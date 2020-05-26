РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10962 посетителя онлайн
Новости Убийство Шеремета
6 871 116

Сумму залога для Дугарь собрали за 3 часа, - журналистка Худецкая

Сумму залога для Дугарь собрали за 3 часа, - журналистка Худецкая

Сумму залога в 168 тыс. грн для фигурантки в деле Шеремета Яны Дугарь удалось собрать за три часа.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала журналистка Ольга Худецкая, передает Цензор.НЕТ.

"Сумма залога для Яны Дугарь была собрана за 3 часа с момента объявления сбора.

Это могло бы стать для МВД и Зеленского звоночком о легитимности в глазах общества этого расследования, но нет, они вновь не сделают выводов", - отметила Худецкая.

Читайте также: Суд изменил Дугарь меру пресечения на залог в 168 тыс. грн, если люди смогут собрать - внесем, - адвокат Ореховский

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля 2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 февраля Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Печерский районный суд города Киева 2 апреля удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил Яне Дугарь меру пресечения в виде домашнего ареста с 22:00 до 06:00 с запретом покидать место своего проживания по определенному адресу до 31 мая 2020 года включительно.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Сумму залога для Дугарь собрали за 3 часа, - журналистка Худецкая 01

залог (514) Дугарь Яна (126)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+38
Пока жлобье из ДБР, которое в своей жизни ничего не видело кроме обрыганого сельского клуба и электрички привезшей их в Киев, впервые пришло на "экскурсию" в Киевский музей увидеть картины, украинцы за 3 часа собрали 170 000 грн. на залог для Яны Дугарь.
показать весь комментарий
26.05.2020 16:16
+31
Сумму залога для Дугарь собрали за 3 часа, - журналистка Худецкая - Цензор.НЕТ 7234
показать весь комментарий
26.05.2020 16:18
+30
Ну вот этим и оличается 25% от 73%.
73% ждет подачек.
25% мгновенно сами находят все, что нужно для своих.

Отсюда, кстати, очень простой вывод - в 2014-2015 представители 73% нихрена не делали для для поддержки ВСУ. Иначе наши бойцы до сих пор сидели бы в окопах в спортивках, кросовках и совковых касках.
показать весь комментарий
26.05.2020 16:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Был Клоун на язык остер:
- Свинарчукам в тюрьму дорога!
Я - всем барыгам приговор!
И ... посадил врача от Бога!

С собакой на базар беги -
Сажать он будет за долги!
показать весь комментарий
26.05.2020 17:06 Ответить
Розподіл Парето 20/80. 20% кращих виконують 80% всієї позитивної функції. 20% найгірших виконують 80% всієї негативної функції. Виборці Зеленського чудово демонструють справедливість цього розподілу. 73% тих, чий корисний результат в загальній справі не може бути більше 20%.
показать весь комментарий
26.05.2020 18:01 Ответить
Це українці вміють, а от думати, кого обирають, - ні.
показать весь комментарий
26.05.2020 18:14 Ответить
Значит в 2014-м они тоже не думая выбирали?!
показать весь комментарий
26.05.2020 18:46 Ответить
Так зачем же она фотографировала видеокамеры вокруг дома Шеремета?
показать весь комментарий
26.05.2020 19:31 Ответить
А с чего ты взял, что она фотографировала??? Тебе СКАЗАЛИ по ТВ? Этого тебе достаточно???Суму застави для Дугарь зібрали за 3 години, - журналістка Худецька - Цензор.НЕТ 5644
показать весь комментарий
27.05.2020 00:29 Ответить
видел своими глазами.
А с чего ты взял, что она НЕ фотографировала??? Тебе СКАЗАЛИ по ТВ? Этого тебе достаточно???
показать весь комментарий
27.05.2020 02:30 Ответить
Можешь их вынуть и выбросить---они испорчены зеленкой)))
показать весь комментарий
27.05.2020 02:53 Ответить
Не я, а ты можешь их вынуть и выбросить---они испорчены ПЕленкой)))
показать весь комментарий
27.05.2020 03:04 Ответить
Попугай? Своей головы нет? Пшел...
показать весь комментарий
27.05.2020 03:09 Ответить
Хорошо ты само себе исключительно о себе написало.
На вот, прочти само себе о себе: "Попугай? Своей головы нет? Пшел..."
показать весь комментарий
27.05.2020 05:52 Ответить
Суму застави для Дугарь зібрали за 3 години, - журналістка Худецька - Цензор.НЕТ 9503
показать весь комментарий
27.05.2020 16:36 Ответить
хороший тебе доктор попался и правильны вещи горовит.
показать весь комментарий
27.05.2020 17:54 Ответить
Страница 2 из 2
 
 