День Киева будут отмечать в телеформате в связи с коронавирусом, - КГГА

В этом году День Киеве 31 мая будут отмечать в теле- и онлайн формате, поскольку продолжает действовать запрет на массовые мероприятия в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Киевляне увидят поздравления, серии тематических сюжетов "Прогулки по Киеву", "Киев, который мы любим", "Портреты" и "Истории".

Кроме того, состоится трансляция "Пробега под каштанами", который в этом году пройдет онлайн, праздничная телевикторина с киевлянами, а также радиоконцерты музыкальных групп.

Готовят несколько праздничных сюрпризов и для пользователей социальных сетей. Столичные коллективы создают праздничные ролики, которые распространят в соцсетях, на Youtube каналах, на своих сайтах.

Жители города, которые 30 или 31 мая около 20:00 будут проходить мимо здания Киевского академического театра оперы и балета для детей и юношества, на ул. Межигорская, 2, смогут увидеть музыкальное приветствие артистов с балкона фасада театра.

Напомним, что в День Киева начнется сезон работы столичных фонтанов.

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