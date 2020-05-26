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В Беларуси за сутки 915 случаев COVID-19, всего более 38 тыс. инфицированных
В Беларуси зарегистрировано 38 059 случаев заболевания COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
В Беларуси зарегистрированы 38 059 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 472 906 тестов.
За весь период распространения COVID-19 на территории страны умерли 208 пациентов.
Выздоровели и выписаны 15 086 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
По информации tut.by, за сутки зафиксировали 915 новых случаев инфицирования.
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Читатели пишут о новых случаях Covid-19 в Брестской области. Очаги заражения обнаружены в Каменецком, Пружанском, Малоритском, Ивановском, Ивацевичском районах.
"Поселок Ружаны, Брестская область. У нас заражённых около 40-50 человек при населении 3090 человек. Ситуация плачевная. Контакт первого уровня - каждый пятый", - пишет житель поселка.
"Позавчера забрали мою бабушку в Ивацевичскую ЦРБ с подозрением на пневмонию, мазок никто не брал, даже снимка не сделали. Просидела несколько часов в приемном покое, пока нашлось место в палате. Проблема в том, что в палату положили к больным коронавирусом, то есть даже если у неё его и нет. то теперь точно будет", - сообщает читатель.
"В городе Иваново подтвержденные случаи коронавируса у четырёх работников центральной районной больницы, их посадили на самоизоляцию, открыли больничные, но третий день никто не приезжает и не назначает лечение. Только была санстанция обработала жилые помещения", - пишет сотрудник больницы.
"Каменецкая гимназия, "ковид" у ученика и учителя начальной школы", - сообщает подписчик.
"Агрогородок Хотислав Малоритского района. В школе 16 учеников младших классов, у 2-х положительные тесты на коронавирус", - пишет читатель.
Баста!, [26.05.20 09:59]
смертність на мільйон (офіційні дані)
Білорусь -22.. Україна -15..
але це офіційно.
Якщо екстраполювати білоруські дані,то інфікованих там в 1.5 рази більше офіційної цифри..
та й смертність дуже дивна..
4-5-6 останні два тижні.Статистика каже -БРЕХНЯ.ТАк не буває...
Головний санітарний лікар-захісник України пан Ляшко повідомив, що з метою запобігання зараження коронавірусом припинено ввезення на територію України білоруського повітря в будь-якому вигляді, повідомляє канал БРК.
"При здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду за станом динаміки забруднення повітря коронавірусом , якие надходить з території Білорусії виявлено, що білоруське повітря не відповідає вимогам зняття карантину в Україні", - повідомили в Міністерстві Охорони Здоровья від коронавірусу.
Таким чином, все білоруське повітря, що надходить на кордон з Україною , буде конфісковуватися за допомогою спеціальних пилососів і відправлятися назад у бік Білорусі в спеціально розроблених для цього целофанових пакетах . Обмеження стосуються будь-якого повітря, незалежно від того, в чому його провозять - в салоні автобуса чи в людських легенях.«Я повністю згоден з цим рішенням, - заявив журналістам місцевий житель одного з прикордонних міст Хома Степанченко. - Я почав відчувати, що з Білорусі стало надходити якесь погане, вірусне повітря. Я думаю, лукашенківські спецслужби його чимось спеціально там просочили. Адже мені, чомусь, зовсім перестав подобатися Зеленській, я перестаю вірити нашому телебаченню та МОЗу, а днями мені навіть захтілося вийти на вулицю без вдягнутої медичної маски та антисептика».
сегодня уже видел 2 статьи с откровенно брехливыми заголовками про Швецию.
не путай смертность с летальностью.
ну а про статистику білорусі,Кндр ,туркменистану -хочете вірте,Хочете-ні...