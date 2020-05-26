Будущее инвестиций в Украину полностью зависит от подписания меморандума правительства с инвесторами зеленой энергетики, - представители бизнеса
Будущее инвестиций в экономику Украины полностью зависит от достижения компромиссных договоренностей между Кабинетом Министров Украины и иностранными инвесторами в энергетику по размеру снижения зеленых тарифов, которое будет закреплено меморандумом в ближайшее время.
Об этом говорится в заявлениях Американской торговой палаты в Украине (АТП), а также Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).
"Мы надеемся, что правительство не допустит одностороннего резкого снижения тарифов, что могло бы негативно повлиять на жизнеспособность проектов ВИЭ и нанести длительной ущерб инвестиционной среде в Украине. Американская торговая палата в Украине призывает Правительство поддержать предложения инвесторов относительно добровольных условий реструктуризации с целью достижения соглашения, направленного на урегулирование кризиса в возобновляемой энергетике ", - прокомментировал Андрей Гундер, Президент Американской торговой палаты в Украине.
АТП отмечает, что "зеленый" тариф стал катализатором развития отрасли возобновляемой энергетики в Украине, ведь иностранные и украинские компании вложили сотни миллионов долларов в проекты по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), а международные финансовые организации и коммерческие банки предоставили долговое финансирование, опираясь на предоставленные государством гарантии.
Эти проекты соответствуют заявленным государством целям относительно будущего наращивания генерации по возобновляемым источникам и создали отрасль, которая обеспечивает государство чистой энергией и способствует энергетической независимости Украины. Кроме того, согласно неоднократно заявленным приоритетам нового правительства по обязательствам Украины привлечь прямые иностранные инвестиции для стимулирования роста ВВП, защита инвестиций в Украине является главным приоритетом, и односторонний ретроспективный пересмотр условий для инвесторов является недопустимым.
В свою очередь ЕБА призывает правительство как можно скорее подписать меморандум о взаимопонимании с иностранными инвесторами, которые уже готовы идти на уступки. Инвесторы, согласно нормам Меморандума, идут на добровольную реструктуризацию "зеленого тарифа", тем самым, обеспечивая постепенный и успешный переход к системе аукционов и уменьшению нестабильного финансового положения ГП "Гарантированный покупатель". Со стороны же государства бизнес ожидает стабильность правил игры, чтобы была возможность планировать дальнейшую деятельность с учетом долгосрочных перспектив.
"Подписание данного Меморандума станет важным сигналом международному сообществу и европейским партнерам по выполнению Украиной взятых на себя обязательств. Ведь это будет означать, что и государство, и бизнес определились с правилами игры, публично их задекларировали и поддержали готовность работать по ним, а не постоянно вносить определенные новации. Это, в свою очередь, отвергает и возможность сценария международных арбитражей. Кроме того, открывает путь для новых инвестиций в сектор ВИЭ и экономику Украины ", - комментирует Евгений Скульський, Координатор Комитета по энергетике Ассоциации.
Ассоциация отмечает, что инвесторы всячески стремятся конструктивно внести свой вклад в решение текущего энергетического кризиса в Украине и способствовать дальнейшему привлечению инвестиций в энергетический сектор и надеются на аналогичное стремление со стороны властей.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство нашло компромисс с инвесторами в "зеленую" энергетику и Меморандум почти готов к подписанию.
21 мая иностранные инвесторы из более чем 10 стран написали коллективное обращение главе правительства о том, что они согласны на снижение зеленых тарифов для скорейшего подписания меморандума с Кабмином.
Как отметил владелец компании "Виндркрафт Украина", шведский инвестор Карл Стурен, Европейский банк реконструкции и развития, а также другие финансовые учреждения остановили финансирование зеленых проектов в Украине до момента подписания меморандума.
По мнению главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили, Украина должна подписать меморандум с зарубежными инвесторами в зеленую энергетику, поскольку они и так пошли на большие уступки, а дальнейшее "выкручивание рук" приведет к судебным искам и потере репутации государства.
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Они очень сильно хотят нареформировать на народе потужно и безальтернативно?
Дело не в зеленке, и ее дороговизне, Европа сделала свой выбор, и то что они там тупые я слышу постоянно только от кацапосми и олигархов, зеленка окупется, и жить в грязной экологии чтобы двинуть ноги в 65 может хотеть только идиот.
Зеленая энергетика непричем, причем конкретно шмыгали Ахметова остатновившие АЭС чтобы палить ДНР овский и кацапский уголь. Забавно, но я не могу его винить, если в 40 млн стране на находится пары тысяч людей ганять 1го урода митингами, то чему удивлятся, когда 40млн рабов молчит, то и место плутократа не будет пустовать, это как закон физики, Не ахметов то бения, фирташ, кто угодно, если его небыло бы то появился бы.
Ковач написав, що з такими правилами в енергетиці,
коли ахметка тримає у заручниках все населення і бізнес,
Україну не приймуть у жодну структуру Європи
Американська торговельна палата застерігає від одностороннього різкого зниження "зеленого тарифу"
Украина имеет дешёвую атомную генерацию - вот на эти цены пусть и ориентируются.
Зачем нам КАБАЛЬНЫЕ "инвестиции" - это прямое вымогательство в духе Ахметова.
Это не бизнес, это рекет под прикрытием "зелёных" лозунгов.
Придёт Илон Маск с солнечными панелями - у него всё стоит нормальных денег,
всё окупается, потребители ещё и продают излишки электричества государству.
Що в перекладі означає: якщо "доїти" Україну, то до кінця!