких перелік тих підрядників добряче поменшав.
І от «Bihus.Info» зробила передачу де описала як в «Укравтодорі», в результаті махінацій підрядників що залишилися, в трубу вилітають десятки мільярдів гривень та ще про чимало різних речей.
До речі - рекомендую, справді цікаво.
видосик -- https://youtu.be/SLzeKh4QJL8
Проте, пан Кубраков так само не залишився в боргу і майже синхронно з «Bihus.Info» видав своє «розслідування» з записами голосів зацікавлених осіб, де ті обговорюють розслідування «Bihus.Info», спілкуються з журналістами проекту, а також обговорюють розміщення матеріалів на інших сайтах, як то на «Українській правді» (щирий привіт чесній-пречесній пані Мусаєвій), «Цензорі» (афігезний привіт не менш принциповому Бутусову) та «Наші гроші» (ще більший привіт моєму старому знайомцю Олексію Шалайському, який колисьhttps://www.facebook.com/100004848136863/posts/1558445050993751/ мріяв гамселити порохоботів ногами і виправдовував порушення кордону Саакашвілі).

Звертає на себе увагу кілька деталей.
Пан Кубраков пообіцяв передати всі наявні матеріали в правоохоронні органи, а відтак проект «Bihus.Info» реально може постати перед перспективами допитів і участі в дізнанні.
І якщо з'ясується, що замазуха справді мала місце - доречне питання: хто і за скільки замовив йому цикл передач про батька і сина Гладковських, які торпедували шанси Петра Порошенка обратися на другий термін?
З якою метою ті передачі робилися я не питаю - все і так зрозуміло.
Насмілюся нагадати, що в злочинах, закинутих Бігусом Гладковскому, контрольовані зеленими ДБР і Генпрокуратура та керована ніжно любимим гранітоїдами фігурантом реєстру корупціонерів НАБУ, знайшли велике і переконливе НІ ФІГА.
Справа, по якій Гладковського нині лякають змінами підозр - це геть чисто інша справа.
Те саме, взагалі з усіма підозрами - щодо Порошенка: ДБР вже певно зневірилася знайти бодай щось за період президентства Порошенка і викликає його на допити по справах про картини, яка відбулася в 2005 році.
Очевидно, скоро за неправильний перехід вулиці викличуть.
Заслуговує на увагу й те, що закинувши Бігусу виконання замазухи, факти оприлюднені в передачі «Bihus.Info» пан Кубраков не спростував ніяк.
Тобто, цілком можливо, що махінації справді мали місце. Тобто, що обмеження учасників тендерів на будівництво доріг - то таки справді корупція в чистому вигляді.
Бігус взявся доводити, що в «Укравтодорі» є корупція.
Керівник «Укравтодору» взявся доводити, що Бігус, УП, «Цензор» і «Наші гроші» виконували заказуху.
Питання: що в цих умовах взяти всім нам?
Нам - взяти філіжанку кави.
Після того, як ЗЕкоманда видавала за свої досягнення в будівництві доріг часів президента Порошенка, я не маю ані найменшого співчуття до керівників «Укратодору». Тим більше - за них уже заповзято топить нардеп Дубінський, що саме собою - показник. Так само я не маю ані найменших сентиментів до «Bihus.Info».
Думаю, зараз як раз той самий випадок, коли кожен з них неймовірно зацікавлений довести, що інший - гидота.
Бажаю в цьому успіху їм усім.

