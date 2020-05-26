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Выборы в Киевсовет: "Европейская Солидарность" - 21%, "Слуга народа" - 18%, УДАР - 13%, - опрос "СОЦИСа"

Выборы в Киевсовет:

"Европейская Солидарность" лидирует в рейтинге политических партий на выборах в Киевсовет. Партия Порошенко почти на 3% опережает президентскую партию "Слуга народа".

Такие результаты социологического опроса обнародовал центр "SOCIS", передает Цензор.НЕТ.

Среди тех, кто примет участие в выборах и уже определился со своим кандидатом, "Европейская Солидарность" набрала почти 21%, в то время как "Слуга народа" - 18%. По сравнению с результатами парламентских выборов 2019 г. "Слуги" потеряли 18%, а партия Порошенко выросла почти на 5%. На третьем месте - УДАР Кличко (13,3%).

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Партия "Голос" (4,2%) и партия ВО "Свобода" (3%) уступают партии Шария (4,4%). "Голос" по Киеву от парламентских выборов потерял более чем вдвое.

"С осени прошлого года произошел некоторый рост, вышла на первое место "Европейская Солидарность". Вдвое упала "Слуга народа": в октябре прошлого года было 37%, а сейчас мы видим всего 18%. По другим партиям показатели в пределах погрешности в сравнении с прошлым годом. Но то, что изменилось, это довольно значительное падение рейтинга "Слуги народа" в Киеве и рост рейтинга "Европейской Солидарности", - отметил исполнительный директор Центра "SOCIS" Александр Чашковский.

Виталий Кличко сохраняет уверенное лидерство в качестве кандидата на должность городского головы - 41.8%, на втором месте с существенным отставанием - Андрей Пальчевский (8,8%).

Социологи отмечают, что "Европейская Солидарность" еще не определилась с кандидатом на должность Киевского городского головы, однако высокий рейтинг партии позволяет ей вывести своего кандидата во второй тур с Кличко. Кандидат от "Слуги народа" Александр Ткаченко занимает десятое место, за него готовы проголосовать 1,3%. Осенью прошлого года он был вторым и имел шанс выиграть у Кличко во втором туре. По данным обнародованного исследования, во втором туре Кличко побеждает кандидат от "Слуги народа" с результатом 52% против 10%.

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"Очень интересные результаты моделирования второго тура, так как при имитации выборов "первый тур" все-таки мы имеем достаточно условный список кандидатов. Например, нет кандидатов от "Европейской Солидарности". Очевидно его баллотирование может отразиться на рейтинге Виталия Кличко. Видим чрезвычайно низкий рейтинг кандидата от "Слуги народа", и очевидно это связано с тем, что правящая партия не определилась с кандидатом. Сейчас идет речь о трех кандидатах. Сами представители партии допускают возможность четвертого кандидата, и часть рейтинга отражается в отметке "другой кандидат", - анализирует Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Социологи также сообщили, что 71% киевлян считают ухудшением ситуациюс уровнем безработицы, 73% - что ухудшилось экономическое положение в стране, 70% говорят, что ухудшился уровень жизни, 56% - что повысился уровень коммунальных тарифов. 34% считают, что ухудшилась ситуация в борьбе с коррупцией, в то время как лишь 8% видят положительные сдвиги. По мнению 30% киевлян, ситуация по достижению мира в Украине ухудшилась, улучшилась - для 10%.

Исследование проводилось методом телефонного опроса с 8 по 20 мая 2020 года. Всего были опрошены 4000 респондентов. Исследование было проведено во всех десяти административно-территориальных районах города, представляет взрослое население столицы по таким показателям, как возраст (старше 18 лет), пол, а также разделение города на районы. Статистическая погрешность исследования 1,9%.

Автор: 

Кличко Виталий (4637) местные выборы (2752) социология (530) УДАР (916) СОЦИС (71) Слуга народа (2629) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+45
Это да........ не вынес наверное зеленый мозг такого разочарования.
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26.05.2020 14:55
+30
ну кто же мог подумать - за год так уграть такую страну
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26.05.2020 14:51
+29
А что случилось киевляне? Сначала проголосовали за подкацапника, а теперь просите Пороха и его людей спасти страну?
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26.05.2020 14:49
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обосралось….
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26.05.2020 16:22 Ответить
Цинічно, але - правда.
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27.05.2020 00:31 Ответить
огонь!! надеюсь, об этой новости узнает весь белый свет! люблю, когда наша страна славится своими достижениями и умом!! Мне стало понятно происхождения гасла **слава украине**. теперь - однозначно и безапелляционно! Аллилуйя
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26.05.2020 15:44 Ответить
конечно же, некоторые придурки приплетут сюда кацапов, фсб и путина, но это все - показатель большого ума и разития интеллекта!
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26.05.2020 15:46 Ответить
Разговор с самим собой - признак шизофрении.
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26.05.2020 17:23 Ответить
о!! вижу первого представителя высокоинтеллектуальной нации)))
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26.05.2020 17:27 Ответить
Киев видимо татары прокляли. Черновецкий... Виталька... Теперь какой нибудь Петин Свинарчук... Почему нет?))
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26.05.2020 15:45 Ответить
это самое страшное проклятие!! Его не снимет даже Рубина Цибульская!!!
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26.05.2020 15:47 Ответить
Такі да. Голосуймо за Свободу.
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26.05.2020 15:52 Ответить
Наконец-то киевляне отошли от зеленого дурмана

