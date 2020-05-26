РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11025 посетителей онлайн
Новости
3 584 37

Реформа "Укрпочты" не требует ни копейки из государственного бюджета и принесет экономике Украины до 25-30 млрд гривен, - Криклий

Реформа

По словам министра инфраструктуры, с помощью законопроекта 2788-д банковская инфраструктура впервые в истории Украины приблизится к людям.

Об этом сообщает издание Новое Время. Бизнес.


За четыре последних года в Украине закрыли треть банковских отделений, 37% населения не имеет базовых банковских счетов. Банкоматы есть в 30% населенных пунктов, банковские отделения - в 6%. Украина занимает 30-е место по уровню финансовой грамотности населения среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. А в индексе G20 Украина находится где-то рядом с Угандой, Габоном, Эквадором и Маврикием - отметил Владислав Криклий.

Принятие законопроекта 2788-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в сфере почтовой связи" в целом предусматривает:
• жители сел смогут: покупать онлайн, платить коммуналку в интернете, пополнять мобильный через сайт и многое другое;
• возможность дешевой доставки лекарств в село и сельскохозяйственной продукции в города;
• развитие инфраструктуры e-commerce в селах;
• удешевление стоимости предоставления банковских и коммунальных услуг, а также кредитных ставок для бизнеса и населения;
• расширение возможности кредитования;
• уменьшение расходов на доставку наличности и, таким образом, повышение привлекательности и стоимости компании для привлечения инвестиций и частичной приватизации.
• выведение экономики из тени;
• сбережения государства 2,2 млрд гривен в год на выплате пенсий и соцпомощи.


Криклий уверяет, что закон позволит избежать конкуренции с банками и уменьшит долю государственного сектора в банковской системе. "Укрпочта" станет условным "маркетплейсом" для банков.
Также "Укрпочта" полностью подпадает под регулирование Национального банка Украины по финансовому мониторингу и будет членом Фонда гарантирования вкладов.
Введение реформы создаст инфраструктуру для предоставления административных услуг, децентрализации, энергетической, медицинской и земельной реформы, а также реинтеграции временно оккупированных территорий без привлечения бюджетных средств, говорит министр.

Автор: 

Укрпочта (310) реформы (3951) Криклий Владислав (323)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7


Импоссибл!
показать весь комментарий
26.05.2020 15:51
+5
Ух-ты, разухабился золотарь! Киздеть-не вагоны грузить!
показать весь комментарий
26.05.2020 16:01
+5
будут грабить ...на 25-30 млрд. гривен (предположительно)
показать весь комментарий
26.05.2020 16:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан


