РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10682 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 409 30

Зеленский поддерживает привлечение волонтеров, которые будут следить за соблюдением карантинных мер

Зеленский поддерживает привлечение волонтеров, которые будут следить за соблюдением карантинных мер

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею о привлечении волонтеров для помощи в соблюдении мер безопасности, как это делают в Италии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Это очень хорошая идея. Поддерживаю ее воплощение в Украине. Волонтеры могли бы напоминать людям о необходимости социальной дистанции, ношения масок. Таким образом, исходя из карантина, мы помнили бы, что угроза все еще существует и надо соблюдать правила безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что по мере ослабления карантина итальянские власти хотят создать группу из 60 тыс. волонтеров, которые будут напоминать людям о необходимости соблюдения мер против распространения коронавирусной инфекции.

Также читайте: "Питание - единственная реформа, которую смогли пробить волонтеры сквозь толстые бюрократические стены Минобороны", - волонтер Москаленко

Автор: 

Зеленский Владимир (20271) карантин (16729) волонтеры (2632) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Зебилы, вас зовут - марш на службу.
показать весь комментарий
26.05.2020 14:18
+6
зе обожает всё самое мерзкое. стукачей в том числе.
показать весь комментарий
26.05.2020 14:14
+6
Зеленский поддерживает привлечение волонтеров, которые будут следить за соблюдением карантинных мер - Цензор.НЕТ 1800
показать весь комментарий
26.05.2020 14:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Что он на фото чахлый какой-то ! Не заболел ли?
показать весь комментарий
26.05.2020 14:14 Ответить
Все время помнит о видео где он козу лайкает в присутствии жены и родителей. Этот видосик Ринат ему показал и с тех пор клоун как шелковый но гнусный.
показать весь комментарий
26.05.2020 14:16 Ответить
А где это видео?
показать весь комментарий
26.05.2020 16:00 Ответить
В надёжном месте...там ещё в архиве лохрена интересного. Например Ринат Вову в .... лайкает.
показать весь комментарий
26.05.2020 16:08 Ответить
Не с нашим счастьем.
показать весь комментарий
26.05.2020 15:28 Ответить
Коронапсихозный бред. Пусть эти волонтеры сидят дома и спасают жизни. Вирусобесие в чистом виде.
показать весь комментарий
26.05.2020 14:14 Ответить
зе обожает всё самое мерзкое. стукачей в том числе.
показать весь комментарий
26.05.2020 14:14 Ответить
Валантьори від мене отримають пам'ятку з правдою про барановірус. Перейдуть в анти-волонтьори
показать весь комментарий
26.05.2020 14:17 Ответить
Зеленский поддерживает привлечение волонтеров, которые будут следить за соблюдением карантинных мер - Цензор.НЕТ 1800
показать весь комментарий
26.05.2020 14:18 Ответить
Зебилы, вас зовут - марш на службу.
показать весь комментарий
26.05.2020 14:18 Ответить
Хун вей бинов короновирусных, тон -тон макутов, наберет, чтоб забесплатно опы за дурантин драли. Ментам платить много надо, а эти и за идею, за так поволонтерят.
показать весь комментарий
26.05.2020 14:19 Ответить
имеется в виду такое "добро":
Зеленский поддерживает привлечение волонтеров, которые будут следить за соблюдением карантинных мер - Цензор.НЕТ 7563
показать весь комментарий
26.05.2020 14:20 Ответить
КоронвиRUS приходит в Рейхстаг 1933 года и говорит : таак,чуваки Джугашвили назначил Канцлером братской Германии Гитлера.Товарищи комунисты Германии и лично Эрнст Тельман попросили нацистов Германии напасть на ссср....
показать весь комментарий
26.05.2020 14:22 Ответить
а ті що мають робити цю роботу будуть по кабінетам тусити?
показать весь комментарий
26.05.2020 14:22 Ответить
"напоминать" = пошлют на Путина
а если с оружием = а где "закон"?

умело сверстали заявление "гаранту чего-то там", но только все повесят на него(и может его самого))
показать весь комментарий
26.05.2020 14:22 Ответить
ЗЄшмаркля не хоче ні за що платити: він хоче використовувати шістьорок та ще й волонтерів - тобто на халяву. Може Моніка захоче шістьрок ще й палицями озброїти як в Індії чи Чечні?
показать весь комментарий
26.05.2020 14:23 Ответить
А шо "Квартал 95" отрядил волонтёров?
Или рубят бабло на закрытых корпоративах?
показать весь комментарий
26.05.2020 14:23 Ответить
Дайте хоть немного власти зебильчикам - полицайчикам, пусть учатся.
показать весь комментарий
26.05.2020 14:24 Ответить
Нет такого народа рюсскае быдло..есть ченчен ингуш даже калмык и удмурт...рюсскага быдла НЕТ....
показать весь комментарий
26.05.2020 14:24 Ответить
Император Николай I однажды на придворном балу спросил маркиза Астольфа де Кюстина, спасавшегося в России от французской революции:
- Маркиз, как вы думаете, много ли русских в этом зале?
- Все, кроме меня и иностранных послов, ваше величество!
- Вы ошибаетесь. Вот этот мой приближённый - поляк, вот немец. Вон стоят два генерала - они грузины. Этот придворный - татарин, вот финн, а там крещёный еврей.
- Тогда где же русские? - спросил Кюстин.
- А вот все вместе они и есть русские.Подробнее см.: https://www.nkj.ru/archive/articles/23114/ (Наука и жизнь, Коллекция рассказов мемориальных. Сентябрь 2013 № 9)
показать весь комментарий
26.05.2020 15:33 Ответить
Знаете,после смерти отца Сенатора в 2017 году,много чего осталось от Бати,не хочу чтобы эти стихи,рассказы,очерки и прочие умные мысли Отца остались в Украине...,мне жаль,отправлю все в Чехию, младшему брату.Вам сейчас нужен не Порох,не Яценюк,ни даже Турчинов.Вам нужен Путлер и его дерьмо Скабеевское,Сикелевское Шалавьевское......
показать весь комментарий
26.05.2020 14:32 Ответить
Где вы там, истерички масочные, не видно вас на ветке - уже волонтерите на ваву?
За Пороха голосовали - ничего страшного, дело хорошее, волонтерьте.
показать весь комментарий
26.05.2020 14:49 Ответить
Порох спас государство Украина,что спасают Кучма,Коломойский и Зеленские 95 квартала спросите у Госдепа КГБ Путлера...
показать весь комментарий
26.05.2020 14:55 Ответить
Зеленський підтримує залучення волонтерів, які стежитимуть за дотриманням карантинних заходів - Цензор.НЕТ 6067
показать весь комментарий
26.05.2020 15:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=VEQzKOh_3U0 Зеленский - угроза для Украины. Провалы на всех фронтах.
показать весь комментарий
26.05.2020 15:53 Ответить
Зе-режиму терміново потрібні сексоти.
показать весь комментарий
26.05.2020 16:19 Ответить
Зеленяку на гиляку.
показать весь комментарий
26.05.2020 16:40 Ответить
Коронатитушки?
показать весь комментарий
26.05.2020 19:52 Ответить
Дивно. хто буде їм тіпа волонтерам видавати посвідчення "корреспондентів"....
показать весь комментарий
26.05.2020 20:41 Ответить
 
 