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Отвезли на кладбище, били и требовали денег, - ГБР направило в суд обвинительное заключение в деле двух полицейских-вымогателей с Черкасщины. ФОТО

Отвезли на кладбище, били и требовали денег, - ГБР направило в суд обвинительное заключение в деле двух полицейских-вымогателей с Черкасщины. ФОТО

В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух полицейских одного из отделов полиции ГУ Нацполиции в Черкасской области. Правоохранители обвиняются в разбое, совершенном по предварительному сговору группой лиц, превышении власти или служебных полномочий, сопровождавшихся насилием и вымогательстве неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 365 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины) .

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ГБР.

В сообщении отмечается: "Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве.

Следствием установлено, что в сентябре 2019 полицейские задержали одного из местных жителей за якобы совершение уголовного преступления. Завладев имуществом гражданина и используя наручники, правоохранители отвезли пострадавшего к местному кладбищу, где начали бить и требовать деньги за непривлечение его к уголовной ответственности за преступление, которого он не совершал.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла прокуратура Черкасской области. Оперативное сопровождение - Управление внутренней безопасности ДВБ Национальной полиции Украины.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В суд направлен обвинительный акт в отношении двух полицейских на Донетчине, вымогавших $2 тыс. за непривлечение к ответственности, - ГБР

Отвезли на кладбище, били и требовали денег, - ГБР направило в суд обвинительное заключение в деле двух полицейских-вымогателей с Черкасщины 01
Отвезли на кладбище, били и требовали денег, - ГБР направило в суд обвинительное заключение в деле двух полицейских-вымогателей с Черкасщины 02
Отвезли на кладбище, били и требовали денег, - ГБР направило в суд обвинительное заключение в деле двух полицейских-вымогателей с Черкасщины 03

Автор: 

вымогательство (428) ГБР (2979) Черниговская область (1125)


