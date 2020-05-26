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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Экс-министра обороны Лебедева заочно арестовали по делу о расстрелах на Майдане

Экс-министра обороны Лебедева заочно арестовали по делу о расстрелах на Майдане

Печерский районный суд Киева 25 мая 2020 избрал экс-министру обороны Украины Павлу Лебедеву меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по факту организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 в центральной части Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"В этом уголовном производстве расследуются обстоятельства организации бывшим Президентом Украины превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов, превышения власти рядом бывших высокопоставленных чиновников с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть к наступлению тяжких последствий, в том числе умышленных убийств и покушений на умышленные убийства (нанесение телесных повреждений, связанных с применением работниками правоохранительных органов огнестрельного оружия) участников массовых акций протеста в центральной части. Киева и террористического акта", - говорится в сообщении.

Указанное решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывшего Министра обороны Украины процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).

С 24 декабря 2012 года по 28 января 2014 года Павел Лебедев был министром обороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое экс-"беркутовцев" подозреваются в фальсификации доказательств против митингующих, - Офис Генпрокурора

Автор: 

Лебедев Павел (136) преступления против Майдана (293) Офис Генпрокурора (2463)


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Топ комментарии
+6
Заочно вы можете его даже расстрелять.
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26.05.2020 15:36
+6
Быстро работают... всего 6 лет прошло...
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26.05.2020 15:55
+5
А за знищення ВСУ йому нічого не предявляють?
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26.05.2020 15:31
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А за знищення ВСУ йому нічого не предявляють?
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26.05.2020 15:31 Ответить
С Кремля грамота будет
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26.05.2020 16:09 Ответить
Не берусь его оправдывать, но, когда лебедев зашел на должность. в 2012-м, он прошерстил десантные бригады основательно! И у хлопцев появилась возможность выаполнять по 4-6 прыжков за срочку!!! До этого, повально, ВДВ-шные дембеля не то, что ИЛа, даже вертухи и АН-2 , бывало, "не нюхали".
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26.05.2020 16:49 Ответить
БРЕХНЯ.
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26.05.2020 17:43 Ответить
Рибі також черв'ячок на гачку пропонують А це не означає, що рибаки до річки мішками корм скидають
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26.05.2020 18:31 Ответить
Заочно вы можете его даже расстрелять.
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26.05.2020 15:36 Ответить
А вы бы сосали и дальше! Чего говнометить начали?!
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26.05.2020 16:21 Ответить
Был лебедь, а станет козлом.
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26.05.2020 15:39 Ответить
Странно получить решение от продажного реваншистского печерского суда. Может в это время портнов заболел и судья распоясался, вспомнил, что он судья??? Очень непонятно
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26.05.2020 15:41 Ответить
Он просто знает - пациент ничем не рискует
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26.05.2020 21:42 Ответить
Так, більш того, Печерний суд його виправдає і змусить Україну виплатити йому платню за 6 років і моральну компенсацію. Після цього він знову буде готовий обіймати посаду міністра оборони України. Реванш так реванш.
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26.05.2020 21:54 Ответить
Вот при позднем Яныке и раннем и позднем Пете - низзя было митинги, а Зе разрешает.
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26.05.2020 15:43 Ответить
заочно можно все - Пещерный суд показывает видимость работы и справедливости.
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26.05.2020 16:42 Ответить
Быстро работают... всего 6 лет прошло...
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26.05.2020 15:55 Ответить
Тільки у нас і москалів міністрами оборони можуть стати фінінспектор і оленевод.
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26.05.2020 16:47 Ответить
https://twitter.com/Frequency_JT
https://twitter.com/Frequency_JT
https://twitter.com/Frequency_JT
Fr
quency

@Frequency_JT

·https://twitter.com/Frequency_JT/status/1265239555914989568 3 ч

Скільки вже тих справ було: фіскал -Насіров енергоатом -Мартиненко молоти - Пашинський банк -Гонтарєва Свинарчуки... Кого розслідували? Кого закрили? Мільйонні збитки, розкрадання. В цивілізованому світі - це тюрма і конфіскація. У нас - клітчате одіяло і повернення на роботу.
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26.05.2020 18:02 Ответить
Мільйонні збитки, розкрадання - бла бла бла.Вам эту инфу портнов принёс? Жрите, не обляпайтесь
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26.05.2020 21:44 Ответить
Давно вже пора, за прикладом багатьох держав, створити підрозділ, який би виконував вироки українських судів по всьому світові за особо важкі насильницькі злочини, злочини проти людяності та воєнні злочини по всьому світові. Звісно, перед цим треба повністю змінити суддівський склад, який вийшов з ширінки Кивалова і розставлений по місцям Медведчуком і Портновим.
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26.05.2020 21:46 Ответить
 
 