Теперь зеленой ватной реваншсисткой нечисти Киев точно не взять
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26.05.2020 15:51 Ответить
Лишнее подтверждение того, что за Пороха в основном думающие люди. Потому что в столицах, как правило более высокая концентрация образованных, умных людей. Вот если взять Чехию, то придурок Земан в Праге пролетает, а в провинции ваты полно.
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26.05.2020 15:52 Ответить
Обнищали слуги, однако. Нечем было оплатить первое место?
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26.05.2020 16:02 Ответить
Классик говорил, что великие исторические события происходят дважды: первый раз в виде трагедии, второй раз - в виде фарса. Если это действительно так , то правление Зеленского не есть случайность. Оно есть фарс на правление Януковича, приведшее страну к трагедии.
Присмотримся к» зеленому» фарсу повнимательней. Что же мы видим? Янукович преследовал свою предшественницу (на посту премьера) Ю. Тимошенко и посадил е в тюрьму. Зеленский на протяжении года пытается отправить в тюрьму П. Порошенко, но безуспешно. Его отчаянная попытка приплести к «преступлениям барыги» еще и Дж. Байдена вообще абсурд. За который придется отвечать и перед Байденом ( если он станет Президентом США) и перед следующим Президентом Украины.
Преследовал Янукович также министров «кабинета Тимошенко» и других политиков. Этот материал можно найти в Википедии по ссылке «репрессии Януковича». Но то были достойные противники. «Наезд» же Зеленского на двух медработников и минера лично мне напомнил (да простят меня обвиняемые за такое сравнение) «наезд» известного городничего на слесаря Пошлепкина и унтер-офицерскую вдову. И объяснение то же: "Этот минер - террорист, а если он еще ничего не взорвал, потом взорвет".
Экономическая политика Зеленского есть фарс на экономическую политику Януковича. «Несудимый» стал главой клуба приближенных олигархов и вместе с ними грабил страну. Грабил так, что пришлось бежать. Зеленский сделал премьер-министром бывшего подчиненного Р. Ахметова. Представители других олигархов тоже нашли место в Кабмине. Теперь олигархи дерибанят страну через подконтрольных министров, а Зеленский только смотрит, как деньги из казны плывут в карманы толстосумов, минуя его собственный. Но отвечать-то перед народом и новым Президентом после окончания каденции придется ему!!
С взаимоотношениями с Верховной Радой та же история. Янукович железной рукой четыре года удерживал в Раде покорное большинство. Но, увидев льющуюся по улицам кровь, большинство ему изменило и Верховная Рада отправила его в отставку. Зеленский пришел в Раду с монобольшинством, которое развалилось через год - в четыре раза быстрее, чем у ПроФФессора.
С взаимоотношениями с Путиным - та же история. Янукович четыре года с ним договаривался, встречался, кланялся… Но цели - снижения цены на российский газ - не достиг. Зеленский тоже встретился с Путиным, но цели - прекращения гибридной войны - не достиг.
Впрочем, трагедия (диктатора) - не амплуа Зеленского. А вот фарс, комедия, буффонада - в его стиле. Но этот фарс (вангую) в конце правления станет его личной трагедией.
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26.05.2020 16:02 Ответить
С экономикой у Зюзи плохо
С медициной плохо
С борьбой с коррупцией плохо
С кадрами вообще швах
Войну он закончить не может, несмотря на заглядывание в глаза путену Единственное, что у него хорошо получается - цепляться к Порошенко
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26.05.2020 16:18 Ответить
Как в том анекдоте про петуха - не догоню, так хоть согреюсь.
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26.05.2020 17:33 Ответить
ЗЕбобики! Следующая остановка - Ростов!!!
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26.05.2020 16:16 Ответить
А Петя уже на пероне в Ростове с цветами.
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27.05.2020 14:43 Ответить
Петя провожать зебилов будет
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27.05.2020 18:06 Ответить
Что-то еще многовато у плесени
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26.05.2020 16:16 Ответить
21%??!!
А ну да, это карманная потрохнявая "социс")))...ну как же "верим".
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26.05.2020 16:17 Ответить
.. в Україні є Сили Партії які виражають ІНТЕРЕСИ Українців ..ЗБЕРЕЖЕННЯ України її СвЗемлі ресурсів для Наших Дітей та Онуків .. ГЕТЬ банду злодійського племені від ВЛАДИ в Україні .. НАСНАГИ
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26.05.2020 16:19 Ответить
ура патрійотам.

