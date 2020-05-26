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Новости Борьба с коронавирусом
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В Украине легко можно купить тест для определения COVID-19 testsealabs и самостоятельно его сделать в домашних условиях

В Украине легко можно купить тест для определения COVID-19 testsealabs и самостоятельно его сделать в домашних условиях

В стране появился простой тест для определения антител к коронавирусу.

Тестирование на антитела коронавирусной болезни может выявить тех, кто переболел на Covid-19 и уже имеет иммунитет, сообщает Lenta.UA.

В аптеках и на сайте https://test-corona.com.ua/ можно купить тест на коронавирус и самостоятельно сделать его следуя простым инструкциям.

Человеческая жизнь необычайно хрупкая. Порой для ее спасения имеет значение каждая минута. На волне эпидемии коронавируса здоровье близких и свое становится жизненно важным приоритетом. Чем раньше удастся выявить инфекцию SARS-CoV-2 в организме, тем больше шансов обеспечить необходимое лечение пожилому родственнику, людям с ослабленным иммунитетом или детям.

Экспресс-тест TestSeaLabs позволяет получить результат всего за 15 минут.

Для этого вам не нужно идти в лабораторию: в пакете теста находится все необходимое для того, чтобы быстро и безопасно пройти обследование даже в домашних условиях.

Производитель провел многочисленные испытания, для того, чтобы обеспечить достоверность результатов.

Забор крови из пальца проводится легко и быстро. После внесения в тест-кассету крови и буфера узнайте результат через 15 минут. Подробная инструкция по адресу: https://test-corona.com.ua/howto

Заказать тест можно на сайте и оплатить любым способом, доступным для интернет-покупок.

 Новость публикуется на правах рекламы

Автор: 

тестирование (496) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+9
, в эпицентре можно купить тест?
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26.05.2020 15:43
+9
конечно...
самодиагностика-самоизоляция-самолечение-самоизлечение-самоналогоплачение..
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26.05.2020 15:44
+7
потрать 320 гр на кетайский тест, чтобы доказать самому себе, что ты болел ковидом?
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26.05.2020 15:46
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, в эпицентре можно купить тест?
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26.05.2020 15:43 Ответить
Только пройддя тест 😁😁😁
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26.05.2020 16:51 Ответить
После самостоятельного забора крови из пальца , через неделю купите еще тесты для себя и своих родственников .
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26.05.2020 15:44 Ответить
конечно...
самодиагностика-самоизоляция-самолечение-самоизлечение-самоналогоплачение..
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26.05.2020 15:44 Ответить
потрать 320 гр на кетайский тест, чтобы доказать самому себе, что ты болел ковидом?
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26.05.2020 15:46 Ответить
точно - Hangzhou Testsea Biotechnology CO.,LTD.
Zhejiang Sheng 311121China
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26.05.2020 16:01 Ответить
якщо тест показує НЕ ТОЙ результат -завжди можна зробити наступний...
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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26.05.2020 17:53 Ответить
може якраз за допомогою цього китайського приладу
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26.05.2020 18:05 Ответить
Ні, щоб доказати собі що ти баран і даремно витратив гроші.
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27.05.2020 06:05 Ответить
- Ой,Моня, я смертельно ранен. Нет сил терпеть. Пристрелите меня. Чтоб не мучился.
- Так как же я пристрелю Вас, Изя, у нас же все патроны кончились. Больше нет гранат.
- Так у меня купите.
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26.05.2020 15:53 Ответить
Де ця долбана держава, яка повинна безоплатно провести це тестування?
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26.05.2020 16:14 Ответить
Застрягла в лібертаріанстві.
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26.05.2020 17:28 Ответить
Оце вже ні, зябліки! Я за вас вашу роботу виконувати не збираюсь
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26.05.2020 16:16 Ответить
следующий шаг - герега завозит в "эпицентр" портативные стоматологические кабинеты самообслуживания. "вам больше не нужно ходить к стоматологам: в пакетике с кабинетом находится все необходимое для того, чтобы быстро и
безопасно провести лечение и протезирование своих зубов даже в походных условиях" (новость публикуется на правах рекламы)
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26.05.2020 16:20 Ответить
ни слова нет о точности теста, только общие слова о том, какой он точный и качественный, но процент погрешности написать постеснялись
зы хотя цена копеечная.
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26.05.2020 16:22 Ответить
Верить Зедебиловской власти нельзя.
Наверняка хотят утилизировать некондицию за наш счет.
Видела в аптеке стремный 50%-нтный тест за 450 грн.
Кто такое дерьмо покупает?
И это нельзя покупать.
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26.05.2020 16:24 Ответить
300гр.! И их нужно сколько, штук 15-20 для уверенности?
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26.05.2020 16:53 Ответить
теорія ймовірностей каже- який би ви результат не очікували -з ймовірністю 99,9 відсотків достатньо для цього трьох тестів )) один -два непотрібні результати можна відкинути )
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26.05.2020 17:56 Ответить
Зайдите на сайт и почитайте договор аферы оферты.

https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/fop_details/42838923/ ФОП Нетреба Олег Олександрович, зарегистрирован месяц назад. Группа ФБ создана 20 дней назад. https://www.reg.ru/whois/?check=&dname=test-corona.com.ua&_csrf=8667284a2c7d69a8c41d1f20ab8d5d47 Доменное имя куплено 17го апреля . SSL серт самодельный, LetsEncrypt. https://www.youtube.com/channel/UC5_eHL5loevco7PtaQtfQJw На канале YT 2 видео, самое ранее - 2 недели назад.

Чувак появляется месяц из ниоткуда месяц назад, регистрирует ФОП, покупает домен на год, пишет на коленке сайтец, делает 2 анимационных видоса по 15 секунд и оплачивает рекламу на цензоре, на униан, на голосе и на тсн. И всё это для того, чтобы продать китайские экспресс-тесты.
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26.05.2020 16:54 Ответить
та там и сайт ламеры лепили. такие, как блокирует эдблокер)).
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26.05.2020 18:07 Ответить
зачем цензор такое рекламирует?? Бутусов поиздержался?
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26.05.2020 23:16 Ответить
а де тема про "американську лотарею " ? ))
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26.05.2020 17:52 Ответить
Для лохов сойдет.....Маски, дистанция 2 метра, антисептик, перчатки и тесты - основные тезисы пропаганды Ковида. Все это именно пропаганда не имеющая к заботе о здоровых и заболевших никакого отношения.
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26.05.2020 18:47 Ответить
 
 