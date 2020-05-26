Правозащитники хотят привлечь к ответственности экс-главу ОП Богдана за "жестокое обращение" с козлом
Против бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана инициировали уголовное производство за издевательство над козлом в Киевском зоопарке.
Об этом написал партнер адвокатского объединения "Barristers" Алексей Шевчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня инициировали уголовное производство относительно Андрея Богдана за жестокое обращение с животными. Ждем реакции полиции", - сообщил он.
Топ комментарии
+44 Who’s Here
показать весь комментарий26.05.2020 17:16
+37 Petro Tchaika
показать весь комментарий26.05.2020 17:20
+36 Ігор Київський
показать весь комментарий26.05.2020 17:35
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
посмотреть в глаза козлу недостаточно, нужны активные действия ...
А для лугандонців, нормальний.
Так. А хто вас ображає ?»
Тоді, правда буде позов до Зеленського, чому той козла керувати своїм офісом поставив
Тож тепер його покарає Акербельц Каосбафомет. До лихих парфумів на пекельні борошна!
Нехай Богдан публічно вибачається перед твариною, та опублікує вибачення в "Урядовому кур'єрі"...
Так він йому нічого й не робив, тільки щось шепотів на вухо.
а до увольнения Боди из ОПы они не видели жестокого обращения с Казлом 😂