Геть!?
ГАНЬБА!?
чи може Слава !?

ні..Шановні

ЦЕ П..ЄЦ.. (
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26.05.2020 18:12 Ответить
Скільки ж ще ідіотів...18%?????
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26.05.2020 16:22 Ответить
Авжеж Соціс це контора порохобота Гринєва, не таке щє намалює.
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26.05.2020 16:23 Ответить
Ну да, в партнерах у Социса Г+Г и Фонд Виктора Пинчука, Аграрная партия.
Все "Потрохнявые" дальше некуда
На https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2004 президентських виборах 2004 року президент центру «Соціс» Микола Чурилов вилучив із даних екзіт-полів дані 1 млн. 200 тис. виборців західних областей, змінивши дані на користь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Януковича

Директор фонду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8 «Демократичні ініціативи» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Ірина Бекешкіна звернула увагу на маніпулятивність дослідження 2018 року, в якому компанія «Социс» подала завищені результати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Аграрної партії , не включивши у дослідження обласні центри України
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26.05.2020 16:24 Ответить
Зебилы злятся на динамику рейтингов, имею ввиду особо упоротых, а часть бывших зебилов уже и не признается, что была частью зебильего стада. Но всеравно, учитывая как легко зелень нарушает законы и других заставляет нарушать, как прессует украинцев, что-то лишком много ее через год еще числится, ведь в осадке должна бы уже была остаться одна вата, с прибавкой родни и знакомых шоуменов.
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26.05.2020 16:26 Ответить
Зюзики, нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая.
Не поможет вам не Социс, не фигоцис, если вы кругом обосрамши.
И так еще многовато у вас надувного рейтингу
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26.05.2020 16:29 Ответить
Зюзики, вы еще для "повышения " рейтинга Колюню Абалонскага в меры Киева выдвиньте.
Весело будет, обхохочемся. Он нам расскажет как гумовою жинкою користуваться
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26.05.2020 16:33 Ответить
Или скооперироваться с ОПЗЖ и выдвинуть Киву.
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26.05.2020 17:35 Ответить
Вот тогда кива - Иуда научит как можно перекрасится и стать выродком - оборотнем - лютым врагом Украины. И как смачно дрочить всю местную власть ..
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26.05.2020 18:43 Ответить
ясно одно:до ближайших выборов зе рейтинг рухнет в два три раза
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26.05.2020 16:45 Ответить
Кандидат от "Слуги народа" Александр Ткаченко занимает десятое место, за него готовы проголосовать 1,3%. Осенью прошлого года он был вторым и имел шанс выиграть у Кличко во втором туреИсточник: https://censor.net/n3198061
"С осени прошлого года произошел некоторый рост, вышла на первое место "Европейская Солидарность". Вдвое упала "Слуга народа": в октябре прошлого года было 37%, а сейчас мы видим всего 18%Источник: https://censor.net/n3198061
а сам зеленский не желает на выборах мера пролететь, как фанэра над парижом ???
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26.05.2020 16:53 Ответить
Киев - это индикатор настроений страны. Если в Киеве зеленые ужеобосрались, то скоро и по всей стране будет то же самое.
Зеля до следующего года не доживет. Уже сейчас надо думать за кого голосовать на внеочередных выборах президента весной 2021.
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26.05.2020 17:20 Ответить
Несмотря на то, что опрос проводился среди жителей Киева, а не среди тех, кто имеет киевскую прописку - результаты радуют. Например, у кацапского фашиста спонсируемого медведчуком - петушария - всего лишь 4%, а жопоблок вообще пролетает. Т.е. киевляне, среди которых сотни тысяч выходцев из юго-востока, не воспринимают русский фашизм и его адептов в Украине.
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26.05.2020 17:37 Ответить
У петушария много подписчиков, но это в в основном школота кацапского местонахождения, которая бегает по каналам щадила и т.д.
Из совершеннолетних за петушария, как видим очень маленький процент
И что интересно, маленький процент даже в юговосточных областях
Потому что контент петушария рассчитан на недоразвитых, и сам шарий какой-то немного недоразвитый, застрявший в подростковом возрасте.
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26.05.2020 18:03 Ответить
Партия шмария ? Вы серьёзно ?

