Сумму залога для Дугарь собрали за 3 часа, - журналистка Худецкая

Сумму залога в 168 тыс. грн для фигурантки в деле Шеремета Яны Дугарь удалось собрать за три часа.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала журналистка Ольга Худецкая, передает Цензор.НЕТ.

"Сумма залога для Яны Дугарь была собрана за 3 часа с момента объявления сбора.

Это могло бы стать для МВД и Зеленского звоночком о легитимности в глазах общества этого расследования, но нет, они вновь не сделают выводов", - отметила Худецкая.

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12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля 2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 февраля Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Печерский районный суд города Киева 2 апреля удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил Яне Дугарь меру пресечения в виде домашнего ареста с 22:00 до 06:00 с запретом покидать место своего проживания по определенному адресу до 31 мая 2020 года включительно.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.