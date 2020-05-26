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Новости Коронавирус и карантин
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Совет церквей просит Шмыгаля о встрече из-за карантинных ограничений для храмов: "Усложняют проведение богослужений"

Совет церквей просит Шмыгаля о встрече из-за карантинных ограничений для храмов:

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) инициирует встречу с Премьер-министром Денисом Шмыгалем с целью учета религиозных потребностей граждан во время ослабления карантина.

Об этом сообщает пресс-служба ВСЦиРО, передает Цензор.НЕТ.

"Решение правительства о введении адаптивного карантина, принятое 20 мая 2020 года, является определенным прогрессом в обеспечении конституционного права на свободу вероисповедания. В то же время предложенные в постановлении Кабинета министров Украины меры не учитывают в полной мере религиозные потребности верующих граждан, а также на практике могут усложнить проведение богослужений, прежде всего в малых храмах и молитвенных домах ", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что постановление правительства не предусматривает следующих этапов ослабления ограничений для религиозных мероприятий, в то время как предусмотрено открытие детских садов (с 25 мая), предприятий общественного питания с обслуживанием посетителей в помещениях и деятельность учреждений культуры (с 10 июня). При этом условием проведения массовых мероприятий в учреждениях культуры является нахождение не более одного человека на 5 кв. метрах площади помещения, где проводится мероприятие, однако для религиозных мероприятий это требование вдвое строже - не более одного человека на 10 кв. метрах.

"Совет церквей особенно беспокоит тот факт, что для малых религиозных сооружений и молитвенных помещений ослабление карантина может иметь противоположный эффект в виде усиления ограничений, ведь для соблюдения условия пребывания не более одного человека на 10 кв. метрах может означать присутствие на богослужении значительно меньшего количества верующих, чем даже 10 человек ", - отмечают в ВСЦиРО.

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Автор: 

карантин (16729) религия (899) церковь (1322) Совет церквей (49) Шмыгаль Денис (2680) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
бараны отбиваются от стада? перебараниваются?
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26.05.2020 15:42
+3
Ну ходіть люди до церкви,може швидше відправитесь до бога.
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26.05.2020 15:34
+3
Заварить ворота . Лучшее карантинных ограничений .
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26.05.2020 15:35
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Ну ходіть люди до церкви,може швидше відправитесь до бога.
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26.05.2020 15:34 Ответить
Братья и сестры , если кто агитировал в храмах голосовать за безбожную власть - покайтесь. И знайте, вам разрешат очень много чего, если вы будете агитировать паству за прививки против ковида. Если вы пойдете на поводу таких условий - помните - вы предаете Христа.
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26.05.2020 18:13 Ответить
Заварить ворота . Лучшее карантинных ограничений .
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26.05.2020 15:35 Ответить
Опиума нааакоооопилось....
Сами и употрєБЛЯй!!
😇
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26.05.2020 15:39 Ответить
обосравшие свои платья мужички, так и прутся "бобослужить" севшему на бутылку газообразному ссуществу, за то что оно наслало вирус, но могло быть и хуже.....

а если просто то "бабланет, но мы держимся"
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26.05.2020 15:42 Ответить
за рули джипов*
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26.05.2020 15:43 Ответить
бараны отбиваются от стада? перебараниваются?
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26.05.2020 15:42 Ответить
Попам наверное мало, что после их обрядов такое сумасшедшее количество зараженных? Какие ж вы, твари, Божьи люди после этого? Вы-слуги сатаны, у которых кроме бабла нет другого Бога.
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26.05.2020 15:48 Ответить
да просто пожертвований мало, бабло оно такое.
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26.05.2020 17:56 Ответить
Я за, но первым делом для РПЦУ МП, пора, так сказать, проредить электорльное поле жопоблока и за одно пенсионный фонд.
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26.05.2020 17:24 Ответить
 
 