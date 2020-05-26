Выборы в Киевсовет: "Европейская Солидарность" - 21%, "Слуга народа" - 18%, УДАР - 13%, - опрос "СОЦИСа"
"Европейская Солидарность" лидирует в рейтинге политических партий на выборах в Киевсовет. Партия Порошенко почти на 3% опережает президентскую партию "Слуга народа".
Такие результаты социологического опроса обнародовал центр "SOCIS", передает Цензор.НЕТ.
Среди тех, кто примет участие в выборах и уже определился со своим кандидатом, "Европейская Солидарность" набрала почти 21%, в то время как "Слуга народа" - 18%. По сравнению с результатами парламентских выборов 2019 г. "Слуги" потеряли 18%, а партия Порошенко выросла почти на 5%. На третьем месте - УДАР Кличко (13,3%).
Партия "Голос" (4,2%) и партия ВО "Свобода" (3%) уступают партии Шария (4,4%). "Голос" по Киеву от парламентских выборов потерял более чем вдвое.
"С осени прошлого года произошел некоторый рост, вышла на первое место "Европейская Солидарность". Вдвое упала "Слуга народа": в октябре прошлого года было 37%, а сейчас мы видим всего 18%. По другим партиям показатели в пределах погрешности в сравнении с прошлым годом. Но то, что изменилось, это довольно значительное падение рейтинга "Слуги народа" в Киеве и рост рейтинга "Европейской Солидарности", - отметил исполнительный директор Центра "SOCIS" Александр Чашковский.
Виталий Кличко сохраняет уверенное лидерство в качестве кандидата на должность городского головы - 41.8%, на втором месте с существенным отставанием - Андрей Пальчевский (8,8%).
Социологи отмечают, что "Европейская Солидарность" еще не определилась с кандидатом на должность Киевского городского головы, однако высокий рейтинг партии позволяет ей вывести своего кандидата во второй тур с Кличко. Кандидат от "Слуги народа" Александр Ткаченко занимает десятое место, за него готовы проголосовать 1,3%. Осенью прошлого года он был вторым и имел шанс выиграть у Кличко во втором туре. По данным обнародованного исследования, во втором туре Кличко побеждает кандидат от "Слуги народа" с результатом 52% против 10%.
"Очень интересные результаты моделирования второго тура, так как при имитации выборов "первый тур" все-таки мы имеем достаточно условный список кандидатов. Например, нет кандидатов от "Европейской Солидарности". Очевидно его баллотирование может отразиться на рейтинге Виталия Кличко. Видим чрезвычайно низкий рейтинг кандидата от "Слуги народа", и очевидно это связано с тем, что правящая партия не определилась с кандидатом. Сейчас идет речь о трех кандидатах. Сами представители партии допускают возможность четвертого кандидата, и часть рейтинга отражается в отметке "другой кандидат", - анализирует Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.
Социологи также сообщили, что 71% киевлян считают ухудшением ситуациюс уровнем безработицы, 73% - что ухудшилось экономическое положение в стране, 70% говорят, что ухудшился уровень жизни, 56% - что повысился уровень коммунальных тарифов. 34% считают, что ухудшилась ситуация в борьбе с коррупцией, в то время как лишь 8% видят положительные сдвиги. По мнению 30% киевлян, ситуация по достижению мира в Украине ухудшилась, улучшилась - для 10%.
Исследование проводилось методом телефонного опроса с 8 по 20 мая 2020 года. Всего были опрошены 4000 респондентов. Исследование было проведено во всех десяти административно-территориальных районах города, представляет взрослое население столицы по таким показателям, как возраст (старше 18 лет), пол, а также разделение города на районы. Статистическая погрешность исследования 1,9%.
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Теперь зеленой ватной реваншсисткой нечисти Киев точно не взять
Присмотримся к» зеленому» фарсу повнимательней. Что же мы видим? Янукович преследовал свою предшественницу (на посту премьера) Ю. Тимошенко и посадил е в тюрьму. Зеленский на протяжении года пытается отправить в тюрьму П. Порошенко, но безуспешно. Его отчаянная попытка приплести к «преступлениям барыги» еще и Дж. Байдена вообще абсурд. За который придется отвечать и перед Байденом ( если он станет Президентом США) и перед следующим Президентом Украины.
