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Будущее инвестиций в Украину полностью зависит от подписания меморандума правительства с инвесторами зеленой энергетики, - представители бизнеса

Будущее инвестиций в Украину полностью зависит от подписания меморандума правительства с инвесторами зеленой энергетики, - представители бизнеса

Будущее инвестиций в экономику Украины полностью зависит от достижения компромиссных договоренностей между Кабинетом Министров Украины и иностранными инвесторами в энергетику по размеру снижения зеленых тарифов, которое будет закреплено меморандумом в ближайшее время.

Об этом говорится в заявлениях Американской торговой палаты в Украине (АТП), а также Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

"Мы надеемся, что правительство не допустит одностороннего резкого снижения тарифов, что могло бы негативно повлиять на жизнеспособность проектов ВИЭ и нанести длительной ущерб инвестиционной среде в Украине. Американская торговая палата в Украине призывает Правительство поддержать предложения инвесторов относительно добровольных условий реструктуризации с целью достижения соглашения, направленного на урегулирование кризиса в возобновляемой энергетике ", - прокомментировал Андрей Гундер, Президент Американской торговой палаты в Украине.

АТП отмечает, что "зеленый" тариф стал катализатором развития отрасли возобновляемой энергетики в Украине, ведь иностранные и украинские компании вложили сотни миллионов долларов в проекты по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), а международные финансовые организации и коммерческие банки предоставили долговое финансирование, опираясь на предоставленные государством гарантии.

Эти проекты соответствуют заявленным государством целям относительно будущего наращивания генерации по возобновляемым источникам и создали отрасль, которая обеспечивает государство чистой энергией и способствует энергетической независимости Украины. Кроме того, согласно неоднократно заявленным приоритетам нового правительства по обязательствам Украины привлечь прямые иностранные инвестиции для стимулирования роста ВВП, защита инвестиций в Украине является главным приоритетом, и односторонний ретроспективный пересмотр условий для инвесторов является недопустимым.

В свою очередь ЕБА призывает правительство как можно скорее подписать меморандум о взаимопонимании с иностранными инвесторами, которые уже готовы идти на уступки. Инвесторы, согласно нормам Меморандума, идут на добровольную реструктуризацию "зеленого тарифа", тем самым, обеспечивая постепенный и успешный переход к системе аукционов и уменьшению нестабильного финансового положения ГП "Гарантированный покупатель". Со стороны же государства бизнес ожидает стабильность правил игры, чтобы была возможность планировать дальнейшую деятельность с учетом долгосрочных перспектив.

"Подписание данного Меморандума станет важным сигналом международному сообществу и европейским партнерам по выполнению Украиной взятых на себя обязательств. Ведь это будет означать, что и государство, и бизнес определились с правилами игры, публично их задекларировали и поддержали готовность работать по ним, а не постоянно вносить определенные новации. Это, в свою очередь, отвергает и возможность сценария международных арбитражей. Кроме того, открывает путь для новых инвестиций в сектор ВИЭ и экономику Украины ", - комментирует Евгений Скульський, Координатор Комитета по энергетике Ассоциации.

Ассоциация отмечает, что инвесторы всячески стремятся конструктивно внести свой вклад в решение текущего энергетического кризиса в Украине и способствовать дальнейшему привлечению инвестиций в энергетический сектор и надеются на аналогичное стремление со стороны властей.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство нашло компромисс с инвесторами в "зеленую" энергетику и Меморандум почти готов к подписанию.

21 мая иностранные инвесторы из более чем 10 стран написали коллективное обращение главе правительства о том, что они согласны на снижение зеленых тарифов для скорейшего подписания меморандума с Кабмином.

Как отметил владелец компании "Виндркрафт Украина", шведский инвестор Карл Стурен, Европейский банк реконструкции и развития, а также другие финансовые учреждения остановили финансирование зеленых проектов в Украине до момента подписания меморандума.

По мнению главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили, Украина должна подписать меморандум с зарубежными инвесторами в зеленую энергетику, поскольку они и так пошли на большие уступки, а дальнейшее "выкручивание рук" приведет к судебным искам и потере репутации государства.

Автор: 

инвестиции (1163) энергетика (2554) Европейская бизнес ассоциация (61)


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Топ комментарии
+5
Ахметка тут мініотарщик, пішак. Головні творці цієї дойки батьки "Котлети по Київські", Будапештського меморандуму. Українці будуть платити, як платили Бурісмам за газ по 8,5 грн., плотять 17% по ОВДП, +3-4% ще МВФ за півторарічний кредит для успішного виходу Сороса з наших облігашок.

