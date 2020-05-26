Оккупационные войска на Донбассе с 20 мая находятся в полной боевой готовности, - разведка

Руководство российских оккупационных администраций по указанию российских кураторов продолжает мероприятия, направленные на искусственное формирование угрозы эскалации боевых действий Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"С 20 мая с.г. по "распоряжениям" главарей квазиобразований соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК находятся в боевой готовности "ПОЛНАЯ". Подразделения других военных формирований противника переведены на усиленный режим несения службы", - сказано в сообщении.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что в рамках указанного противником проведены следующие мероприятия: личный состав вызван из отпусков; усилены передовые подразделения, в том числе очередные артиллерийские подразделения выведены на позиции; резервы соединений и частей выведены на полигоны, которые получают дополнительный боекомплект и топливо. Кроме того, военные комиссариаты осуществляют оповещение приписного состава по их прибытию в пункты сбора, а в воинских частях российских оккупационных войск развернуты пункты приема личного состава.

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