Преследовал Янукович также министров «кабинета Тимошенко» и других политиков. Этот материал можно найти в Википедии по ссылке «репрессии Януковича». Но то были достойные противники. «Наезд» же Зеленского на двух медработников и минера лично мне напомнил (да простят меня обвиняемые за такое сравнение) «наезд» известного городничего на слесаря Пошлепкина и унтер-офицерскую вдову. И объяснение то же: "Этот минер - террорист, а если он еще ничего не взорвал, потом взорвет".
Экономическая политика Зеленского есть фарс на экономическую политику Януковича. «Несудимый» стал главой клуба приближенных олигархов и вместе с ними грабил страну. Грабил так, что пришлось бежать. Зеленский сделал премьер-министром бывшего подчиненного Р. Ахметова. Представители других олигархов тоже нашли место в Кабмине. Теперь олигархи дерибанят страну через подконтрольных министров, а Зеленский только смотрит, как деньги из казны плывут в карманы толстосумов, минуя его собственный. Но отвечать-то перед народом и новым Президентом после окончания каденции придется ему!!
С взаимоотношениями с Верховной Радой та же история. Янукович железной рукой четыре года удерживал в Раде покорное большинство. Но, увидев льющуюся по улицам кровь, большинство ему изменило и Верховная Рада отправила его в отставку. Зеленский пришел в Раду с монобольшинством, которое развалилось через год - в четыре раза быстрее, чем у ПроФФессора.
С взаимоотношениями с Путиным - та же история. Янукович четыре года с ним договаривался, встречался, кланялся… Но цели - снижения цены на российский газ - не достиг. Зеленский тоже встретился с Путиным, но цели - прекращения гибридной войны - не достиг.
Впрочем, трагедия (диктатора) - не амплуа Зеленского. А вот фарс, комедия, буффонада - в его стиле. Но этот фарс (вангую) в конце правления станет его личной трагедией.
С медициной плохо
С борьбой с коррупцией плохо
С кадрами вообще швах
Войну он закончить не может, несмотря на заглядывание в глаза путену Единственное, что у него хорошо получается - цепляться к Порошенко
А ну да, это карманная потрохнявая "социс")))...ну как же "верим".
Геть!?
ГАНЬБА!?
чи може Слава !?
ні..Шановні
ЦЕ П..ЄЦ.. (
Все "Потрохнявые" дальше некуда
На https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2004 президентських виборах 2004 року президент центру «Соціс» Микола Чурилов вилучив із даних екзіт-полів дані 1 млн. 200 тис. виборців західних областей, змінивши дані на користь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Януковича
Директор фонду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8 «Демократичні ініціативи» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Ірина Бекешкіна звернула увагу на маніпулятивність дослідження 2018 року, в якому компанія «Социс» подала завищені результати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Аграрної партії , не включивши у дослідження обласні центри України
Не поможет вам не Социс, не фигоцис, если вы кругом обосрамши.
И так еще многовато у вас надувного рейтингу
Весело будет, обхохочемся. Он нам расскажет как гумовою жинкою користуваться
"С осени прошлого года произошел некоторый рост, вышла на первое место "Европейская Солидарность". Вдвое упала "Слуга народа": в октябре прошлого года было 37%, а сейчас мы видим всего 18%Источник: https://censor.net/n3198061
а сам зеленский не желает на выборах мера пролететь, как фанэра над парижом ???
Зеля до следующего года не доживет. Уже сейчас надо думать за кого голосовать на внеочередных выборах президента весной 2021.
Из совершеннолетних за петушария, как видим очень маленький процент
И что интересно, маленький процент даже в юговосточных областях
Потому что контент петушария рассчитан на недоразвитых, и сам шарий какой-то немного недоразвитый, застрявший в подростковом возрасте.
Мда, не всех больных война убила...
а чому дивуватись ?
Голос стійко став асоціюватись З Соросом,Фіалою і рештою "соросятії"На кого не плюнь з цієї партії -попадеш на "грантоїда"... ((
та й з харизмою депутатиків у партії напряг...
А волелюбні кияни вони ніколи не голосували за про-кремлівських ворогів України, і не потрібні їм ці московські яничари Іуди і зараз в про-українській Київраді. До осені є час може в цій антиукраїнській зарази ще значно впаде рейтинг. Всім Українським містам треба мати свою рідну проукраїнську а не антиукраїнську владу
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Європейська Солідарність" лідирує в рейтингу політичних партій на виборах до Київради. Партія Порошенка майже на 3% випереджає президентську партію "Слуга народу".Джерело: https://censor.net/ua/n3198061