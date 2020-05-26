Гендиректор ГП "Медицинские закупки Украины" Жумадилов о конфликте с Минздравом: "Не так легко меня уволить, для этого должны быть основания"

Генеральный директор государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов прокомментировал слухи о том, что Министерство здравоохранения пытается его отстранить от должности.

Об этом Жумадилов рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"У нас чисто в юридической плоскости ситуация отличается от НСЗУ, где формально не завершен конкурс. У нас ситуация другая, я назначен генеральным директором еще в прошлом году, задолго до каденции нынешнего министра. Есть контракт. Мы - государственное предприятие, соответственно, все, что касается управленческих вопросов, в том числе назначения или увольнения руководителя ГП, подпадает под действие соответствующего законодательства по управлению объектами государственной собственности. Если коротко - не так легко меня подвинуть. Для этого должны быть основания. При отсутствии этих оснований любое устранение или увольнение могут быть легко оспорены в судебном порядке", - рассказал директор госпредприятия.

Жумадилов считает, что в "министерстве это четко понимают".

"Поэтому просто выйти на брифинг и сказать: "Жумадилов отстранен от должности", не так уж и просто", - добавил он.

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