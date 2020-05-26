Около 100 россиян и белорусов, строящих АЭС на границе Беларуси и Литвы, заболели COVID-19
Сотрудники "Росатома" и белорусские представители заказчика, задействованные в строительстве атомной станции на границе Беларуси и Литвы, получили позитивные результаты тестов на коронавирус.
Об этом заявил в обращении гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, информирует Цензор.НЕТ.
"На белорусской площадке, этот проект у нас сегодня в особом приоритете, зафиксировано около 100 инцидентов, около 100 положительных тестов. Это не только наши работники, но и представители белорусского заказчика. Все карантинные меры соблюдаются", — сказал он.
В Министерстве энергетики Беларуси изданию TUT.BY сообщили, что заразились 18 их сотрудников.
"По состоянию на 26 мая текущего года у 18 работников государственного предприятии "Белорусская АЭС" тесты на COVID-19 дали положительный результат. Сотрудники с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся под контролем медицинских служб по месту проживания, течение болезни проходит бессимптомно, в легкой форме", — рассказала официальный представитель Минэнерго Жанна Зенькевич.
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На самоизоляции при этом находятся 81 человек, контактировавшие с заразившимися.
Белорусская АЭС возводится вблизи Островца за счет кредита России по типовому российскому проекту. Сроки пуска первого энергоблока не раз сдвигались. Сейчас физический пуск первого энергоблока запланирован на июнь 2020 года, а энергетический — на сентябрь — октябрь.
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Не кормите тролля. Тот факт что он пишет по-украински, не дает ему права находиться в приличном общество.
Головний санітарний лікар-захісник України пан Ляшко повідомив, що з метою запобігання зараження коронавірусом припинено ввезення на територію України білоруського повітря в будь-якому вигляді, повідомляє канал БРК.
"При здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду за станом динаміки забруднення повітря коронавірусом , якие надходить з території Білорусії виявлено, що білоруське повітря не відповідає вимогам зняття карантину в Україні", - повідомили в Міністерстві Охорони Здоровья від коронавірусу.
Таким чином, все білоруське повітря, що надходить на кордон з Україною , буде конфісковуватися за допомогою спеціальних пилососів і відправлятися назад у бік Білорусі в спеціально розроблених для цього целофанових пакетах . Обмеження стосуються будь-якого повітря, незалежно від того, в чому його провозять - в салоні автобуса чи в людських легенях.
«Я повністю згоден з цим рішенням, - заявив журналістам місцевий житель одного з прикордонних міст Хома Степанченко. - Я почав відчувати, що з Білорусі стало надходити якесь погане, вірусне повітря. Я думаю, лукашенківські спецслужби його чимось спеціально там просочили. Адже мені, чомусь, зовсім перестав подобатися Зеленській, я перестаю вірити нашому телебаченню та МОЗу, а днями мені навіть захтілося вийти на вулицю без вдягнутої медичної маски та антисептика».
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