НСЗУ выплатила 162,9 млн грн за лечение больных COVID-19 и уточнила, какие медуслуги являются бесплатными

Национальная служба здоровья Украины выплатила 162 944 463 грн за предоставление помощи пациентам с подозрением или установленным COVID-19. Пациенты получают безвозмездно тестирования методом ПЦР мобильной бригадой, по состоянию здоровья - экстренную и стационарную медицинскую помощь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

НСЗУ платит учреждения здравоохранения за каждое проведенное тестирование методом ПЦР. Это означает, что мобильная бригада имеет все необходимое для взятия мазков у пациента дома и транспортировки их в лабораторию. Для пациента услуга бесплатная. Ни средства индивидуальной защиты медработника, ни бензин для машины пациент не оплачивает из собственного кармана.

Относительно экстренной помощи, то бригада ЭМП должна оценить состояние здоровья пациента на месте вызова и при необходимости транспортировать его в больницу, которая определена в регионе для лечения пациентов с коронавирусной болезнью. Если пациент не нуждается в госпитализации, бригада ЭМП оказывает ему необходимую медицинскую помощь, дает рекомендации по самоизоляции и направление на тестирование для мобильной бригады. Национальная служба здоровья платит "экстренке" за каждый выезд к пациентам как с установленным диагнозом COVID-19, так и с подозрением на коронавирусную болезнь.

Относительно бесплатных услуг в стационаре, то пациент получает следующие основные услуги: тестирование на SARS-Co-V-2, лабораторные и инструментальные исследования (ЭКГ, общий клинический анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, определение уровня глюкозы крови), медпомощь в соответствии с отраслевыми стандартами, кислородную поддержку, интенсивную терапию и подключения к ИВЛ и ЭКМО, при необходимости обезболивания и медикаментозную терапию, консультации врачей других специальностей и тому подобное. Это покрывает тариф соответствующего пакета медицинских услуг. А значит, пациенту не нужно платить за то, за что платит государство.

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Требования к оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусная инфекцией на сайте НСЗУ https://bit.ly/2B2SP6s . С перечнем больниц, которые определены как опорные для госпитализации пациентов с COVID-19 можно ознакомиться по ссылке: https://bit.ly/3d5rVsz . Эти больницы отвечают четким требованиям, чтобы пациент получал безопасную и эффективную помощь при госпитализации.

Всего за стационарную медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией средства получили 6 учреждений, входящих в перечень определенных больниц для госпитализации пациентов с COVID-19 (более 25,6 млн грн) и 31 заведение, не входящие в перечень больниц, определенных для госпитализации и получают выплаты только в апреле (10,8 млн грн). За медицинскую помощь, которая предоставляется мобильными бригадами, средства получили 68 учреждений на сумму более 2,4 млн грн. Также все 25 центров экстренной медицинской помощи получили почти 124 млн грн.

Справка. Мобильные бригады - это работники центров первичной помощи, городских, районных больниц или других учреждений здравоохранения. Они проводят забор анализов (мазки из дыхательных путей) дома у пациентов, а затем отвозят эти мазки в лабораторию. Тестирование осуществляется по направлению семейного врача, лечащего врача или врача-консультанта экстренной медицинской помощи или региональной горячей линии.