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Новости Коронавирус и карантин
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Суд в Одессе оштрафовал женщину за пребывание на улице без паспорта

Суд в Одессе оштрафовал женщину за пребывание на улице без паспорта

Приморский районный суд Одессы привлек к административной ответственности женщину 1992 года рождения из-за пребывания на улице без паспорта во время карантина.

Об этом говорится в сообщении на сайте Судебной власти Украины, передает Цензор.НЕТ.

Согласно с материалами дела, 29 апреля в 00:30 она находилась в общественном месте без документов, удостоверяющих личность. Этим она нарушила п.16 Постановления Кабмина №255 от 02 апреля 2020.

Ответственность за такое правонарушение влечет штраф для граждан от 1000 до 2000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 000 - 34 000 гривен).

"По результатам полного и всестороннего судебного рассмотрения было вынесено решение о признании этого лица виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 КУоАП, и назначить ей административное наказание в виде штрафа в 17 000 гривен и судебный сбор в пользу государства в размере 420,40 грн", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+44
А могли ж ведь изнасиловать. В нынешних реалиях легко отделалась.
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26.05.2020 15:35
+33
Липецкая фабрика Пороха не работает уже четыре года и даже после расследования Цаплиенко, есть люди которые твердят об этом.
***
Фильмы 95квартал продаются в России и все молчат.
Вы что не видите что проблема была не в торговле с врагом а в Порохе как лидере страны ?
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26.05.2020 15:34
+23
Здравствуй раша!
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26.05.2020 15:35
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Одеса - и этим все сказано!
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26.05.2020 19:41 Ответить
Одеса за зе? Так? Бачили що брали? То тепер їжте.
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26.05.2020 20:49 Ответить
Шо за цирк??? И цирк в Одессе...уточните все детали плиз...
живу на поскоте, работа монтажника сетей интернета заставляет меня бегать по всему поселку...если где мусора и видел, то только на заболотного 18 возле райотдела, да и бывал у них в гостях по работе, где меня дежурный на входе попросил одеть цак...
интересно где мадам нарвалась на патруль...и почему патруль задержал???
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26.05.2020 21:25 Ответить
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