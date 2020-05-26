Гендиректор ГП "Медицинские закупки Украины" Жумадилов о конфликте с Минздравом: "Не так легко меня уволить, для этого должны быть основания"
Генеральный директор государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов прокомментировал слухи о том, что Министерство здравоохранения пытается его отстранить от должности.
Об этом Жумадилов рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"У нас чисто в юридической плоскости ситуация отличается от НСЗУ, где формально не завершен конкурс. У нас ситуация другая, я назначен генеральным директором еще в прошлом году, задолго до каденции нынешнего министра. Есть контракт. Мы - государственное предприятие, соответственно, все, что касается управленческих вопросов, в том числе назначения или увольнения руководителя ГП, подпадает под действие соответствующего законодательства по управлению объектами государственной собственности. Если коротко - не так легко меня подвинуть. Для этого должны быть основания. При отсутствии этих оснований любое устранение или увольнение могут быть легко оспорены в судебном порядке", - рассказал директор госпредприятия.
Жумадилов считает, что в "министерстве это четко понимают".
"Поэтому просто выйти на брифинг и сказать: "Жумадилов отстранен от должности", не так уж и просто", - добавил он.
Полную версию интервью читайте здесь.
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Згідно з опублікованими документами, на вимогу РНБО під приводом боротьби з COVID-19 Держлікслужба збирає з органів оцінки відповідності інформацію про сертифікати відповідності на медичні вироби.
Як стверджує видання, інформацію збирають вибірково - тільки про тих, які видані європейським виробникам без дублювання українською стороною аудиту їх заводів (шляхом визнання європейських оцінок). Зазначається, що така продукція на українському ринку продається дешевше.
Зокрема, мова йде про сертифікати на медвироби "без виїзду на виробництво".
Такі сертифікати оформляються в рамках визнання результатів оцінки відповідності.
Курирує в РНБО медичний напрям чиновник часів Віктора Януковича - заступник секретаря Олексій Соловйов, якого призначили на цю посаду в лютому 2020 року.
За даними журналістів, Соловйов може бути пов'язаний з приватними фірмами, які працюють на ринку по видачі сертифікатів відповідності медвиробів: ТОВ "Укрмедсерт" та ТОВ "Український центр медичної сертифікації та прогнозування" ("УЦМСП").
Ці фірми також пов'язані з екс-чиновниками Держлікслужби - Інною Демченко та Іваном Бавикіним. Демченко до 2014 року була заступником Соловйова.
Згідно з розслідуванням, "Укрмедсерт" і "УЦМСП" заснували Асоціацію органів з оцінки відповідності медичних виробів, яку очолює Іван Бавикін.
Згідно з опублікованими документами, Асоціація лобіює в держорганах заборону на проведення оцінки відповідності медвиробів Техрегламентів шляхом визнання (без виїзду на виробництво).
https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/569934533926255?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч. ·
БУДНИЧНОЕ...
В это восресенье, 31 мая 2020 года, огромное количество индийской АКДС, закупленной ЮНИСЕФ за бюджетные деньги 2017 года в конце 2018 года, потеряет свою годность.
Примерно миллион доз. Почему примерно? МОЗУ в феврале 2020 года закрыл свободный доступ к странице "наличие вакцин в регионах".
Кроме того около 3 миллионов доз индийской АДС-м для подростков и взрослых, закупленных ЮНИСЕФ тогда же, в конце 2018 года, лежат мертвым грузом...
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ... Всемирная организация здравоохранения остановила испытания препаратов от малярии - гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от коронавирусной инфекции Covid-19. Смертность +45%.
Между тем Украина активно закупает этот препарат у Штатов и использует для лечения больных...
Привет вам, смертнички! Голосуй за Зеленского! Побыстрее! Пока еще живы... ))))