В первый день ослабления карантина столичным метрополитеном воспользовались 310 тыс. пассажиров, - КГГА

В первый день работы после карантина, 25 мая, метрополитеном воспользовались 310 тыс. пассажиров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Он также напомнил, что масочный режим является обязательным в общественных местах. Пассажирам рекомендуется также пользоваться перчатками, соблюдать дистанцию и оплачивать проезд бесконтактно.

В частности, для бесконтактной оплаты можно использовать: KyivSmartCard; карточку метро (до 31 марта 2021), бесконтактную банковскую карточку любой платежной системы на желтых турникетах; мобильные приложения Google Pay и Apple Pay; мобильное приложение Kyiv Smart City; разовые билеты с QR-кодом (бумажные или электронные).

В течение месяца с даты возобновления работы пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета.

В КГГА рассказали, что каждый поезд проходит дезинфекцию перед каждым рейсом. Все пассажирские зоны дезинфицируются в усиленном режиме (ручки дверей, кассовые окна, турникеты, поручни эскалаторов, вестибюли и платформы станций), а работники обеспечены средствами индивидуальной защиты для работы с пассажиропотоком.

Кроме того, размещены информационные материалы об обязательном масочном режиме, вестибюли и платформы станций промаркированы для соблюдения социальной дистанции.

На информационных панелях размещены важные данные о необходимости обратиться к врачу при первых симптомах респираторного заболевания, "гигиене кашля", социальной дистанции, масочном режиме, важности использования перчаток, мытье рук после поездок и избежании прикосновений к лицу.

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