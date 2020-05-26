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С 1 июня в электронном виде можно подать документы на зачисление ребенка в детсад, - Кличко

С 1 июня в электронном виде можно подать документы на зачисление ребенка в детсад, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как можно подать документы на зачисление детей в садики и школы.

Об этом он сообщил в ходе онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Рассылку приглашений садов, согласно поданных заявок и электронной очереди, Департамент образования возобновит с 1 июня. И с этой даты родители могут подать документы в электронном виде. А для поступления в первые классы школ надо подать оригиналы необходимых документов. Их будут принимать в школах с 1 июня по 1 сентября", - отметил мэр.

Также Кличко рассказал о проведение ВНО в столице.

"На днях Министерство образования утвердило обновленный график проведения внешнего независимого оценивания. И столичные школы будут руководствоваться этим графиком. Уже известны даты ВНО. С 15 по 17 июня в столичных школах будут проводить пробное ВНО по желанию учеников. Основное внешнее независимое оценивание начнется с 25 июня. График и места проведения оценки будут опубликованы на сайте Департамента образования и науки. Со всей необходимой информацией", - подытожил он.

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Автор: 

детсад (428) Киев (25495) Кличко Виталий (4637) школа (3012) ВНО (417)


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26.05.2020 12:50 Ответить
це не замінить оглядини у завідуючої. це дуже неопредільонно і абстрактно для совків. для прийняття рішення узяти дитину, треба обов"язково побачити батьків - на чому приїдуть, у що одягненні, не кажучи вже про вступні.
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26.05.2020 12:55 Ответить
Как будто главная проблема была с подачей документов!!
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26.05.2020 13:10 Ответить
Хорошо.
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26.05.2020 19:12 Ответить
так оно так уже давно было )))
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27.05.2020 19:52 Ответить
 
 