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Правозащитники хотят привлечь к ответственности экс-главу ОП Богдана за "жестокое обращение" с козлом

Правозащитники хотят привлечь к ответственности экс-главу ОП Богдана за

Против бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана инициировали уголовное производство за издевательство над козлом в Киевском зоопарке.

Об этом написал партнер адвокатского объединения "Barristers" Алексей Шевчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня инициировали уголовное производство относительно Андрея Богдана за жестокое обращение с животными. Ждем реакции полиции", - сообщил он.

Смотрите также: "Козлина ты дурная!" - экс-глава ОП Богдан надавал по ушам козлу в киевском зоопарке. ВИДЕО

Правозащитники хотят привлечь к ответственности экс-главу ОП Богдана за жестокое обращение с козлом 01

животные (930) Богдан Андрей (384)


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Топ комментарии
+44
А зебила за жестокое обращение с зе баранами 73% ? Правозащитники хотят привлечь к ответственности экс-главу ОП Богдана за "жестокое обращение" с козлом - Цензор.НЕТ 9036
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26.05.2020 17:16
+37
Правозащитники хотят привлечь к ответственности экс-главу ОП Богдана за "жестокое обращение" с козлом - Цензор.НЕТ 1709
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26.05.2020 17:20
+36
А за що ж ви голосували? За поржать? Ну так ржіть тепер, що ж ви не ржете? Не смішно?
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26.05.2020 17:35
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Он не козёл.Он нелох.
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26.05.2020 17:15 Ответить
Бодя в козле увидел ЗЕлю и вспомнил свою работу ОПе 😂
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26.05.2020 17:38 Ответить
достойный пример для подражания:
посмотреть в глаза козлу недостаточно, нужны активные действия ...
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26.05.2020 19:34 Ответить
А зебила за жестокое обращение с зе баранами 73% ? Правозащитники хотят привлечь к ответственности экс-главу ОП Богдана за "жестокое обращение" с козлом - Цензор.НЕТ 9036
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26.05.2020 17:16 Ответить
А за що ж ви голосували? За поржать? Ну так ржіть тепер, що ж ви не ржете? Не смішно?
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26.05.2020 17:35 Ответить
НІЧОГО СМІШНОГО ЗАКОН ПРИРОДИ, ЗУСТРІЛИСЬ ДВА КОЗЛИ БЕЗРОГІ,І ДИН ІЗ НИХ НАДАВАВ ПО МОРДІ ДРУГОМУ,ЗВИЧНЕ КОЗЛИНЕ ДІЛО,ПРОСТО ДИВНО ЩО ОДИН З НИХ,ПО СЛУХАХ МІТИТЬ НА КРІСЛО КИЇВСЬКОГО МЕРА,З НАДІЄЮ ЩО ВСІ КОЗЛИ І КОЗЛИЦІ КИЇВА ПРОГОЛОСУЮТЬ ЗА НЬОГО.
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26.05.2020 18:20 Ответить
Не, мне это нравится: "Захистить украинське суднобудування". Та срать ему и на суднобудування, и на Украину! Главное, чтоб "Сватов" крутили, Киркорова и Лолиту можно было приглашать с концертами, водочки под шансон с братьями северными выпить как в прежние времена... А вы с какой-то Украиной тут!
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26.05.2020 17:36 Ответить
Так, це не Пеця, який навіть пару катерочків - і ті побудував на власній фірмі в Києві. Бо ж ділитися бюджетним баблом з якимись суднобудівними - западло.
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26.05.2020 17:43 Ответить
ранені вийшли на перекличку?
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26.05.2020 17:51 Ответить
він не ранєний - він ********.
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26.05.2020 18:10 Ответить
Та то він для українців, типа ********.
А для лугандонців, нормальний.
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26.05.2020 18:33 Ответить
«Алло !!!! Це товариство захисту тварин ?!!!
Так. А хто вас ображає ?»
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26.05.2020 18:30 Ответить
В дурдомі перерва між процедурами?
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26.05.2020 19:34 Ответить
а за што голосовали, за петькину посадку, небось??))
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26.05.2020 20:39 Ответить
Треба буде Богдану довести, що він козел.
Тоді, правда буде позов до Зеленського, чому той козла керувати своїм офісом поставив
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26.05.2020 17:19 Ответить
Может у них брачный период
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26.05.2020 17:17 Ответить
Что значит может?)
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26.05.2020 17:19 Ответить
козёл (в плохом смысле) обидел козла (в хорошем смысле)
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26.05.2020 17:18 Ответить
А де заява постраждалого?
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26.05.2020 19:25 Ответить
Такий адвокат як Андрій на раз домовиться з цапом на мирову угоду.
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26.05.2020 17:18 Ответить
Якийсь дуже не однозначний заголовок в новині.
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26.05.2020 17:18 Ответить
Треба було так: "Богдан має відповісти за козла".
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26.05.2020 17:21 Ответить