Импоссибл!
показать весь комментарий
26.05.2020 15:51 Ответить
головне - не поспішати
зарплатня близько лімону є, так чого совати гузном...
показать весь комментарий
26.05.2020 15:55 Ответить
В нас у місті на відділенні перед самою пандемією коронавірусу (десь січень-лютий) познімали захисне скло ,те що між клієнтом та працівником на перегородці.Нахера кому те скло заважало? Вже все розтягнули-і скла не лишилося! А ще реформувати та реформувати....
показать весь комментарий
26.05.2020 16:18 Ответить
солодкі мрії дебілів
показать весь комментарий
26.05.2020 15:57 Ответить
В 6-десяты в США для поддержки аптек им разрешили предоставлять услуги телефонной связи. У Чейза детективы постоянно в аптеки ходят позвонить.
показать весь комментарий
26.05.2020 16:06 Ответить
Ух-ты, разухабился золотарь! Киздеть-не вагоны грузить!
показать весь комментарий
26.05.2020 16:01 Ответить
принесет экономике Украины до 25-30 млрд гривен/ не показана левая часть уравнения закона сохранения массы денег.
показать весь комментарий
26.05.2020 16:02 Ответить
Чисто выступление О.Бендера перед васюкинцами..
Украинци ничего платить не будут, они будут по-лу-ча-ть!!
показать весь комментарий
26.05.2020 16:03 Ответить
Цікаво чи Криклій був у справжньому українському селі. Де немає ні дороги, ні інтернету, ні мобільного зв'язку. Про які інтернетпослуги можна говорити, коли люди навіть незнають, що це таке....
показать весь комментарий
26.05.2020 16:04 Ответить
Нормальна реформа. На часі.
показать весь комментарий
26.05.2020 16:05 Ответить
будут грабить ...на 25-30 млрд. гривен (предположительно)
показать весь комментарий
26.05.2020 16:06 Ответить
Похоже на популизм как Остап Бендер про НьюВасюки!!! Обычно делают план что то вложить чтобы улучшить и иметь доходы... а тут типа перестанем запрещать и бабло польется рекой... На имитацию деятельности похоже
показать весь комментарий
26.05.2020 16:25 Ответить
Продать Укрпочту Новой. В таком виде как сейчас, она не нужна, по крайней мере в городах.
показать весь комментарий
26.05.2020 16:34 Ответить
На 100% с вами согласен.Уровень обслуживания Новой и укрпочты невозможно даже попытаться сравнивать.Укрпочта,с задержками прибытия экспресс отправлений вместо двух дней до двух-трёх недель,и с традиционным воровством посылок - это даже не дно,это днище.Давно пора прихлопнуть эту шулерскую контору.
показать весь комментарий
26.05.2020 16:58 Ответить
Новая гавнопочта и рядом не стояла с Укрпочточтой в трансграничных отправлениях. Это тебе не носки с пром и барахло с олх покупать.Если и хлопать то частную гавнолавочку нова пошта котороую и создали скорее всего чтоб уничтожить мощнейшее госпредприятие Укрпочта.
показать весь комментарий
26.05.2020 19:22 Ответить
Трансграничные отправления?Ха,а 59 дней из Беларуси вместо 3 не хочешь?Причем посылка до сих пор по отслеживанию находится в пути - уже полгода.А оправдания операторов горячей линии укрпочты,что они ничем не могут помочь в розыске пропавшего отправления,поскольку работники сортировочных пунктов не реагируют на их обращения?А распоряжение областной дирекции заведующим почтовых отделений не принимать заявления на розыск отправлений?Зайди на сайт и посмотри отзывы клиентов,сколько пропало трансграничных отправлений,причем не только вещей,но и документов.Надеюсь,скоро с укрпочтой будет то же,что и с укртелекомом.Ее руководство сделало для этого все возможное.
показать весь комментарий
26.05.2020 19:46 Ответить
Дебилушка,укртелеком и сейчас несмотря на все попытки его раздерибанить мощнее предприятие монополист.Руками таких полезных идиотов как ты за 30 лет мощнейшую экономику Европы превратили в труху.Иди читай книжки,клоун, может чего дельного вычитаешь,раз своих мозгов нет.
показать весь комментарий
26.05.2020 23:22 Ответить
Говнюк,научись сперва разговаривать как человек,с потом лезь на форумы.
показать весь комментарий
27.05.2020 05:32 Ответить
Научись сначала думать, потом свои туповатые мысли озвучивай на форуме и так его засрали порохоботским бредом.
показать весь комментарий
27.05.2020 18:21 Ответить
Так вот я с кем,оказывается общался - с высокоинтеллектуальным зебилом.
показать весь комментарий
27.05.2020 19:39 Ответить
Отправил и получил за полгода почти 200 посылок УкрПочтой, ни одного нарекания не было.
показать весь комментарий
26.05.2020 21:11 Ответить
Вам,в отличие от меня и моих знакомых,крупно повезло.
показать весь комментарий
27.05.2020 05:33 Ответить
Вся реформа за рахунок листоношів.
показать весь комментарий
26.05.2020 16:47 Ответить
а за чий же ще?
показать весь комментарий
26.05.2020 17:29 Ответить
Что -то эта духовка-Криклий раздухарился!! Сбрось обороты!! Один самокатчик Гончарук, вместе с Нефьодовым уже обещали нам от таможи, дополнительно 40 млрд гривен дохода!! И где сегодня эти доходы от таможни? А гдеэти безграмотные оба чиновника!! Жаль только, что их не посадили, если не за воровство, то хотя бы за плохое или полное не исполнение своих прямых обязанностей!!
показать весь комментарий
26.05.2020 16:57 Ответить
Ну Криклий ,ты пиз.....ун!! Даже гончарука и милованова переплюнул!!
показать весь комментарий
26.05.2020 16:59 Ответить
я даже подскажу как...
почтальйонов перевести с 0,9 ставки на 0,5, а то меньше... нафиг им те деньги? деньги - зло.
остачу зарплати выдать печеньками, по спекулятивным ценам...
самих почтальйонов сократить. пусть бегают на два участка, или на три...
заставить каждого почтальйона оформить подписку на 100500 экземпляров "пионерской зорьки", дабы статистика подписной компании выглядела зашибись...
и ваще, пусть пиццу и пиво разносят!
показать весь комментарий
26.05.2020 17:41 Ответить
По селам и 0,25 бывает.
показать весь комментарий
26.05.2020 19:48 Ответить
Чуть по-медленнее, кони, чуть по-медленнее...
Нам бы экономику от обещанного 40% скачка уберечь.
показать весь комментарий
26.05.2020 18:17 Ответить
По-перше, нічого безкоштовного не буває. По друге, тільки зе-кретини вірять, що зможуть навчити більшість людей похилого віку користуватися онлайн-сервісами. Ці кретини - маладіє ще, недаром же клінічні недоучки, з дитсадка - й одразу в міністри. Тому про дорослих людей у них дуже туманні уявлення, навіть менші, ніж про життя у Північному Габоні. А от про те, як разом із друзями влаштувати є-откат - тут вони майстри.
показать весь комментарий
26.05.2020 18:25 Ответить
Продать все с молотка, не нужна никакая государственная почта!
показать весь комментарий
26.05.2020 18:45 Ответить
забыл добавить - и всё поделить!
показать весь комментарий
26.05.2020 21:08 Ответить
уже давно все поделено!
показать весь комментарий
27.05.2020 05:24 Ответить
и тебя продать с молотка
показать весь комментарий
26.05.2020 21:08 Ответить
не знаю, как там у них "диджита" и прочая лизация, а то, что залы Укрпочты уже во всю примеряет на себя АТБ - факт
показать весь комментарий
26.05.2020 23:06 Ответить
В последний год многие покупатели на Виолити УкрПочтой заказывали доставку у меня. Дешевле походу
показать весь комментарий
21.06.2020 16:53 Ответить
 
 