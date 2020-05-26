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Новости Коронавирус и карантин
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"Укрзализныця" готова к возобновлению пассажирских перевозок, но дату их запуска с 1 июня пока не переносили, - пресс-служба

АО "Укрзализныця" технически готова к возобновлению пассажирских перевозок до ранее определенного срока (с 1 июня 2020 года), однако дату запуска пассперевозок на ж/д транспорте пока не меняли.

"Укрзализныця" технически уже готова начать пассажирские перевозки, однако постановление правительства регламентирует дату - 1 июня. Окончательное решение будет принято в ближайшее время, исходя из эпидемических показателей областей и решений комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", – сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины. передает Цензор.НЕТ.

Как сообщили агентству в пресс-службе "Укрзализныци", согласно постановлению Кабинета министров Украины №392 от 20 мая 2020 года, после принятия решения региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций об ослаблении противоэпидемических мероприятий в регионах, компания назначит поезда в данных регионах, и начнет продажи проездных документов.

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В Мининфраструктуры подтвердили, что продажи ж/д билетов могут быть начаты уже в ближайшее время по тем областям, где будет положительное решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий.

В то же время, в министерстве подчеркнули, что планируют придерживаться ранее разработанного алгоритма запуска ж/д перевозок в несколько этапов: с 1 июня курсирование до 50% электричек в часы пик, запуск 42 пар поездов дальнего сообщения категории "Интерсити" и "Ночной экспресс"; на втором этапе планируется запустить все пригородные поезда в светлое время суток и все пассажирские поезда, кроме сезонных; на третьем этапе предлагается открыть международное ж/д сообщение, а также и сезонные поезда.

Автор: 

железная дорога (1411) карантин (16729) Укрзализныця (2745) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Возобновление жд сообщения означает конец псевдокарантина. А что вообще должно было быть в конце карантина? Ляшко выезжает на белом Мерседесе и кричит - "Ура! Вирус умер! Карантину конец!" .Не ужели кто то верил в подобное? Так а зачем тогда рвали Украину на части карантином?
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26.05.2020 13:41 Ответить
По одному пасажиру в купе, або по одній родині в купе, з перевезеннями виключно в купейних та спальних вагонах з перебуванням пасажирів постійно в купе, вихід з купе тільки в масці і в рукавичках і з повним обезаражуванням купе після кожного пасажира. Для цього в поїздах мають перебувати бригади уборщиків які будуть мити і обезоражувати купе після того як пасажир звільняє купе.
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26.05.2020 13:43 Ответить
короче, гибридный карантин продолжается. самолёты уже собирались к нам лететь 23 мая. но, наверное, аваков запретил. он же у нас министр всех дел.
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26.05.2020 13:48 Ответить
Подивіться на Флайрадар...що літаки хіба не літають?
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26.05.2020 14:06 Ответить
 
 