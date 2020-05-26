Экс-министра обороны Лебедева заочно арестовали по делу о расстрелах на Майдане

Печерский районный суд Киева 25 мая 2020 избрал экс-министру обороны Украины Павлу Лебедеву меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по факту организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 в центральной части Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"В этом уголовном производстве расследуются обстоятельства организации бывшим Президентом Украины превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов, превышения власти рядом бывших высокопоставленных чиновников с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть к наступлению тяжких последствий, в том числе умышленных убийств и покушений на умышленные убийства (нанесение телесных повреждений, связанных с применением работниками правоохранительных органов огнестрельного оружия) участников массовых акций протеста в центральной части. Киева и террористического акта", - говорится в сообщении.

Указанное решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывшего Министра обороны Украины процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).

С 24 декабря 2012 года по 28 января 2014 года Павел Лебедев был министром обороны Украины.

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