Д.Калинчук (Вовнянко)
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26.05.2020 12:45 Ответить
попкорн беруть у таких ситуаціях))) Тіщенко 2.0 - я дурак і я мухлюю, але винні ті, хто це людям показує. ну і ще один в один вчилки русського у Німеччині.
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26.05.2020 13:02 Ответить
После того, как Бигус закрыл контрабандный канал поставки запчастей, есть подозрение, что он работает по заказу на конкурентов...
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26.05.2020 12:47 Ответить
а так може бігус ще і корупційні схеми спочатку організовує, щоб було про що знімати? він розслідує те, що є. не буде, стане безробітним. але це наврядчи.
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26.05.2020 13:04 Ответить
В чём была коррупция, "немец"?
Покажи легальные пути поставки этих запчастей и цены по этим поставкам.
На Штази работаешь или без посредничества сразу на Ху@ло?
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26.05.2020 13:47 Ответить
я наблюдаю, як штазі працюють. цікаве дійство однако. і ти ж сам пишеш "закрив контробандний канал". ти не узяв контрабандний у лапки, щоб висловити свою думку чітко. так що полікуй спочатку свою кашу у голові, а тоді іншим мізки уставляй.
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26.05.2020 14:03 Ответить
"пнх" ((c) А. Полтава)
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26.05.2020 14:04 Ответить
і тобі то ж від Полтави.
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26.05.2020 14:23 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3141144.html Дохазяйнувалися "новиє маладиє ліца"...

И расследование Бигуса, и его опровержение Кубраковым говорят об одном - коррупции в "Укравтодоре", - Загребельская - Цензор.НЕТ 9830

И расследование Бигуса, и его опровержение Кубраковым говорят об одном - коррупции в "Укравтодоре", - Загребельская - Цензор.НЕТ 9263
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26.05.2020 12:50 Ответить
"Зеленський знову https://espreso.tv/news/2020/05/25/zelenskyy_prodav_sviy_serial_rosiyskomu_kanalu_aliny_kabayevoyi_ta_pidsankciynykh_oligarkhiv_goncharenko продав свій серіал на російський канал СТС, з яким пов'язана Аліна Кабаєва (соска плешивого Путлера, - g_g), і олігархи під санкціями. На російському телеканалі СТС з 18 травня почав виходити серіал "Родичі". Його ще в 2016 році зняла студія Квартал-95, а продюсером виступив особисто Володимир Зеленський", - повідомив Гончаренко.
Нардеп зазначив, що при цьому одними з власників "СТС Медіа Груп" є Національна медіа група.
"Голова ради директорів там - всім відома Аліна Кабаєва. Крім цього, серед бенефіціарів СТС - Олексій Мордашов, російський олігарх, чия компанія потрапила під американські санкції на початку 2018-го після поставок до Криму газових турбін, зроблених на спільному з Siemens підприємстві. Ну і нарешті, серед власників СТС російський державний банк ВТБ, який володіє телканалом в тому числі через кіпрський офшор Telcrest Investmets Ltd", - написав він.
Зеленський зняв санкції з деяких кацапських компаній 15 травня - перед виходом серіалу на кацапському телеканалі.

І розслідування Бігуса, і його спростування Кубраковим свідчать про одне - корупцію в "Укравтодорі", - Загребельська - Цензор.НЕТ 723

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3141074.html
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26.05.2020 12:52 Ответить
То він буде наступним преЗЄдєнтом параші?
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26.05.2020 13:12 Ответить
кто лоббирует большую стройку - правильно - моника - значит от увеличения объемов - он получит больше - барыга дорожный однако))
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26.05.2020 12:56 Ответить
Скачи по степям, вождь. Люди хотят ездить по шоссе.
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26.05.2020 13:04 Ответить
да бигус же показал - воруют - чем больше строят ,тем больше воруют - ты за воровство зеленого барыги ?
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26.05.2020 13:25 Ответить
Борьба с кАРРупцией же!

https://ibigdan.livejournal.com/25087466.html Дякую, дуже дякую

І розслідування Бігуса, і його спростування Кубраковим свідчать про одне - корупцію в "Укравтодорі", - Загребельська - Цензор.НЕТ 508
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26.05.2020 12:57 Ответить
то есть, то что барыги жалуются, что Кубраков не хочет брать взятки, это коррупция?
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26.05.2020 13:03 Ответить
всё верно сказала.
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26.05.2020 18:38 Ответить
 
 