Вечер в хату, арестанты. Тут надо рассудить по понятиям воровским вразрез законам мусорским: если Богдан пошёл в контактный зоопарк, то есть стрёмное место, где можно законтачиться, и руками зафоршмачился об козла - то он теперь зашкваренный... то есть за такой косяк его теперь надо выломить на обиженку?
Правозахисники хочуть притягнути до відповідальності ексглаву ОП Богдана за "жорстоке поводження" з козлом - Цензор.НЕТ 7770
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26.05.2020 17:37 Ответить
Куди там Шекспиру з його "To be or not to be"!
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26.05.2020 19:05 Ответить
И без права залога.
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26.05.2020 17:19 Ответить
ВИБАЧТЕ МАЛЕНЬКЕ УТОЧНЕННЯ, КОЗЛИНОГО ЗАЛОГУ.
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26.05.2020 18:36 Ответить
Це просто внутрівидовий конфлікт у межах спільного ареалу..
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26.05.2020 17:20 Ответить
Правозащитники хотят привлечь к ответственности экс-главу ОП Богдана за "жестокое обращение" с козлом - Цензор.НЕТ 1709
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26.05.2020 17:20 Ответить
Картина маслом, художник неизвестный: "Делимся опытом".
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26.05.2020 17:26 Ответить
Копитом
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26.05.2020 19:26 Ответить
Бодя вспомнил свою работу в ОПе😂
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26.05.2020 17:42 Ответить
Да воткните его головой так же, и пусть кличко его за ухо потреплет, а потом джебом в лоб двинет. После этого бодя без фотошопа понесет зубы в кулечке.
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26.05.2020 17:20 Ответить
А казёл разве обиделся?
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26.05.2020 17:20 Ответить
Який з них?
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26.05.2020 17:24 Ответить
МАБУДЬ АБИДЕЛСЯ,ЯКШО НАЧАВ МЕКАТЬ ЩО ПОПАЛО,А ПОТІМ ПОЧАВ ПО ОФІСНОМУ БОДАТЬСЯ, ІЗ БРАТОМ ПО РОЗУМУ,ЦІКАВО ЯКЩО ЙОГО ВКИНУТЬ В КЛІТКУ ДО ГОЛОДНОГО ВОВКА ЩО ВІН БУДЕ МЕКАТЬ.
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26.05.2020 18:45 Ответить
Він уявляв, що це його бувший шеф...не судіть строго.
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26.05.2020 17:23 Ответить
Не смійте порівнювати віслюка з козлом! У них різна копитність!
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26.05.2020 17:25 Ответить
На фото настоящий козел и самозванец.
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26.05.2020 17:24 Ответить
Надо поминять Богдана с несчастным козлом местами. Таким уродам как Богдан самое место в клетке
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26.05.2020 17:25 Ответить
Думаю что козлы между собой договорятся и дело до суда не дойдет.
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26.05.2020 17:26 Ответить
серьёзными делами заняты наши правозащитники. надеюсь на справедливый суд.
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26.05.2020 17:26 Ответить
у вас там уже народная республика или еще зелостан?
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26.05.2020 18:12 Ответить
???? туть UK, там де я.
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26.05.2020 18:13 Ответить
Правозащитнички не могут отличить козла от козочки.Бедное животное ,едва выжило от рук этого садиста.А козочка этим местом козла запросто зашибёт и ничего им не будет.Лоб у них иногда удар кувалды выдерживает.Коза от его знущаннь така засмучена!Это контактный зоопарк ,господа!Контактный!Затравят Андрюху,закусают!
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26.05.2020 17:26 Ответить
ну, там вим'я не видно,є ж безрога порода)
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26.05.2020 17:32 Ответить
Правозахисники звинувачуютьбогдана в жорстокому поводженні з твариною. Читайте уважно.
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26.05.2020 18:04 Ответить
НІ ЗЕ АНДРЮХА ЗРОБИВ ЙОГО САМ БЕЗ ,ОПУ І ЄРМАКА.
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26.05.2020 18:57 Ответить
Козел більш порядна і розумна тварина, ніж цей хряк, на призвісько богдан.
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26.05.2020 17:29 Ответить
Правозащитники хотят привлечь к ответственности экс-главу ОП Богдана за "жестокое обращение" с козлом - Цензор.НЕТ 7134
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26.05.2020 17:29 Ответить
Зареєстрований торговий знак.
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26.05.2020 17:32 Ответить
Coslinas Durnaias Lineus
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26.05.2020 17:37 Ответить
Мо-ло-дець ! Торгова марка "слуга народу" та обличчя цієї "партії" .
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26.05.2020 17:55 Ответить
Он так похож на хряка. Получается хряк обидел козла.
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26.05.2020 18:07 Ответить
Правозащитники наверное тоже из ЗеКлоунКоманда ????
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26.05.2020 17:29 Ответить
За жорстоке поводження з Зєлєнскім?
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26.05.2020 17:33 Ответить
І взагалі - Богдан вчинив дияволохульство, виявивши таку неповагу до цапа.
Тож тепер його покарає Акербельц Каосбафомет. До лихих парфумів на пекельні борошна!

