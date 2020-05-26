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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупационные войска на Донбассе с 20 мая находятся в полной боевой готовности, - разведка

Оккупационные войска на Донбассе с 20 мая находятся в полной боевой готовности, - разведка

Руководство российских оккупационных администраций по указанию российских кураторов продолжает мероприятия, направленные на искусственное формирование угрозы эскалации боевых действий Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"С 20 мая с.г. по "распоряжениям" главарей квазиобразований соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК находятся в боевой готовности "ПОЛНАЯ". Подразделения других военных формирований противника переведены на усиленный режим несения службы", - сказано в сообщении.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что в рамках указанного противником проведены следующие мероприятия: личный состав вызван из отпусков; усилены передовые подразделения, в том числе очередные артиллерийские подразделения выведены на позиции; резервы соединений и частей выведены на полигоны, которые получают дополнительный боекомплект и топливо. Кроме того, военные комиссариаты осуществляют оповещение приписного состава по их прибытию в пункты сбора, а в воинских частях российских оккупационных войск развернуты пункты приема личного состава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ перебросила на оккупированный Донбасс три вагона с боеприпасами, более 10 танков, 8 ББМ и около 30 автомобилей, - ГУР

Минобороны (9306) разведка (4171) наемники рф (2077)


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Топ комментарии
+4
Зеленский со своим "перестать стрелять" занял слабую позицию, а что делает Россия со слабыми все, кроме зе-электората, хорошо знают.
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26.05.2020 14:59
+1
новые байки от *********** .надо же чем то народ отвлекти
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26.05.2020 14:47
+1
К сожалению, Зеленский ещё не выучил, чем отличается тактика от стратегии, его в детстве даже в шахматы играть не научили.
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26.05.2020 15:01
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Наши наверное Дезу скинули , а то в Отпуска , пьют , гуляют и в самоволку Ходят при короновирусе лечится нужно .И при том Хотят напугать своим свирепим Видом.Вам США ясно сказало ,Украина и Беларусь никаких подвижок в ихнею Сторону.
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26.05.2020 14:28 Ответить
Генштаб має підтягувати резерви та доукомплектовувати підрозділи на фронті. Ситуація загрозлива, а наш Генштаб бездіяльний. Хомчака потрібно знімати, він виявився безініціативним та безсистемним керівником, нездатним сформувати порядок денний та нездатним визначити напрямок і суть військових реформ.
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26.05.2020 14:32 Ответить
Мы можем говорить Только Поверхностно .Коли людина обладає 50% інформації не може володіти Тактикою і Стратегією. В нас є Люди які володіють 99% і вони дадуть Знати коли Потрібно.Маю на увазі розвідку. Не всі Єсть Ідіоти.Україна не росія.
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26.05.2020 14:40 Ответить
К сожалению, Зеленский ещё не выучил, чем отличается тактика от стратегии, его в детстве даже в шахматы играть не научили.
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26.05.2020 15:01 Ответить
Підтягування резервів та доукомплектування підрозділів відбувається не миттєво, на це потрібен час. Тому якщо терористи перейдуть до активних бойових дій, в нас вже не буде часу на підготовку. Тому Генштабом ЗСУ має бути розроблений певний сценарій дій у відповідь на активізацію терористів - підтягування резервів, відзив з відпусток та відряджень бійців та командирів підрозділів які стоять на лінії фронту, формування проміжних складів ***********, перебазування військових шпиталів, формування необхідного запасу медикаментів та витратних матеріалів, переведення військово-цивільних адміністрацій на посилений варіант роботи з цілодобовим чергуванням, мобілізація та тренування резервістів в районах наближених до фронту. Таких сценаріїв досі не розроблено Генштабом та РНБОУ і немає план по якому влада та командування буде спільно діяти у разі наступу терористів! Тому зараз, коли немає відпрацьованих сценаріїв реагування, потрібно вручну реагувати на будь які спроби терористів підготуватись до активізації бойових дій. Йде війна, кожен день є якісь втрати або поранення, не можна бути такими відмороженими як Хомчак та Данілов. Цих двох говнокерівників потрібно знімати бо вони абсолютно бездіяльні та нікчемні.
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26.05.2020 15:17 Ответить
Мне кажется, эти самые оккупационные войска нашего фельдмаршала Зеленского ни во что не ставят.
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26.05.2020 14:32 Ответить
Наверное Ермак сли инфу, что Зеленский готов отдать приказ о наступлении!
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26.05.2020 14:43 Ответить
новые байки от *********** .надо же чем то народ отвлекти
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26.05.2020 14:47 Ответить
Зеленский со своим "перестать стрелять" занял слабую позицию, а что делает Россия со слабыми все, кроме зе-электората, хорошо знают.
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26.05.2020 14:59 Ответить
об этом говорил Порошенко, зеля плагиатничает или хайпует
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26.05.2020 15:56 Ответить
 
 