Американська торговельна палата застерігає від одностороннього різкого зниження "зеленого тарифу"
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26.05.2020 16:36
+4
РеформаторыБудущее инвестиций в Украину полностью зависит от договоренностей правительства с инвесторами зеленой энергетики, - бизнес-ассоциации - Цензор.НЕТ 8722
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26.05.2020 15:34
+4
Будущее инвестиций в Украину полностью зависит от подписания меморандума правительства с инвесторами зеленой энергетики, - представители бизнеса - Цензор.НЕТ 8331
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26.05.2020 15:39
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Правила форума Совет форумчан
Крайний случай -Украина отказывается от зеленой энергетики(ЗЭ).Вряд ли цена электоэнергии снизится вдвое.Скорее всего не снизится вовсе.Минус ЗЭ -1000 долл за установленный квт.Плюс -не нужен уголь и уран.А 1 квт*час от ТЭС это 0,4 кг угля. Большинство электростанций выработали ресурс. Установленный квт ТЭС и АЭС 2000 долл. Где эти долл брать не известно.И даже если поднимем долю ЗЕ с 8 до 30 % проблема останется. Можно не сомневаться что будет выбран не лучший но уникальный путь её решения.Типа выбора во время войны главнокомандующим четыреждыуклониста, называющего Украину порноактрисой.
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26.05.2020 15:33 Ответить
Стоимость элекроэнергии для населения и бизнеса будет расти ? Дешёвая атомная энергетика умрёт ?
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26.05.2020 15:33 Ответить
Будет расти конечно. Без этого никак. И миф о "дешёвой" атомной энергии тут не поможет.
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26.05.2020 16:07 Ответить
Это все, что надо знать о наших "партнерах": "Мы надеемся, что правительство не допустит одностороннего резкого снижения тарифов, что могло бы негативно повлиять на жизнеспособность проектов ВИЭ и нанести длительной ущерб инвестиционной среде в Украине. Американская торговая палата в Украине призывает Правительство поддержать предложения инвесторов относительно добровольных условий реструктуризации с целью достижения соглашения, направленного на урегулирование кризиса в возобновляемой энергетике ". Источник: https://censor.net/n3198075
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26.05.2020 15:34 Ответить
РеформаторыБудущее инвестиций в Украину полностью зависит от договоренностей правительства с инвесторами зеленой энергетики, - бизнес-ассоциации - Цензор.НЕТ 8722
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26.05.2020 15:34 Ответить
Это вторая версия.
Первая, наиболее мыролюбная версия вот.
http://oldpaper.kiev.ua/assets/images/war_pro/vo_pro_03.jpg
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26.05.2020 15:46 Ответить
Будущее инвестиций в Украину полностью зависит от подписания меморандума правительства с инвесторами зеленой энергетики, - представители бизнеса - Цензор.НЕТ 883http://oldpaper.kiev.ua/assets/images/war_pro/vo_pro_03.jpg
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26.05.2020 15:49 Ответить
Будущее инвестиций в Украину полностью зависит от договоренностей правительства с инвесторами зеленой энергетики, - бизнес-ассоциации - Цензор.НЕТ 5966
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26.05.2020 15:34 Ответить
Какие инвестиции при постоянном увеличении налоговой нагрузки?
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26.05.2020 15:37 Ответить
А какая разніца в який бік. Пішов же ж-двіжБудущее инвестиций в Украину полностью зависит от подписания меморандума правительства с инвесторами зеленой энергетики, - представители бизнеса - Цензор.НЕТ 5000
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26.05.2020 15:38 Ответить
А куда инвестировать ? В беззаконие и воровство ?
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26.05.2020 22:07 Ответить
Будущее инвестиций в Украину полностью зависит от подписания меморандума правительства с инвесторами зеленой энергетики, - представители бизнеса - Цензор.НЕТ 8331
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26.05.2020 15:39 Ответить
а к какой мыролюбной ассоциации относятся эти "инвесторы"?
Они очень сильно хотят нареформировать на народе потужно и безальтернативно?
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26.05.2020 15:43 Ответить
Бред сивой кобылы. Большинство инвестиций - Ринат Ахметов лично финансировал с ожиданием 60% прибыли в год.
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26.05.2020 15:48 Ответить
За що платити? Зелена енергетика була б оправданою в енергодефіцитному Київському регіоні, що б дозволило замінити газомазутні блоки на Київських ТЕЦ, Трипільській ТЕС, на Сході економлячи імпортний антрацит на Луганській, Зміївській ТЕС, газ на Харківській ТЕЦ. Так ні в погоні за грошимиа, наліпили тих СЕС, ВЕС на енергопрофіцитному Півдні де одних реакторів 8 штук.
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26.05.2020 15:53 Ответить