Правозахисники хочуть притягнути до відповідальності ексглаву ОП Богдана за "жорстоке поводження" з козлом - Цензор.НЕТ 4570
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26.05.2020 17:33 Ответить
А що ви хтіли від чортів?!

Правозахисники хочуть притягнути до відповідальності ексглаву ОП Богдана за "жорстоке поводження" з козлом - Цензор.НЕТ 223
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26.05.2020 17:38 Ответить
Чорт Баканов, а це казліна дурная
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26.05.2020 17:42 Ответить
Все вірно! Схоже на фарс... Але клоуни самі запровадили подібний фарс...
Нехай Богдан публічно вибачається перед твариною, та опублікує вибачення в "Урядовому кур'єрі"...
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26.05.2020 17:42 Ответить
Бодя тролит ЗЕлю 😂
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26.05.2020 17:43 Ответить
Правозащитники хотят привлечь к ответственности экс-главу ОП Богдана за "жестокое обращение" с козлом



Так він йому нічого й не робив, тільки щось шепотів на вухо.
Правозахисники хочуть притягнути до відповідальності ексглаву ОП Богдана за "жорстоке поводження" з козлом - Цензор.НЕТ 2084
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26.05.2020 17:44 Ответить
жестокое обращение с "Казлом".

а до увольнения Боди из ОПы они не видели жестокого обращения с Казлом 😂
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26.05.2020 17:47 Ответить
тю, як на мене, там треба за собаку прівлєкать, яку він тіліпає як барсєтку. собака вже навіть не пручається. а козлу пофіг, він навіть не відреагував. а собаку тіліпають усе життя.
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26.05.2020 17:49 Ответить
Протестую ! Козел має право спілкуватися з козлом !
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26.05.2020 17:53 Ответить
"партнер адвокатского объединения "Barristers" Алексей Шевчук, информирует Источник: https://censor.net/n3198116" - мне кажется, что Шевчук или очень любит деньги или решил обрести славу заступников коЗлов!!
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26.05.2020 17:54 Ответить
Богдан же вроде оманского ослика настойчиво домогался.
Правозахисники хочуть притягнути до відповідальності ексглаву ОП Богдана за "жорстоке поводження" з козлом - Цензор.НЕТ 2095
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26.05.2020 17:56 Ответить
А коЗЕл хто?
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26.05.2020 17:56 Ответить
Лицо с обложки...
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26.05.2020 18:06 Ответить
😂
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26.05.2020 18:10 Ответить
Неужели обидел Зеленского!!!??? Ай МОЛОДЕЦЬ!
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26.05.2020 18:05 Ответить
Что же теперь родится? - Хряк и козел это....
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26.05.2020 18:09 Ответить
..так а де там Казьол..???
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26.05.2020 18:20 Ответить
Людям нічим більше зайнятись. Всі стали "політічєскімі циплятами" - сьогодні клюють Богдана в дупу а завтра почнуть вимірювати IQ козла і знімати з нього побої... Що одні дебіли, що інші..
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26.05.2020 18:27 Ответить
Да, ладно! То внутривидовые разборки (между козлами)!
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26.05.2020 18:31 Ответить
Правозахисники хочуть притягнути до відповідальності ексглаву ОП Богдана за "жорстоке поводження" з козлом - Цензор.НЕТ 8838
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26.05.2020 18:31 Ответить
Богдан встретил бывшую.. и понеслась - "казлина ты дурная"..
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26.05.2020 18:38 Ответить
То сімейні розбірки, яке там жорстке поводження?
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26.05.2020 18:42 Ответить
любому нормальному человеку (электорату зе не напрягаться) понятно с какой стороны клетки там козлина дурная
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26.05.2020 18:50 Ответить
Козел для Зелупи . А козел це молоко, шерсть, пух, м'ясо , друг, брат і товарісч 😁
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26.05.2020 18:54 Ответить
Да не бил он Петрушку.
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26.05.2020 18:58 Ответить
Брат зустрів брата і привітався: КоЗЕліна дурна!
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26.05.2020 19:04 Ответить
Шо тут удивляться? 95-й рулит...
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26.05.2020 19:06 Ответить
то я уявляю що він з віслюком оманським витворяв.
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26.05.2020 19:42 Ответить
Козлине- Богдану надо подарить: https://auction.violity.com/104461836-medal---poteha-kozyol-neudachnik-2-416-kg
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26.05.2020 20:24 Ответить
За на 200%.
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26.05.2020 20:42 Ответить
Это правда или это какая-то шутка? Ну это уже просто какой-то 95й Квартал какой-то. Не то, чтобы я фанптом Богдана был, но Боже, сколько тупиц-то земля украинская носит!
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26.05.2020 21:00 Ответить
чем вы недовольны? если б ваша Меркель так трепала козлов и такое приговаривала?
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26.05.2020 23:21 Ответить
Они с Меркель из одной команды. Сразу видно интеллигентного человека.
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26.05.2020 23:52 Ответить
та он где то в рио де жанейре попку парит на пальме с обизянками в белых штанах..ищи свещи его
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26.05.2020 23:58 Ответить
 
 