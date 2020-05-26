Зеленский поддерживает привлечение волонтеров, которые будут следить за соблюдением карантинных мер

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею о привлечении волонтеров для помощи в соблюдении мер безопасности, как это делают в Италии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Это очень хорошая идея. Поддерживаю ее воплощение в Украине. Волонтеры могли бы напоминать людям о необходимости социальной дистанции, ношения масок. Таким образом, исходя из карантина, мы помнили бы, что угроза все еще существует и надо соблюдать правила безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что по мере ослабления карантина итальянские власти хотят создать группу из 60 тыс. волонтеров, которые будут напоминать людям о необходимости соблюдения мер против распространения коронавирусной инфекции.

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