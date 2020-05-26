Зеленский поддерживает привлечение волонтеров, которые будут следить за соблюдением карантинных мер
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею о привлечении волонтеров для помощи в соблюдении мер безопасности, как это делают в Италии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Это очень хорошая идея. Поддерживаю ее воплощение в Украине. Волонтеры могли бы напоминать людям о необходимости социальной дистанции, ношения масок. Таким образом, исходя из карантина, мы помнили бы, что угроза все еще существует и надо соблюдать правила безопасности", - подчеркнул Зеленский.
Ранее сообщалось, что по мере ослабления карантина итальянские власти хотят создать группу из 60 тыс. волонтеров, которые будут напоминать людям о необходимости соблюдения мер против распространения коронавирусной инфекции.
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а если с оружием = а где "закон"?
умело сверстали заявление "гаранту чего-то там", но только все повесят на него(и может его самого))
Или рубят бабло на закрытых корпоративах?
- Маркиз, как вы думаете, много ли русских в этом зале?
- Все, кроме меня и иностранных послов, ваше величество!
- Вы ошибаетесь. Вот этот мой приближённый - поляк, вот немец. Вон стоят два генерала - они грузины. Этот придворный - татарин, вот финн, а там крещёный еврей.
- Тогда где же русские? - спросил Кюстин.
- А вот все вместе они и есть русские.Подробнее см.: https://www.nkj.ru/archive/articles/23114/ (Наука и жизнь, Коллекция рассказов мемориальных. Сентябрь 2013 № 9)
За Пороха голосовали - ничего страшного, дело хорошее, волонтерьте.