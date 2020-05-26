В Беларуси за сутки 915 случаев COVID-19, всего более 38 тыс. инфицированных

В Беларуси зарегистрировано 38 059 случаев заболевания COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

В Беларуси зарегистрированы 38 059 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 472 906 тестов.

За весь период распространения COVID-19 на территории страны умерли 208 пациентов.

Выздоровели и выписаны 15 086 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

По информации tut.by, за сутки зафиксировали 915 новых случаев инфицирования.

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