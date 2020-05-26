Правозащитники хотят привлечь к ответственности экс-главу ОП Богдана за "жестокое обращение" с козлом

Против бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана инициировали уголовное производство за издевательство над козлом в Киевском зоопарке.

Об этом написал партнер адвокатского объединения "Barristers" Алексей Шевчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня инициировали уголовное производство относительно Андрея Богдана за жестокое обращение с животными. Ждем реакции полиции", - сообщил он.

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