НАБУ не дало снять арест с $14 млн компаний родственников экс-министра Клименко в Лихтенштейне

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) передали компетентным органам Лихтенштейна информацию для продления запрета на распоряжение счетами ряда компаний близких родственников экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"По данным иностранных коллег, в Лихтенштейне на арестованных счетах компаний, связанных с экс-министром, находится более 14 млн долларов США. Запрет на распоряжение ими действует с 2017 года и продолжается ежегодно на основании информации от органа следствия", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, эти счета были арестованы в рамках расследования уголовного производства по подозрению экс-министра в нанесении более 3 млрд грн убытков государству. При этом в сообщении не называется имя чиновника, указано лишь, что он занимал эту должность во время президентства Виктора Януковича. Министерство доходов и сборов Украины существовало с 2012 по 2014 год, его единственным руководителем был Александр Клименко.

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"В рамках расследования НАБУ и САП предпринимают необходимые меры для сохранения имущества, которое после приговора суда может быть использовано для возмещения убытков, причиненных незаконными действиями топ-чиновников времен президентства Виктора Януковича", - говорится в сообщении.

Уголовное производство по подозрению Клименко было передано в НАБУ в ноябре 2019 года.

В ведомстве сообщают, что в работе детективов также находится уголовное производство, в котором чиновник подозревается в нанесении более 100 млрд грн убытков, и в рамках этого производства уже наложен арест на 301 млн грн, которые аффилированная с экс-министром компания пыталась взыскать с АО "Укрзализныця". Также по инициативе НАБУ и САП наложен арест на 1000 вагонов, приобретенных этой же компанией.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Клименко был заочно арестован решением Печерского районного суда г. Киева от 19 августа 2019 года. Расследование установило, что экс-министр в 2012-2013 гг., находясь в составе преступной организации, возглавляемой бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, путем преступной схемы завладел средствами госбюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн путем незаконного возмещения из государственного бюджета Украины НДС на счета 3 фиктивных предприятий.

13 мая 2020 года Апелляционная палата ВАКС отменила решение о заочном аресте Клименко в связи с тем, что он не находится в международном розыске.