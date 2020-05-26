Аргументы Коломойского относительно повышения акциза на сжиженный газ и пошлины на дизтопливо не соответствуют реальности, - Куюн

Аргументы Коломойского относительно повышения акциза на сжиженный газ и пошлины на дизтопливо не соответствуют реальности.





Об этом написал директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн на своей страничке в Facebook.



"Лоббистам олигарха удалось заблокировать вынесение решения Межведомственной комиссией по международной торговле об отказе в введении пошлин и проведения расследования в отношении импорта дизельного топлива и сжиженного газа из России", - написал Куюн.



По его словам, комиссия готовилась вынести отрицательное решение по этому вопросу, поскольку аргументы требовавшей его стороны ("Укртатнафта" и "Укрнафта") не соответствуют реальности.



"Требования закрыть рынок украинские НПЗ построили на абсолютной чепухе, которая сводится к демпингу российских НПЗ. Между тем цифры говорят о другом: таможенные цены на российское дизтопливо в 2017–2019 гг. были выше мировых: в 2017 году на $16/т, в 2018 — на $22/т, в 2019-м — на $27/т. В случае, если бы закупочные цены были ниже мировых, вот это был бы демпинг", - подчеркнул Куюн.



По мнению эксперта, введение пошлины на импортное дизтопливо выгодно группе "Приват", поскольку приведет к росту цен на рынке, который она контролирует.



"Приват" требует ввести пошлины 8,5% и довести ее за 5 лет до 25%. Но и минимальная ставка будет означать прекращение поставок и соответственно еще больший рост цен. Зачем это "Привату"? Во-первых, возрастает цена на кременчугскую продукцию. Во-вторых, Коломойский вместе с Суркисом владеют крупнейшей морской перевалкой в Одессе. После прошлогодних пошлин перевалочный комплекс вышел на стабильную работу. Чтобы нарастить работу терминала и долю на рынке, нужен больший подъем цены, его и должна обеспечить заградительная пошлина", - написал Куюн.



Повышение акциза на сжиженный газ тоже выгодно Игорю Коломойскому, поскольку цена газа на АЗС начнет приближаться к цене бензина, производимого предприятиями олигарха, и потребители начнут отказываться от газа в пользу бензина.



"Почему важно увеличить акциз на газ? Это повысит на него цену и сделает ближе на табло АЗС к бензину. А если еще параллельно снизить акциз на бензин (а это тоже лоббируется под видом унификации акциза на моторные топлива), то эта разница станет еще меньше. Если же еще введут пошлину на российский сжиженный газ, то его себестоимость вырастет и газ может сравняться с бензином. Следовательно, начнется обратный процесс – отказ от газа в пользу бензина и это как раз то, что нужно "Привату", - написал Куюн.



Напомним, ранее СМИ сообщили, что Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономики сняла с повестки дня рассмотрение вопроса о дополнительных акцизах и квотах на сжиженный газ и дизельное топливо. В министерстве отмечают, что решение требует доработки и будет включено в повестку дня следующего заседания комиссии.



Политолог Кирилл Сазонов ранее заявил, что близкие к олигарху Коломойскому люди пытаются добиться введения акциза на импорт дизтоплива и сжиженного газа, что приведет к повышению цен на заправках. В свою очередь директор НТЦ "Психея" Сергей Сапегин подчеркнул, что это решение ударит, прежде всего, по наименее платежеспособным украинцам.





