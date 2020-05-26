Медреформа поставила на грань выживания ряд крайне важных специализированных больниц, - замглавы Минздрава Микичак

В Украине медицинская реформа поставила на грань выживания ряд специализированных отечественных больниц.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

"Среди больниц, которые оказались на грани закрытия, есть уникальные и известные больницы. К большому сожалению, для контрактирования НСЗУ не учитывается специфика медицинской помощи в районной или областной больнице. Под угрозой те достижения, которые нарабатывались годами. Например, служба материнства и детства. Можем ли мы провести сложное оперативное лечение критического врожденного порока сердца у новорожденного ребенка за 13-20 тысяч гривен, когда на самом деле стоимость такого вмешательства составляет от 120 до 250 тыс. гривен? Если благодаря развитию в последние десятилетия в Украине перинатальной помощи, детской онкологии, детской кардиохирургии мы достигли значительного снижения детской смертности, то в пределах недофинансирования по программе медицинских гарантий приоритетность медицины детства теряется", - отметила заместитель министра.

Она также добавила, что в настоящее время, к сожалению, растет разница в заработных платах медработников первичного медицинского звена и специализированной медицинской помощи.

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"Это наше хорошее достижение, когда семейный врач уже получает заработную плату на уровне 15-25 тысяч гривен. Но, например, работа хирурга, который работает в операционной нейрохирургии, онкологии или кардиохирургии по 8-10 часов, оценивается на уровне 8-10 тысяч гривен. Несмотря на обещания и очень большие ожидания от медицинской реформы в виде уже действующей программы медицинских гарантий, на самом деле нарастает огромная пропасть между первичкой и специализированной медицинской помощью, не обеспечена безоплатность медицинских услуг даже по приоритетным направлениям. Мы должны признать, что следует прекратить обвинять друг друга, не меряться монопольным правом на реформу или политическими амбициями, а объединить усилия и совместный опыт всех уровней власти, ученых, медиков и пациентов ради реальных изменений и развития украинской медицины", - подчеркнула Микичак.



