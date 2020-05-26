Крымского татарина Гафарова, удерживаемого в РФ, нужно освободить из-за критического состояния здоровья, - Денисова

Крымский татарин, который имеет II группу инвалидности и уже более года незаконно содержится в "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополь".

Об этом на странице в сети Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

У Гафарова есть хронические заболевания, постоянное высокое давление, а также появилась невыносимая боль в области грудной клетки и почек, поэтому он не может содержаться в местах несвободы, где ему не обеспечивают проведения ни одного медицинского обследования и не оказывают должной медицинской помощи.

"Считаю, что в соответствии с положениями статьи 110 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и Федерального закона РФ от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" наш согражданин требует немедленного изменения меры пресечения и освобождения из- под стражи. ️На этом основании безотлагательно обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием ходатайствовать перед правоохранительными органами России об отмене меры - содержания под стражей", - отметила Денисова.

Денисова также требует принять меры по предоставлению надлежащего медико-санитарного обеспечения гражданину Украины с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Подкомитета ООН по вопросам предупреждения пыток от 25.03.2020.

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