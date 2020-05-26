И расследование Бигуса, и его опровержение Кубраковым говорят об одном - коррупции в "Укравтодоре", - Загребельская
Факт коррупции в "Укравтодоре" неоспорим, и об этом идет речь как в свежем расследовании Bihus.Info, так и в его опровержении.
Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, передает Цензор.НЕТ.
"Руководитель "Укравтодора" пытается оправдать себя и опровергнуть "пленки Бигуса" "пленками Олийныка-Гриненко". Хотя, как по мне, все они об одном и том же - о коррупции в "Укравтодоре", - пишет Загребельская.
Она утверждает, что не первый месяц говорит "об отсутствии конкуренции на дорожных тендерах, о том, как фавориты, договариваясь под крышей автодора, распределяют между собой области и дороги, о том, как они не конкурируют на аукционах, подают похожие документы и привлекают друг друга на субподряд".
"Круто, что глава "Укравтодора" решил обратиться в правоохранительные органы. Я искренне надеюсь, что на его заявление отреагируют более пристально, чем на обращение общественного сектора, и настоящее расследование топ-коррупции на дорожных тендерах наконец начнется", - резюмирует Загребельская.
Напомним, вчера журналисты Bihus.Info выпустили материал о том, что "Укравтодор" при ремонте дорог в 2020-м переплатит 17 млрд бюджетных средств. Глава автодора Александр Кубраков назвал расследование заказным.
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Какая разница - САПРР, НАБУ, ГБР. Генпрокуро, Бигус-мигус....
Крика много (в начале), потом потише, а на выходе - новый скандал, про старый забыли.
Пристебніться, аби не впасти: проект «Bihus.Info» звинуватили у виконанні заказухи - тобто матеріалу, зробленого з метою добути конкурентну перевагу у певних оборудках, або здійснення інформаційної атаки на конкретного посадовця.
І не просто на словах - а з певними доказами.
Слідкуйте за руками.
Є така компанія «Укравтодор». А у компанії «Укравтодор» є такий голова Олександр Кубраков.
А Олександр Кубраков нещодавно оголосив нові тендерні вимоги до фірм-підрядників для будівництва доріг, після яких перелік тих підрядників добряче поменшав.
І от «Bihus.Info» зробила передачу де описала як в «Укравтодорі», в результаті махінацій підрядників що залишилися, в трубу вилітають десятки мільярдів гривень та ще про чимало різних речей.
До речі - рекомендую, справді цікаво.
видосик -- https://youtu.be/SLzeKh4QJL8
Проте, пан Кубраков так само не залишився в боргу і майже синхронно з «Bihus.Info» видав своє «розслідування» з записами голосів зацікавлених осіб, де ті обговорюють розслідування «Bihus.Info», спілкуються з журналістами проекту, а також обговорюють розміщення матеріалів на інших сайтах, як то на «Українській правді» (щирий привіт чесній-пречесній пані Мусаєвій), «Цензорі» (афігезний привіт не менш принциповому Бутусову) та «Наші гроші» (ще більший привіт моєму старому знайомцю Олексію Шалайському, який колисьhttps://www.facebook.com/100004848136863/posts/1558445050993751/ мріяв гамселити порохоботів ногами і виправдовував порушення кордону Саакашвілі).
Звертає на себе увагу кілька деталей.
Пан Кубраков пообіцяв передати всі наявні матеріали в правоохоронні органи, а відтак проект «Bihus.Info» реально може постати перед перспективами допитів і участі в дізнанні.
І якщо з'ясується, що замазуха справді мала місце - доречне питання: хто і за скільки замовив йому цикл передач про батька і сина Гладковських, які торпедували шанси Петра Порошенка обратися на другий термін?
З якою метою ті передачі робилися я не питаю - все і так зрозуміло.
Насмілюся нагадати, що в злочинах, закинутих Бігусом Гладковскому, контрольовані зеленими ДБР і Генпрокуратура та керована ніжно любимим гранітоїдами фігурантом реєстру корупціонерів НАБУ, знайшли велике і переконливе НІ ФІГА.
Справа, по якій Гладковського нині лякають змінами підозр - це геть чисто інша справа.
Те саме, взагалі з усіма підозрами - щодо Порошенка: ДБР вже певно зневірилася знайти бодай щось за період президентства Порошенка і викликає його на допити по справах про картини, яка відбулася в 2005 році.
Очевидно, скоро за неправильний перехід вулиці викличуть.
Заслуговує на увагу й те, що закинувши Бігусу виконання замазухи, факти оприлюднені в передачі «Bihus.Info» пан Кубраков не спростував ніяк.
Тобто, цілком можливо, що махінації справді мали місце. Тобто, що обмеження учасників тендерів на будівництво доріг - то таки справді корупція в чистому вигляді.
Бігус взявся доводити, що в «Укравтодорі» є корупція.
Керівник «Укравтодору» взявся доводити, що Бігус, УП, «Цензор» і «Наші гроші» виконували заказуху.
Питання: що в цих умовах взяти всім нам?
Нам - взяти філіжанку кави.
Після того, як ЗЕкоманда видавала за свої досягнення в будівництві доріг часів президента Порошенка, я не маю ані найменшого співчуття до керівників «Укратодору». Тим більше - за них уже заповзято топить нардеп Дубінський, що саме собою - показник. Так само я не маю ані найменших сентиментів до «Bihus.Info».
Думаю, зараз як раз той самий випадок, коли кожен з них неймовірно зацікавлений довести, що інший - гидота.
Бажаю в цьому успіху їм усім.
Д.Калинчук (Вовнянко)
Покажи легальные пути поставки этих запчастей и цены по этим поставкам.
На Штази работаешь или без посредничества сразу на Ху@ло?
Нардеп зазначив, що при цьому одними з власників "СТС Медіа Груп" є Національна медіа група.
"Голова ради директорів там - всім відома Аліна Кабаєва. Крім цього, серед бенефіціарів СТС - Олексій Мордашов, російський олігарх, чия компанія потрапила під американські санкції на початку 2018-го після поставок до Криму газових турбін, зроблених на спільному з Siemens підприємстві. Ну і нарешті, серед власників СТС російський державний банк ВТБ, який володіє телканалом в тому числі через кіпрський офшор Telcrest Investmets Ltd", - написав він.
Зеленський зняв санкції з деяких кацапських компаній 15 травня - перед виходом серіалу на кацапському телеканалі.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3141074.html
https://ibigdan.livejournal.com/25087466.html Дякую, дуже дякую