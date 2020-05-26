Реформа "Укрпочты" не требует ни копейки из государственного бюджета и принесет экономике Украины до 25-30 млрд гривен, - Криклий

По словам министра инфраструктуры, с помощью законопроекта 2788-д банковская инфраструктура впервые в истории Украины приблизится к людям.

Об этом сообщает издание Новое Время. Бизнес.



За четыре последних года в Украине закрыли треть банковских отделений, 37% населения не имеет базовых банковских счетов. Банкоматы есть в 30% населенных пунктов, банковские отделения - в 6%. Украина занимает 30-е место по уровню финансовой грамотности населения среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. А в индексе G20 Украина находится где-то рядом с Угандой, Габоном, Эквадором и Маврикием - отметил Владислав Криклий.

Принятие законопроекта 2788-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в сфере почтовой связи" в целом предусматривает:

• жители сел смогут: покупать онлайн, платить коммуналку в интернете, пополнять мобильный через сайт и многое другое;

• возможность дешевой доставки лекарств в село и сельскохозяйственной продукции в города;

• развитие инфраструктуры e-commerce в селах;

• удешевление стоимости предоставления банковских и коммунальных услуг, а также кредитных ставок для бизнеса и населения;

• расширение возможности кредитования;

• уменьшение расходов на доставку наличности и, таким образом, повышение привлекательности и стоимости компании для привлечения инвестиций и частичной приватизации.

• выведение экономики из тени;

• сбережения государства 2,2 млрд гривен в год на выплате пенсий и соцпомощи.



Криклий уверяет, что закон позволит избежать конкуренции с банками и уменьшит долю государственного сектора в банковской системе. "Укрпочта" станет условным "маркетплейсом" для банков.

Также "Укрпочта" полностью подпадает под регулирование Национального банка Украины по финансовому мониторингу и будет членом Фонда гарантирования вкладов.

Введение реформы создаст инфраструктуру для предоставления административных услуг, децентрализации, энергетической, медицинской и земельной реформы, а также реинтеграции временно оккупированных территорий без привлечения бюджетных средств, говорит министр.