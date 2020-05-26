ГБР, применяя силу, взломало дверь музея Гончара и проникло внутрь, никаких документов они не показали, - Герасимов. ВИДЕО

Сотрудники ГБР, применяя физическую силу, взломали дверь музея Ивана Гончара в Киеве, где была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов.

"То, что сейчас произошло, - это и есть реальное лицо Зеленского. Вы видете, как нарушая закон, они это делали. Приехали неизвестные, отказались представляться, отказались показывать удостоверение и после этого приехали люди с наклейками ГБР. Вооружены чуть ли не автоматами. Начали чуть ли не бить людей, применять физическую силу, взломали дверь и зашли внутрь с грубым нарушением закона. Как мы понимаем, никаких документов они не показали и никаких решений суда они не показали", - рассказал нардеп.

Также нардеп "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз рассказал: "Вот так начинается Россия. Запомните вот это все. Мы это видели, как в Крыму начиналось гораздо раньше в 2014 году. Как собирали для того, чтобы свободу и демократию подавлять, собирали собак, для которых нет ни чести, ни достоинства. Я прошел через них. Вот так начиналась Россия в Крыму. То, что я вижу сейчас, что делают в ГБР, называя это правоохранительными органами - это начало России в Крыму, вот этот беспредел. Не выполняйте преступных приказов. Бросьте удостоверение в лицо. Несколько удостоверений бросьте - и они поймут, что они не собрали здесь для себя стаю, которая будет выполнять все незаконные действия".

Напомним, сегодня спецназ ГБР пришел в музей Гончара, в котором проходит выставка картин из личной коллекции Порошенко.

По словам общественного активиста, ветерана АТО Александра Погребисского, сотрудникик ГБР заблокировали вход в кабинет директора и не позволили ни журналистам, ни народным депутатам пройти в сам кабинет и узнать, что происходит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко открыл в Музее Гончара выставку 43 картин из семейной коллекции, из-за которых его вызвали в ГБР: "Пытались оболгать меня в своих видосиках - у вас не получилось". ФОТОрепортаж