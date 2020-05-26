В Украине появилась карта коронавирусных закупок: можно проверить медзакупки своего города. КАРТА

"Антикоррупционный штаб" создал сайт, на котором любой может найти лекарства, средства защиты от коронавируса, закупленные для определенной больницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации.

"На просторах интернета можно найти множество статей о платном леченим коронавируса. Во избежание таких ситуаций и для прозрачности и доступности процесса закупок, была разработана карта коронавирусных закупок, на которой можно проверить наличие всех необходимых медицинских средств любой точки Украины", - говорится в сообщении.

Разработчики отмечают, что если врачи утверждают, что в больнице нет, к примеру, масок или лекарств и надо покупать их за свой счет - каждый может зайти на карту и проверить достоверность этой информации.

Карта обновляется в режиме реального времени, охватывает всю Украину - от маленьких сел в крупные города и полностью бесплатна.

Она предоставляет пользователям информацию о том, на какие товары и услуги заказчики потратили деньги налогоплательщиков, обеспечивает прозрачность информации о закупках, а также имеет возможность оставить жалобу о коррупции в медицинских учреждениях.

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