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Новости
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Медреформа поставила на грань выживания ряд крайне важных специализированных больниц, - замглавы Минздрава Микичак

Медреформа поставила на грань выживания ряд крайне важных специализированных больниц, - замглавы Минздрава Микичак

В Украине медицинская реформа поставила на грань выживания ряд специализированных отечественных больниц.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

"Среди больниц, которые оказались на грани закрытия, есть уникальные и известные больницы. К большому сожалению, для контрактирования НСЗУ не учитывается специфика медицинской помощи в районной или областной больнице. Под угрозой те достижения, которые нарабатывались годами. Например, служба материнства и детства. Можем ли мы провести сложное оперативное лечение критического врожденного порока сердца у новорожденного ребенка за 13-20 тысяч гривен, когда на самом деле стоимость такого вмешательства составляет от 120 до 250 тыс. гривен? Если благодаря развитию в последние десятилетия в Украине перинатальной помощи, детской онкологии, детской кардиохирургии мы достигли значительного снижения детской смертности, то в пределах недофинансирования по программе медицинских гарантий приоритетность медицины детства теряется", - отметила заместитель министра.

Она также добавила, что в настоящее время, к сожалению, растет разница в заработных платах медработников первичного медицинского звена и специализированной медицинской помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Среди изменений в медреформу будет корректировка коэффициента сложности, чтобы тарифы на услуги были справедливыми, - Минздрав

"Это наше хорошее достижение, когда семейный врач уже получает заработную плату на уровне 15-25 тысяч гривен. Но, например, работа хирурга, который работает в операционной нейрохирургии, онкологии или кардиохирургии по 8-10 часов, оценивается на уровне 8-10 тысяч гривен. Несмотря на обещания и очень большие ожидания от медицинской реформы в виде уже действующей программы медицинских гарантий, на самом деле нарастает огромная пропасть между первичкой и специализированной медицинской помощью, не обеспечена безоплатность медицинских услуг даже по приоритетным направлениям. Мы должны признать, что следует прекратить обвинять друг друга, не меряться монопольным правом на реформу или политическими амбициями, а объединить усилия и совместный опыт всех уровней власти, ученых, медиков и пациентов ради реальных изменений и развития украинской медицины", - подчеркнула Микичак.

Медреформа поставила на грань выживания ряд крайне важных специализированных больниц, - замглавы Минздрава Микичак 01
Медреформа поставила на грань выживания ряд крайне важных специализированных больниц, - замглавы Минздрава Микичак 02

Минздрав (4899) НСЗУ (171) медреформа (122) Микичак Ирина (56)


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Топ комментарии
+6
Медреформа поставила на грань выживания ряд крайне важных специализированных больниц, - замглавы Минздрава Микичак - Цензор.НЕТ 8373
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26.05.2020 14:13
+6
Они от второго этапа Супрун оставили кастрированный по самое нихочу вариант без денежного обеспечения и все-равно назвали это 2 этапом реформы. Для второго этапа в версии Супрун нужны финансы, которых у зеленой пошести сейчас просто нет. Вот и дуркуют.
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26.05.2020 14:17
+5
просто делайте второй этап реформы и все измениться так же как и у врачей семейной медецины - факты правельности уже это показали - а 2 этап начался только 1 апреля 2020 года
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26.05.2020 14:15
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Правила форума Совет форумчан
разницу показал первый ее этап - как были готовы и как поступали врачи семейной медицины которые и реформировали и те кого не реформированы дальше по больницам - по моему тут даже обсуждать не чего - они хотят все по старому - нет так не получиться уже по любому
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26.05.2020 14:12 Ответить
просто делайте второй этап реформы и все измениться так же как и у врачей семейной медецины - факты правельности уже это показали - а 2 этап начался только 1 апреля 2020 года
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26.05.2020 14:15 Ответить
Они от второго этапа Супрун оставили кастрированный по самое нихочу вариант без денежного обеспечения и все-равно назвали это 2 этапом реформы. Для второго этапа в версии Супрун нужны финансы, которых у зеленой пошести сейчас просто нет. Вот и дуркуют.
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26.05.2020 14:17 Ответить
Реформы по-зеленому варианту

Медреформа поставила на грань выживания ряд крайне важных специализированных больниц, - замглавы Минздрава Микичак - Цензор.НЕТ 1309
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26.05.2020 14:15 Ответить
Медреформа поставила на грань выживания ряд крайне важных специализированных больниц, - замглавы Минздрава Микичак - Цензор.НЕТ 8373
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26.05.2020 14:13 Ответить
Преступление, которое называют медреформой, поставило на на грань выживания не только больницы, но и народ Украины.
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26.05.2020 14:16 Ответить
Проблема у тому, що "досягнення, які напрацьовувалися роками" - це створені величезні структури з відповідним штатом (типу різних дитячих центрів), які потребують величезних грошей на утримання, а пацієнтів у них - катма. Тому і хочуть зараз у 10-ки разів збільшити вартість лікування, щоб оплачувати всі ці "напрацювання". Таким чином скоро у нас лікування стане дорожчим, ніж у приватних європейських клініках.
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26.05.2020 14:47 Ответить
Супрун була найбільшою помилкою Порошенка.
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26.05.2020 14:59 Ответить
Хватит уже рассказывать об ошибках Порошенка и Супрун.
Пора уже рассказывать о своих достижениях.
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26.05.2020 16:06 Ответить
А хіба Зюзя за рік свого президентсва проміняв щось і робить щось інше ніж агент російських спецслужб Порошенко?
Маючі весь персонал на містерских посадах який був при Порошенко.
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26.05.2020 19:35 Ответить
Когда целый год возобновлять старые коррупционные схемы, сажать нужных людей на высасывание бюджетных денег, принимать "ходоков", которых до этого и на порог не пускали, назначать на должности откровенных дегенератов, а в оставшееся время членом груши околачивать, то конечно во всём виноваты плохие папередники. Проходили уже, сейчас эти замечательные люди на россии сказки о злобных "биндеровцах" рассказывают. Вот и этим слугам народа туда же дорога.
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26.05.2020 15:24 Ответить
Ага..а до цього все цвіло та пахло
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26.05.2020 16:44 Ответить
Медреформа хотела поставить на грань выживания чиновников из многочисленных «здравов» (Минздрав, облздрав, горздрав). Которые хотят, как и раньше, рулить финансовыми потоками и получать откаты. К сожалению, большинство граждан Украины поддерживают эту власть и готовы платить дважды за низкокачественную медицинскую помощь: один раз в виде налогов, второй раз в виде «благодарности» врачам. Многие врачи, как оказалось, не хотят работать так как работают их коллеги в нормальных странах: независимо от чиновников, конкурируя за больного качеством лечения.
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26.05.2020 18:49 Ответить
С какой стати?
ПОЛНОЕ ВРАНЬЕ!!!
Специализированные больницы все "в шоколаде".
Им не надо гоняться и драться за пациентов, как семейным врачам.
Есть реклама, нет рекламы, к ним везут больных со всей страны. К хирургами очереди на операции.
Это всякие чинуши, что давно не оперируют, а зарплаты получают ой-ой-ой, как " профессоры, члены-корреспонденты и тд" против реформы.
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26.05.2020 18:53 Ответить
Кілька разів слухав виступи п.Микичак і склалася думка(суб'єктивна), що в МОЗ вона єдина адекватна людина,котра розуміється в медицині.
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26.05.2020 19:51 Ответить
Может нужно было деньги на второй этап в бюджете предусмотреть, а не тупо 300 миллиардов вкрасти?
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27.05.2020 01:07 Ответить
 
 