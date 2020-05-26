Отвезли на кладбище, били и требовали денег, - ГБР направило в суд обвинительное заключение в деле двух полицейских-вымогателей с Черкасщины. ФОТО

В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух полицейских одного из отделов полиции ГУ Нацполиции в Черкасской области. Правоохранители обвиняются в разбое, совершенном по предварительному сговору группой лиц, превышении власти или служебных полномочий, сопровождавшихся насилием и вымогательстве неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 365 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины) .

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ГБР.





В сообщении отмечается: "Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве.

Следствием установлено, что в сентябре 2019 полицейские задержали одного из местных жителей за якобы совершение уголовного преступления. Завладев имуществом гражданина и используя наручники, правоохранители отвезли пострадавшего к местному кладбищу, где начали бить и требовать деньги за непривлечение его к уголовной ответственности за преступление, которого он не совершал.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла прокуратура Черкасской области. Оперативное сопровождение - Управление внутренней безопасности ДВБ Национальной полиции Украины.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества".

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