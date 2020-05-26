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Гендиректор ГП "Медицинские закупки Украины" Жумадилов о конфликте с Минздравом: "Не так легко меня уволить, для этого должны быть основания"

Гендиректор ГП

Генеральный директор государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов прокомментировал слухи о том, что Министерство здравоохранения пытается его отстранить от должности.

Об этом Жумадилов рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"У нас чисто в юридической плоскости ситуация отличается от НСЗУ, где формально не завершен конкурс. У нас ситуация другая, я назначен генеральным директором еще в прошлом году, задолго до каденции нынешнего министра. Есть контракт. Мы - государственное предприятие, соответственно, все, что касается управленческих вопросов, в том числе назначения или увольнения руководителя ГП, подпадает под действие соответствующего законодательства по управлению объектами государственной собственности. Если коротко - не так легко меня подвинуть. Для этого должны быть основания. При отсутствии этих оснований любое устранение или увольнение могут быть легко оспорены в судебном порядке", - рассказал директор госпредприятия.

Жумадилов считает, что в "министерстве это четко понимают".

"Поэтому просто выйти на брифинг и сказать: "Жумадилов отстранен от должности", не так уж и просто", - добавил он.

Полную версию интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы не будем проводить закупку, если Минздрав заранее определит победителя, - глава ГП "Медзакупки Украины" Жумадилов

Автор: 

Минздрав (4899) закупки (750) Жумадилов Арсен (43)


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Топ комментарии
+1
не уйдет от корыта- значит утопить в корыте
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26.05.2020 15:53
+1
Ссаными тряпками всех к **@ням собачьим ! Извините , вырвалось .
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26.05.2020 15:56
+1
Жумадиловы от кооператива "Озеро"
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26.05.2020 15:59
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не уйдет от корыта- значит утопить в корыте
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26.05.2020 15:53 Ответить
Будь який державний менеджер має розуміти що якщо його хочуть звільнити то спротив лише погіршить ситуацію в галузі і в Україні і тому має писати заяву за власним бажанням за першою вимогою профільного міністерства, уряду або Президента! Державний чиновник працює для держави і має виконувати вказівки держави! Але державні чиновники бачать низький професійний рівень команди Зеленського і бачать що можуть побикувати і послати нах державу в обличчі міністра, уряду або Президента! Така ситуація абсолютно неприйнятна, або міністр Степанов звільняє неефективних менеджерів, або має сам йти з посади як людина абсолютно нікчемна та неефективна!
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26.05.2020 16:01 Ответить
А енто предприятие точно государственное??
🤔
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26.05.2020 15:55 Ответить
Жумадиловы от кооператива "Озеро"
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26.05.2020 15:59 Ответить
Ссаными тряпками всех к **@ням собачьим ! Извините , вырвалось .
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26.05.2020 15:56 Ответить
ЗАСТУПНИКА СЕКРЕТАРЯ РНБО ЗВИНУВАТИЛИ У БЛОКУВАННІ ІМПОРТУ МЕДВИРОБІВ З ЄВРОПИ.

 Згідно з опублікованими документами, на вимогу РНБО під приводом боротьби з COVID-19 Держлікслужба збирає з органів оцінки відповідності інформацію про сертифікати відповідності на медичні вироби.

Як стверджує видання, інформацію збирають вибірково - тільки про тих, які видані європейським виробникам без дублювання українською стороною аудиту їх заводів (шляхом визнання європейських оцінок). Зазначається, що така продукція на українському ринку продається дешевше.

Зокрема, мова йде про сертифікати на медвироби "без виїзду на виробництво".
Такі сертифікати оформляються в рамках визнання результатів оцінки відповідності.

Курирує в РНБО медичний напрям чиновник часів Віктора Януковича - заступник секретаря Олексій Соловйов, якого призначили на цю посаду в лютому 2020 року.
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26.05.2020 15:59 Ответить
До 2014 року Соловйов був головою Держлікслужби. Його також пов'язують з екс-міністром охорони здоров'я Раїсою Богатирьовою та Олексієм Азаровим (сином екс-прем'єра Миколи Азарова). У парламенті минулого скликання був помічником народного депутата від "Оппоблока" Тетяни Бахтеєвої.

За даними журналістів, Соловйов може бути пов'язаний з приватними фірмами, які працюють на ринку по видачі сертифікатів відповідності медвиробів: ТОВ "Укрмедсерт" та ТОВ "Український центр медичної сертифікації та прогнозування" ("УЦМСП").
Ці фірми також пов'язані з екс-чиновниками Держлікслужби - Інною Демченко та Іваном Бавикіним. Демченко до 2014 року була заступником Соловйова.

Згідно з розслідуванням, "Укрмедсерт" і "УЦМСП" заснували Асоціацію органів з оцінки відповідності медичних виробів, яку очолює Іван Бавикін.
Згідно з опублікованими документами, Асоціація лобіює в держорганах заборону на проведення оцінки відповідності медвиробів Техрегламентів шляхом визнання (без виїзду на виробництво).
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26.05.2020 16:00 Ответить
так вроді по новому трудовому кодексу мона увольнять і без основаній
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26.05.2020 16:11 Ответить
Если Арсенчик дорвался до корыта-оторвать трудно.Аваков - яркий пример.
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26.05.2020 16:25 Ответить
"Не так легко меня уволить, для этого должны быть основания"- я ведь заплатил за эту должность и еще не отбил, а это беспредел, какой то...
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26.05.2020 16:31 Ответить
Был бы человек, а статья найдётся.
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26.05.2020 16:47 Ответить
https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга

https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/569934533926255?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч. ·

БУДНИЧНОЕ...

В это восресенье, 31 мая 2020 года, огромное количество индийской АКДС, закупленной ЮНИСЕФ за бюджетные деньги 2017 года в конце 2018 года, потеряет свою годность.

Примерно миллион доз. Почему примерно? МОЗУ в феврале 2020 года закрыл свободный доступ к странице "наличие вакцин в регионах".

Кроме того около 3 миллионов доз индийской АДС-м для подростков и взрослых, закупленных ЮНИСЕФ тогда же, в конце 2018 года, лежат мертвым грузом...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ... Всемирная организация здравоохранения остановила испытания препаратов от малярии - гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от коронавирусной инфекции Covid-19. Смертность +45%.

Между тем Украина активно закупает этот препарат у Штатов и использует для лечения больных...

Привет вам, смертнички! Голосуй за Зеленского! Побыстрее! Пока еще живы... ))))
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26.05.2020 16:48 Ответить
Было бы желание тебя уволить??А причина всегда найдётся!! Два мелких взыскания и ты уже дворник!!
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26.05.2020 16:51 Ответить
Воры уверены в своей безнаказанности....
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26.05.2020 19:00 Ответить
это наша корова...
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26.05.2020 19:29 Ответить
Как раз его контора хотела закупить защитные халаты у выигравшего тендер украинского производителя, а степанов не дал это сделать и купил несертифицированные халаты у китайцев в ДВА РАЗА дороже, которые ДО СИХ ПОР НЕ ДОСТАВЛЕНЫ В УКРАИНУ!
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27.05.2020 00:35 Ответить
СБУ бросившееся проверять Минздрав по закупкам обнаружило что ВСЕ ЗАКУПКИ проведенные Минздравом проведены с нарушением законодательных требований к тендерной процедуре.
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27.05.2020 00:36 Ответить
 
 