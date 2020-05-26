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Новости Правосудие
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Окружной админсуд Киева 1 июля рассмотрит иск Нефьодова о его восстановлении на посту главы Гостаможенной службы

Окружной админсуд Киева 1 июля рассмотрит иск Нефьодова о его восстановлении на посту главы Гостаможенной службы

Окружной административный суд города Киева назначил подготовительное заседание по иску Максима Нефьодова, который оспаривает свое увольнение с должности председателя Государственной таможенной службы, на 1 июля.

Об этом сообщает пресс служба суда, передает Цензор.НЕТ.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство и назначил на 1 июля подготовительное заседание по иску Максима Нефьодова к Кабинету Министров Украины о восстановлении его в должности председателя Государственной таможенной службы", - говорится в сообщении.

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Истец просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабинета Министров Украины от 24 апреля "Об увольнении Нефьодова Максима Евгеньевича с должности председателя Государственной таможенной службы Украины" и просит восстановить его в должности.

В то же время, Нефьодов просит ОАСК взыскать в его пользу сумму заработка за время вынужденного прогула исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы.

Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой.

Автор: 

иск (640) Кабмин (14025) увольнение (2675) юстиция (758) Нефьодов Максим (236) Государственная таможенная служба (163)


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Только если он бороду сбреет. А то на такую посаду нужен человек, который выглядит хотя бы не как бомжара
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26.05.2020 17:00 Ответить
взыскать в его пользу сумму заработка за время вынужденного прогула исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы, вот таможня попала он же работал по 25 часов в сутки.
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26.05.2020 17:05 Ответить
Пральна, нефьодов, дави их. Хотя ты из этой же компашки. Но все равно, больше треша!
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26.05.2020 17:05 Ответить
Зеленскому напиши-он поможет.
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26.05.2020 17:12 Ответить
дрим-тим денег захотел нахаляву
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26.05.2020 20:49 Ответить
 
 