Если принимается прогрмма на 10 лет и озвучивается зеленый тариф, под что впрягаются инвесторы из ЕС и свои же граждане, то ее конечно можно не выполнять, в мире достаточно государств балоболов кидающих инвесторов, например Венесуэла.
Дело не в зеленке, и ее дороговизне, Европа сделала свой выбор, и то что они там тупые я слышу постоянно только от кацапосми и олигархов, зеленка окупется, и жить в грязной экологии чтобы двинуть ноги в 65 может хотеть только идиот.
Зеленая энергетика непричем, причем конкретно шмыгали Ахметова остатновившие АЭС чтобы палить ДНР овский и кацапский уголь. Забавно, но я не могу его винить, если в 40 млн стране на находится пары тысяч людей ганять 1го урода митингами, то чему удивлятся, когда 40млн рабов молчит, то и место плутократа не будет пустовать, это как закон физики, Не ахметов то бения, фирташ, кто угодно, если его небыло бы то появился бы.
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26.05.2020 15:54 Ответить
а, кто будет гонять без оплаты...? все куплено и продано, тут без вариантов....
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26.05.2020 16:03 Ответить
Я ходил на Майдан, до этого на акцию против дорогого техосмотр овощем, наоборот денег скидывал на майдан итп. Сейчас акций против коррупции не вижу, а сам не буду организовывать просто потому что любые посты тут сделать акцию против коррупции, например съездить в гости к бене тупо не собирают лайков.
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26.05.2020 17:17 Ответить
да, еще, если появляются идейные, их либо все же покупают или по быстрому ликвидируют...
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26.05.2020 16:07 Ответить
Да сколько можно эти выбросы кидать? Зелёный тариф есть и будет, до 2030 года, в том виде в котором он есть. В противном случае Украину нагнут в судах
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26.05.2020 16:05 Ответить
розвод від ахметки
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26.05.2020 16:27 Ответить
Развод - это сначала под закон гарантированный завлечь людей ставить сэс и вэс, а потом этот закон отменять или менять, когда люди уже вложили деньги, при чем многие под кредиты,которые банк не спишет. На на хитрожопую власть есть международные суды и МВФ.
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26.05.2020 16:51 Ответить
Не нужно нас пугать своими влажными мечтами.
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26.05.2020 16:29 Ответить
Влажные мечты - это мечты глупых хомячков, которые верят в то, что зелёный тариф отменят, снизят и электроэнергия для населения дорожать не будет)))
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26.05.2020 16:49 Ответить
Хомячки могут перегрызать кабели, а иногда и горло.
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26.05.2020 21:37 Ответить
шо задурня ?
Ковач написав, що з такими правилами в енергетиці,
коли ахметка тримає у заручниках все населення і бізнес,
Україну не приймуть у жодну структуру Європи
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26.05.2020 16:23 Ответить
У ахметки доля всего-то 14%. Кого он в заручниках тримае? При этом я напомню, что закон об энергорынке был частью реформ, под которые МВФ бабло давало.
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26.05.2020 16:55 Ответить
Если провести референдум по вопросу "Вы бы хотели, чтобы Ахметова отловили и утилизировали?", то 90% ответят положительно.
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26.05.2020 21:35 Ответить
Да кто ж без распила госбюджета инвестировать-то будет? Ахметов чтоли, он со товарищами на низком старте уже изготовились, что тут лицемерить.
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26.05.2020 16:27 Ответить
Ахметка тут мініотарщик, пішак. Головні творці цієї дойки батьки "Котлети по Київські", Будапештського меморандуму. Українці будуть платити, як платили Бурісмам за газ по 8,5 грн., плотять 17% по ОВДП, +3-4% ще МВФ за півторарічний кредит для успішного виходу Сороса з наших облігашок.

Американська торговельна палата застерігає від одностороннього різкого зниження "зеленого тарифу"
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26.05.2020 16:36 Ответить
Если ветряки неконкурентоспособны, то пусть идут лесом - ставьте себе в Конче-Заспе.
Украина имеет дешёвую атомную генерацию - вот на эти цены пусть и ориентируются.
Зачем нам КАБАЛЬНЫЕ "инвестиции" - это прямое вымогательство в духе Ахметова.
Это не бизнес, это рекет под прикрытием "зелёных" лозунгов.
Придёт Илон Маск с солнечными панелями - у него всё стоит нормальных денег,
всё окупается, потребители ещё и продают излишки электричества государству.
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26.05.2020 21:31 Ответить
Значит ещё электроэнергия впятеро подорожает.
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26.05.2020 22:49 Ответить
"...Кроме того, открывает путь для новых инвестиций в сектор ВИЭ и экономику Украины ", - комментирует Евгений Скульський, Координатор Комитета по энергетике Ассоциации..."

Що в перекладі означає: якщо "доїти" Україну, то до кінця!
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27.05.2020 06:00 Ответить
 
 