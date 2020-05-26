Реформа "Укрпочты" не требует ни копейки из государственного бюджета и принесет экономике Украины до 25-30 млрд гривен, - Криклий
По словам министра инфраструктуры, с помощью законопроекта 2788-д банковская инфраструктура впервые в истории Украины приблизится к людям.
Об этом сообщает издание Новое Время. Бизнес.
За четыре последних года в Украине закрыли треть банковских отделений, 37% населения не имеет базовых банковских счетов. Банкоматы есть в 30% населенных пунктов, банковские отделения - в 6%. Украина занимает 30-е место по уровню финансовой грамотности населения среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. А в индексе G20 Украина находится где-то рядом с Угандой, Габоном, Эквадором и Маврикием - отметил Владислав Криклий.
Принятие законопроекта 2788-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в сфере почтовой связи" в целом предусматривает:
• жители сел смогут: покупать онлайн, платить коммуналку в интернете, пополнять мобильный через сайт и многое другое;
• возможность дешевой доставки лекарств в село и сельскохозяйственной продукции в города;
• развитие инфраструктуры e-commerce в селах;
• удешевление стоимости предоставления банковских и коммунальных услуг, а также кредитных ставок для бизнеса и населения;
• расширение возможности кредитования;
• уменьшение расходов на доставку наличности и, таким образом, повышение привлекательности и стоимости компании для привлечения инвестиций и частичной приватизации.
• выведение экономики из тени;
• сбережения государства 2,2 млрд гривен в год на выплате пенсий и соцпомощи.
Криклий уверяет, что закон позволит избежать конкуренции с банками и уменьшит долю государственного сектора в банковской системе. "Укрпочта" станет условным "маркетплейсом" для банков.
Также "Укрпочта" полностью подпадает под регулирование Национального банка Украины по финансовому мониторингу и будет членом Фонда гарантирования вкладов.
Введение реформы создаст инфраструктуру для предоставления административных услуг, децентрализации, энергетической, медицинской и земельной реформы, а также реинтеграции временно оккупированных территорий без привлечения бюджетных средств, говорит министр.
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Импоссибл!
зарплатня близько лімону є, так чого совати гузном...
Украинци ничего платить не будут, они будут по-лу-ча-ть!!
почтальйонов перевести с 0,9 ставки на 0,5, а то меньше... нафиг им те деньги? деньги - зло.
остачу зарплати выдать печеньками, по спекулятивным ценам...
самих почтальйонов сократить. пусть бегают на два участка, или на три...
заставить каждого почтальйона оформить подписку на 100500 экземпляров "пионерской зорьки", дабы статистика подписной компании выглядела зашибись...
и ваще, пусть пиццу и пиво разносят!
Нам бы экономику от обещанного 40% скачка уберечь.