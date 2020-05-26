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Новости Силовики
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Полицейский спас жизнь мужчине, который хотел прыгнуть с моста на станции метро "Днепр" в Киеве. ФОТО

Киевлянин пытался покончить жизнь, спрыгнув с парапета на проезжую часть. Благодаря оперативному реагированию полицейского и дежурной по станции, мужчину удалось спасти. Сейчас он находится в больнице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

К полицейскому, который нес службу по обеспечению общественной безопасности и порядка на станции метро "Днепр" поступила информация о том, что на неизвестный пытается спрыгнуть с моста на проезжую часть. Полицейский немедленно отреагировал на это сообщение и прибыл на платформу чтобы узнать обстоятельства.

"На месте я увидел, как незнакомец перебросил за ограждение одну ногу и пытался прыгнуть. Я начал разговаривать и медленно приближаться к нему, а затем вместе с дежурной по станции схватил его за одежду, снял с перил и держал до приезда врачей", - рассказал полицейский управления полиции в метрополитене ГУНП в г. Киеве Вадим Полищук.

Полицейский спас жизнь мужчине, который хотел прыгнуть с моста на станции метро Днепр в Киеве 01

Пострадавший рассказал правоохранителям, что хотел свести счеты с жизнью из-за семейных трудностей. Сейчас мужчина находится в лечебном учреждении.

Также смотрите: Двое мужчин спасли пенсионерку, пытавшуюся покончить с собой на Донетчине, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские выясняют все обстоятельства и мотивы совершенного.

Полицейский спас жизнь мужчине, который хотел прыгнуть с моста на станции метро Днепр в Киеве 02

Киев (25495) Нацполиция (16437) правоохранительные органы (2969) самоубийство (997) силовики (2798)


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Топ комментарии
+6
Вот урод. Спрыгнул бы на проезжую часть, в это время внизу семья в машине. Тело падает в лобовое стекло и еще 4 трупа. Переложил свои проблеммы на чужую семью. Полицейский спас минимум еще 4 жизни. Спасибо.
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26.05.2020 13:28
+6
та ето вброс
никто никуда не пригал
просто хотят смягчить на фоне ментов насильников
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26.05.2020 13:32
+4
Пусть прыгает в положенном месте. А тут запрещено ПДД.
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26.05.2020 13:33
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Починайте писати про мусорів і поліцію в цілому...подивлюсь до кого ви побежите, коли вас почнуть опускати беспредельщики
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26.05.2020 13:25 Ответить
Уже сменили.
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26.05.2020 13:33 Ответить
мусор спас мужика, чтоб изнасиловать! 100500%
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26.05.2020 13:53 Ответить
та ето вброс
никто никуда не пригал
просто хотят смягчить на фоне ментов насильников
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26.05.2020 13:32 Ответить
вполне реально.
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26.05.2020 14:13 Ответить
Видать от жизни хорошей у людей такие мысли.
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26.05.2020 13:26 Ответить
кто реально хочет уйти, с моста не прьігает, делает втихаря и без свидетей или хотя бьі бьістро, пока не прибежали спасать. все остальное - єто привлечение внимания, ничего с реальньім уходом из жизни.
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26.05.2020 14:15 Ответить
Вот урод. Спрыгнул бы на проезжую часть, в это время внизу семья в машине. Тело падает в лобовое стекло и еще 4 трупа. Переложил свои проблеммы на чужую семью. Полицейский спас минимум еще 4 жизни. Спасибо.
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26.05.2020 13:28 Ответить
или потом этот дурак перевалит пол-общежития и застрелится.....(как было с Цезарем - "Иды еще не наступили")

я чет думал что он в реку сигать мол хотел
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26.05.2020 13:56 Ответить
или прьігнет из многоєтажки на годовалого ребенка.
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26.05.2020 14:16 Ответить
а ше про йожиків, совок, кролікофф і котікофф
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26.05.2020 13:30 Ответить
зачем? пусть прыгает - его же решение
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26.05.2020 13:30 Ответить
Пусть прыгает в положенном месте. А тут запрещено ПДД.
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26.05.2020 13:33 Ответить
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26.05.2020 13:37 Ответить
не существует никакого мужика - это пиар-кампания
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26.05.2020 13:54 Ответить
50 на 50. последние новости информируют об убіствах атошников, тоже кампания похоже, но с другим посьілом.
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26.05.2020 14:18 Ответить
Поки не покається, так і буде його в петлю тягнути.
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26.05.2020 13:32 Ответить
бред.
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26.05.2020 14:19 Ответить
Вот я переношу 1 палец левой ноги через перила, перекимарю, переношу второй палец..... вечером приедет полисмен, перекимарю - и все, спасен.

лучше пинка бы дал шоб гражданин с воплем "эээээ, помогите, убивают", полетел прямо в Тартар, или во что там вери большинство православных то?

25 "розг" этому дураку и на 2 мес. в палату.
а по выходе - отвезти на то же место
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26.05.2020 13:54 Ответить
Как только мусора вляпались в очередное говно, в этот раз с изнасилованием, так сразу появляются контр-новости про то, как герой-полицейский спас какого-то "прыгуна"...
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26.05.2020 13:55 Ответить
кстати да! тем более шо "прыгун" дожидался приезда спасунов, а не был избит прохожими(что было бы правильно)
наверное примерил уже очередные "корочки"))
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26.05.2020 13:57 Ответить
ну со стороньі полициянта все нормально. испольнил.
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26.05.2020 14:21 Ответить
так любой бы испольнил, но чет не так с "самолюбивцем" - это как 1 турок так скакал с моста Босфора, шо аж дождался Эрдогана, который вышел и усадил его в свой лимузин, дав нагоняй и попросив подыскать ему работу у своих нукеров(обратился то есть к нукерам)
видео есть, новости есть, так шо я не говорю что придумал как напр. телеанал "Звязда" кацапский.
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26.05.2020 14:33 Ответить
 
 