Мда, не всех больных война убила...
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26.05.2020 17:54 Ответить
"Голос" по Києву від парламентських виборів втратив більше ніж удвічі

а чому дивуватись ?

Голос стійко став асоціюватись З Соросом,Фіалою і рештою "соросятії"На кого не плюнь з цієї партії -попадеш на "грантоїда"... ((
та й з харизмою депутатиків у партії напряг...
Вибори до Київради: "Європейська Солідарність" - 21%, "Слуга народу" - 18%, УДАР - 13%, - опитування "Соцісу" - Цензор.НЕТ 1531
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26.05.2020 18:10 Ответить
Откуда столько епанутих шариевцев? Я даже за мертветчука могу понять, он крутой, но ща єтого педофила? Что в голове у людей?!
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26.05.2020 18:17 Ответить
Ты можешь заметить, что это всего лишь миграция голосов от Мертвечука и ОПЗЖ и других ватных партий. Их идеологии практически идентичны, поэтому электорат и болтается туда-сюда
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14.07.2020 15:56 Ответить
Але 18% за слуг - що це таке, земляки-кияни?
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26.05.2020 18:17 Ответить
Які вони земляки, вони просто ... не буду писати. Ви зрозуміли. Туди приїхали ті, хто здавав Донецьк і Луганськ і ті, хто гакрав гроші і купив собі тут квартиру.
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26.05.2020 18:57 Ответить
Не пиши того, о чем не знаешь. Среди переселенцев ваты скорей всего меньше, чем среди коренных киевлян.
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27.05.2020 01:04 Ответить
Видимо ещё кто-то ждет золотых гор и конца эпохи бедности ))
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14.07.2020 15:57 Ответить
Так такі результати опитування, це ще велике свято для ворогів України ЗЕбілів капітулянтів (слуга кремля і сепаратистів), і бандитів екс - ригоАналів з зграї втікача в паРашу ЗЕКА Іуди (життя -оккупантів і сепаратистів) А ось в Західній Україні зокрема у Львові опроси показалии що вся ця про-кремлівська зараза взагалі не проходить до місцевих органів влади (ЗЕбіли 4%, екс - риги 0,4%, шарик ланцюговий пес -кремля 0,3% ...
А волелюбні кияни вони ніколи не голосували за про-кремлівських ворогів України, і не потрібні їм ці московські яничари Іуди і зараз в про-українській Київраді. До осені є час може в цій антиукраїнській зарази ще значно впаде рейтинг. Всім Українським містам треба мати свою рідну проукраїнську а не антиукраїнську владу
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26.05.2020 18:19 Ответить
Тож ДБР з "ДНР" прибігли у мізей Гончара трощити виставку Порошенко.
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26.05.2020 18:56 Ответить
Фірмочка "социс"наголошувала на останніх парламетських виборах в 2019році,що партія агента російських спецслужб Порошенко"бпп"ой "єс" по їхній социологіі займає друге місце А насправді вийшло четверте. Ось куди гроші вкраденні у людей йдуть...
***

Європейська Солідарність" лідирує в рейтингу політичних партій на виборах до Київради. Партія Порошенка майже на 3% випереджає президентську партію "Слуга народу".Джерело: https://censor.net/ua/n3198061
Вибори до Київради: "Європейська Солідарність" - 21%, "Слуга народу" - 18%, УДАР - 13%, - опитування "Соцісу" - Цензор.НЕТ 9342
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26.05.2020 19:00 Ответить
Это вряд ли.
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26.05.2020 19:24 Ответить
39%, которые ничему не учатся
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26.05.2020 20:36 Ответить
Вибори до Київради: "Європейська Солідарність" - 21%, "Слуга народу" - 18%, УДАР - 13%, - опитування "Соцісу" - Цензор.НЕТ 2639
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27.05.2020 00:57 Ответить
...ХТО в це повірить ? .який соціс чи що там ще .. ОДНА сіоністська БАНДА ..грає "КІНО" перед Українцями ..який вальцман , Зе- банда чи "Ударений" ... Українці БАНДА сіоністів намагається ЗНОВУ Вас загнати в цей СІОНІСТСЬКИЙ трикутник злодійського племені .. в ІГНОР УСІ ці ПРОДАЖНІ соціси разумкови .. ЗМІ олігархів ... в ІГНОР
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27.05.2020 04:29 Ответить
Брехня, петю на парашу и всех сочувствующих тоже. Этим займётся Савченко Надежда наш компас земной.
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27.05.2020 14:41 Ответить
ЕС МОЛОДЦЫ!
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28.05.2020 15:36 Ответить
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