В Украине легко можно купить тест для определения COVID-19 testsealabs и самостоятельно его сделать в домашних условиях
В стране появился простой тест для определения антител к коронавирусу.
Тестирование на антитела коронавирусной болезни может выявить тех, кто переболел на Covid-19 и уже имеет иммунитет, сообщает Lenta.UA.
В аптеках и на сайте https://test-corona.com.ua/ можно купить тест на коронавирус и самостоятельно сделать его следуя простым инструкциям.
Человеческая жизнь необычайно хрупкая. Порой для ее спасения имеет значение каждая минута. На волне эпидемии коронавируса здоровье близких и свое становится жизненно важным приоритетом. Чем раньше удастся выявить инфекцию SARS-CoV-2 в организме, тем больше шансов обеспечить необходимое лечение пожилому родственнику, людям с ослабленным иммунитетом или детям.
Экспресс-тест TestSeaLabs позволяет получить результат всего за 15 минут.
Для этого вам не нужно идти в лабораторию: в пакете теста находится все необходимое для того, чтобы быстро и безопасно пройти обследование даже в домашних условиях.
Производитель провел многочисленные испытания, для того, чтобы обеспечить достоверность результатов.
Забор крови из пальца проводится легко и быстро. После внесения в тест-кассету крови и буфера узнайте результат через 15 минут. Подробная инструкция по адресу: https://test-corona.com.ua/howto
Заказать тест можно на сайте и оплатить любым способом, доступным для интернет-покупок.
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- Так как же я пристрелю Вас, Изя, у нас же все патроны кончились.
Больше нет гранат.
- Так у меня купите.
безопасно провести лечение и протезирование своих зубов даже в походных условиях" (новость публикуется на правах рекламы)
зы хотя цена копеечная.
Наверняка хотят утилизировать некондицию за наш счет.
Видела в аптеке стремный 50%-нтный тест за 450 грн.
Кто такое дерьмо покупает?
И это нельзя покупать.
аферыоферты.
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/fop_details/42838923/ ФОП Нетреба Олег Олександрович, зарегистрирован месяц назад. Группа ФБ создана 20 дней назад. https://www.reg.ru/whois/?check=&dname=test-corona.com.ua&_csrf=8667284a2c7d69a8c41d1f20ab8d5d47 Доменное имя куплено 17го апреля . SSL серт самодельный, LetsEncrypt. https://www.youtube.com/channel/UC5_eHL5loevco7PtaQtfQJw На канале YT 2 видео, самое ранее - 2 недели назад.
Чувак появляется месяц из ниоткуда месяц назад, регистрирует ФОП, покупает домен на год, пишет на коленке сайтец, делает 2 анимационных видоса по 15 секунд и оплачивает рекламу на цензоре, на униан, на голосе и на тсн. И всё это для того, чтобы продать китайские экспресс-тесты.