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Топ комментарии
+27
Полиция превращается в организованную преступную группировку. Если брать опыт работы полиции в США, что сейчас прямо брэнд, даже модель медицины берут штатовскую, так вот, в штатах нет отдельных тюрем для ментов, поэтому и в Украине надо ликвидировать ментовскую колонию.
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26.05.2020 17:24
+18
Потихоньку возвращаются времена овоща
Не хотели идти в демократическую Европу, получайте постсовесткую олигархическую помойку
Хавай.Те.
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26.05.2020 17:30
+9
Копают ? Зеленский его дваэды мог в отставку отправить. Просто все настолько прогнило в ведомстве Авакова, что дерьмо поперло наружу
Отвезли на кладбище, били и требовали денег, - ГБР направило в суд обвинительное заключение в деле двух полицейских-вымогателей с Черкасщины - Цензор.НЕТ 1466
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26.05.2020 17:44
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Полиция превращается в организованную преступную группировку. Если брать опыт работы полиции в США, что сейчас прямо брэнд, даже модель медицины берут штатовскую, так вот, в штатах нет отдельных тюрем для ментов, поэтому и в Украине надо ликвидировать ментовскую колонию.
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26.05.2020 17:24 Ответить
а чего ей "превращаться"? она ВСЕГДА была такой!
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26.05.2020 18:28 Ответить
Срочно котиков в студию! Обвешать котиками всех мусаров и авакова, а то страшно подосралось внешняя морда лица мусарни - плебс в испуге
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26.05.2020 19:20 Ответить
В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества", а почему не пожизненное лишение свободы?
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26.05.2020 17:25 Ответить
что ни новость про полицаев, то... "авторитет" квакваковцев всё растёт и растёт, кароч. с каждой новостью про них
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26.05.2020 17:26 Ответить
Про созданное Аваковым тайное подраздение полиции еще не рассказали?
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26.05.2020 17:46 Ответить
на Цензоре не было. на других ресурсах читал. вчера вроде.
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26.05.2020 17:47 Ответить
Потихоньку возвращаются времена овоща
Не хотели идти в демократическую Европу, получайте постсовесткую олигархическую помойку
Хавай.Те.
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26.05.2020 17:30 Ответить
Незабаром Зеля,розмахуючи зеленими труселями,буде кричати " путен памаги"....
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26.05.2020 17:35 Ответить
Только хотела написать((( старые добрые времена Януковича... Все как заказывали голосованием
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26.05.2020 20:04 Ответить
Полиция - это узаконенная ОПГ ,так было всегда при всех властях, царь, кпсс, кравчук,кучма,ющенко,янукович,порошенко, зы и так будет дальше и все время!
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26.05.2020 17:32 Ответить
це вже явно копають під сАбакова - шоп сговорчєвєйє був
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26.05.2020 17:32 Ответить
точно.. цей мужик спеціально наривався і просився на кладовище щоб його там по ногах кийками лупили бо мазохіст з дитинства.. а жінка, яку нібито згвалтували, сама була гвалтівницею і згвалтувала двох поліціянтів.. копають.. ох копають під Авакова
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26.05.2020 17:37 Ответить
вот именно, - копают под армяшку, чтоб потом смогли его и закопать.
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26.05.2020 19:16 Ответить
Копают ? Зеленский его дваэды мог в отставку отправить. Просто все настолько прогнило в ведомстве Авакова, что дерьмо поперло наружу
Отвезли на кладбище, били и требовали денег, - ГБР направило в суд обвинительное заключение в деле двух полицейских-вымогателей с Черкасщины - Цензор.НЕТ 1466
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26.05.2020 17:44 Ответить
Интересно квалификационная чистка в рядах будет или так и далее будет?
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26.05.2020 17:33 Ответить
Сколько бюджетных денег было потрачено на формирование позитивного образа реформированной полиции?
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26.05.2020 17:50 Ответить
Переименование это не реформа. Менталитет остался прежний.
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26.05.2020 17:53 Ответить
Закрили лото-казіно і почалося
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26.05.2020 17:53 Ответить
Так чому ж Зе нарешті вижене цього порохобота Авакова?
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26.05.2020 18:07 Ответить
А какое отношение Порошенко имеет к Министерству внутренних дел Авакова?
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26.05.2020 18:17 Ответить
Ти в лісі 6 років прожив?
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26.05.2020 18:31 Ответить
Ты идийот? или зебил? что, впрочем, одно и тоже!
аваков - результат коалиции различных партий в ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ правительстве при Порошенко! В частности аваков - это народный фронт...
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26.05.2020 19:23 Ответить
Петро коалиционировал, коалиционировал да не выкоалиционировал... Пришлось Парубию липовую бильшисть создавать, а точнее фантазировать.Списки т. н. "большинства" он так и не представил, несмотря на неоднократные требования и запросы. Таким образом он был подельником по соевой узурпации власти. В результате кабинет Гройсмана был абсолютно нелегетимным...
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26.05.2020 20:43 Ответить
Реформа поліції заглохла,
З приходом нової олігархічної влади про це навіть не згадується, бо незалежна поліція не вигідна олігархам та владутримачам - не зможуть бидло нагибати. Для цього треба було набирати приватну шоблу, а це баблоси і не малі.
"Відкат нормальний"
73% ви зробили це разом.
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26.05.2020 18:09 Ответить
Ну что здесь можно сказать, каков главарь полиции, таковы и его подчинённые, ведь набирает он в полицию бывших бандитов, которые уже узаконенные и творят что им вздумается.
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26.05.2020 19:29 Ответить
похоже через годик-другой витя-шапкокрад покажется мальчиком в песочнице
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26.05.2020 20:44 Ответить
Есть один простой и действенный способ,что бы существенно уменьшить ментовский беспредел. Ликвидировать, так называемые "ментовские" зоны. И все. Если мент будет знать,что попадет в обычную "зону",уверяю вас,он сто раз подумает,прежде чем совершить преступление. Потому-что, в первый же день на "зоне",его ждет "петушинный" угол. Это очччень сильный сдерживающий фактор. Или хотя бы по некоторым "тяжелым" статьям,отправлять мусоров на общую "зону".
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26.05.2020 20:45 Ответить
Саакашвілі бе бе бе Нє не так,Аваков не жалує навіть своїх,ну вроді чесний такий дядько,порядок показує
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26.05.2020 22:51 Ответить
 
 