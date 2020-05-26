Отвезли на кладбище, били и требовали денег, - ГБР направило в суд обвинительное заключение в деле двух полицейских-вымогателей с Черкасщины. ФОТО
В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух полицейских одного из отделов полиции ГУ Нацполиции в Черкасской области. Правоохранители обвиняются в разбое, совершенном по предварительному сговору группой лиц, превышении власти или служебных полномочий, сопровождавшихся насилием и вымогательстве неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 365 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины) .
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ГБР.
В сообщении отмечается: "Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве.
Следствием установлено, что в сентябре 2019 полицейские задержали одного из местных жителей за якобы совершение уголовного преступления. Завладев имуществом гражданина и используя наручники, правоохранители отвезли пострадавшего к местному кладбищу, где начали бить и требовать деньги за непривлечение его к уголовной ответственности за преступление, которого он не совершал.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла прокуратура Черкасской области. Оперативное сопровождение - Управление внутренней безопасности ДВБ Национальной полиции Украины.
В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества".
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Не хотели идти в демократическую Европу, получайте постсовесткую олигархическую помойку
Хавай.Те.
аваков - результат коалиции различных партий в ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ правительстве при Порошенко! В частности аваков - это народный фронт...
З приходом нової олігархічної влади про це навіть не згадується, бо незалежна поліція не вигідна олігархам та владутримачам - не зможуть бидло нагибати. Для цього треба було набирати приватну шоблу, а це баблоси і не малі.
"Відкат нормальний"
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