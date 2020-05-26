Суд в Одессе оштрафовал женщину за пребывание на улице без паспорта
Приморский районный суд Одессы привлек к административной ответственности женщину 1992 года рождения из-за пребывания на улице без паспорта во время карантина.
Об этом говорится в сообщении на сайте Судебной власти Украины, передает Цензор.НЕТ.
Согласно с материалами дела, 29 апреля в 00:30 она находилась в общественном месте без документов, удостоверяющих личность. Этим она нарушила п.16 Постановления Кабмина №255 от 02 апреля 2020.
Ответственность за такое правонарушение влечет штраф для граждан от 1000 до 2000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 000 - 34 000 гривен).
"По результатам полного и всестороннего судебного рассмотрения было вынесено решение о признании этого лица виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 КУоАП, и назначить ей административное наказание в виде штрафа в 17 000 гривен и судебный сбор в пользу государства в размере 420,40 грн", - говорится в сообщении.
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живу на поскоте, работа монтажника сетей интернета заставляет меня бегать по всему поселку...если где мусора и видел, то только на заболотного 18 возле райотдела, да и бывал у них в гостях по работе, где меня дежурный на входе попросил одеть цак...
интересно где мадам нарвалась на патруль...и почему патруль задержал???