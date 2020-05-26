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Суд арестовал без права залога второго полицейского из Кагарлыка Кузива, подозреваемого в изнасиловании

Суд арестовал без права залога второго полицейского из Кагарлыка Кузива, подозреваемого в изнасиловании

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения второму полицейскому из Кагарлыка Николаю Кузиву, которого подозревают в соучастии в изнасиловании женщины. Его взяли под стражу без права внесения залога.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент hromadske из здания суда.

По словам адвоката Кузива, подозреваемый не признает своей вины. О непризнании своей вины, при избрании ему меры пресечения в суде, заявлял и другой подозреваемый в изнасиловании женщины полицейский Сергей Сулима.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд взял под стражу полицейского из Кагарлыка Сулиму, подозреваемого в изнасиловании

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением о избиение и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Их задержали. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщило полицейским о подозрении в изнасиловании.

26 мая суд арестовал обоих полицейских без права внесения залога. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Изнасиловавшие свидетеля полицейские Кузив и Сулима не попали под аттестацию с участием общественности, - журналистка Худецкая

Автор: 

изнасилование (916) Киевская область (4121) Нацполиция (16437)


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Топ комментарии
+11
ГНИДЫ НИЧТОЖНЫЕ!!!!!! ИМ ПОЖИЗНЕННОЕ НАДО ДАТЬ!!!!!!!!
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26.05.2020 17:58
+7
и это только один Кагарлык. А если проверить другие райотделы?
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26.05.2020 18:13
+6
Им хватит и одного дня общей с уголовниками зоны, они его не проживут. Вот только сидят такие мрази на особой, красной зоне, созданной специально для мусоров. А в обычной зоне эти перцы "закукарекали" бы сразу при поселении.
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26.05.2020 18:21
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ГНИДЫ НИЧТОЖНЫЕ!!!!!! ИМ ПОЖИЗНЕННОЕ НАДО ДАТЬ!!!!!!!!
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26.05.2020 17:58 Ответить
Хватит лет 10 общей зоны
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26.05.2020 18:13 Ответить
Им хватит и одного дня общей с уголовниками зоны, они его не проживут. Вот только сидят такие мрази на особой, красной зоне, созданной специально для мусоров. А в обычной зоне эти перцы "закукарекали" бы сразу при поселении.
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26.05.2020 18:21 Ответить
Затихнет и отпустят, никто их не посадит ...
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26.05.2020 18:28 Ответить
Зебараны выбрали в депутаты насильника, а тут какой-то мент! да это - герои зебаранов
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26.05.2020 19:25 Ответить
Они будут сидеть в спецзоне санаторного режима - Менской (№91) для ментов и чиновников. У нас все еще совок.
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26.05.2020 18:32 Ответить
Да их таких десятки тысяч, если не больше.
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26.05.2020 18:41 Ответить
Вот и хорошо))
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26.05.2020 18:03 Ответить
Всех мусоров не арестуете! Камер не хватит!
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26.05.2020 18:10 Ответить
Достаточно расстрелять несколько тысяч и остальные найдут берега.Этих двух подонков взяли , а сотня тысяч других на воле.
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26.05.2020 18:36 Ответить
и это только один Кагарлык. А если проверить другие райотделы?
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26.05.2020 18:13 Ответить
У меня многое укладывается. Я могу понять, когда невинные люди страдают потому, что прошли рядом с маньяком. Я могу понять, когда невинные люди страдают потому, что их квартира приглянулась подонку.

Я не могу понять ситуации, в которой невинные люди сидят просто потому, что кучке утырков захотелось попиариться на раскрытии "громкого дела". А судьям после этого просто ссыкотно признать, что нет ни дела, ни раскрытия.

Два бойца и детский кардиолог.

Те, кто делал обвинение, уже знают, что они невиновны. Но боятся сдать назад.

Те, кто пиарился на конференции, знают, что они невиновны. Но боятся политических последствий.

Судьи знают, что они невиновны. Но бояться не подмахнуть наивысшему в стране начальству.

Вся страна знает, что они невиновны. Но ничего не может сделать.

А они сидят уже полгода.
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26.05.2020 18:33 Ответить
А вы спросите у зебилов , каким местом они думали когда избирали уклониста.Я могу допустить президентом проститутку , но дрыща прячущегося под юбкой.... В любой стране оно бы давно сидело и не на Банковой , а в петушарне.
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26.05.2020 18:40 Ответить
красивые тезисы бесспорно! Но если взять последний.....вся страна знает, но ничего не может...а если страна ничего не может - она имеет право на существование? кто мне объяснит? я чего-то не понимаю? Какой смысл в огромной стране, если она - страна-импотент? (политический, финансовый, военный, нравственный, культурный и т.д) дальше перечислять не буду, потому как список бесконечный.
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26.05.2020 23:11 Ответить
Чуваки потерялись во времени в 2000х, местные князьки в сэле
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26.05.2020 18:15 Ответить
По словам адвоката подозреваемых мусоров, дурная девка самоизнасиловалась, а потом чуть не самоубилась в противогазе из отнятого табельного оружия у самых правильных ментов.
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26.05.2020 18:15 Ответить
По словам адвоката Кузина, подозреваемый не признает своей вины. О непризнании своей вины, при избрании ему меры пресечения в суде, заявлял и другой подозреваемый в изнасиловании женщины полицейский Сергей Сулима. Источник: https://censor.net/n3198126
-----------
то їх оклєвєтали? Чи не тих схопили?
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26.05.2020 18:19 Ответить
тепер затримані та свідки вихвативатимуть в кайданках табельне оружіє і самозастрілюватимуця - ото вже таке було і не раз
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26.05.2020 18:21 Ответить
На петушатник.
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26.05.2020 18:30 Ответить
А остальная мусарня ничего не слышала ничего не видела ?
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26.05.2020 18:33 Ответить
Рядом в кабинете избивали мужчину, также угрожали ему изнасилованием, сломаны ребра и нос
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26.05.2020 19:53 Ответить
Що характерно, коли харківська шалава Зайцева була під слідством, 100% там жодна волосина з неї не впала. Хоча за справедливістю її одразу після арешту треба було так віддухопелити берцями та дубіналами, щоб потім пару місяців у медчастині в гіпсі валялася та харкала червоною юхою. Але ж там папік дізнався би, що доцю поламали - то тих ментів та слідаків закопали б під Харковом в лісі.
А тут в дівки не було таких крутих родичів...
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26.05.2020 18:42 Ответить
Арестуйте всех - не ошибётесь !
За одного аттестованного двух неаттестованных дают !
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26.05.2020 18:43 Ответить
Експерт по зґвалтуванню Геращенко заявив, що у Врадіївці згвалтування було старої не реформованої міліції, а зараз реформованої і це згвалтування набагато патріотичніше.
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26.05.2020 18:56 Ответить
Все чудово. Імена підозрюваних оголосили, підозри пред'явили, запобіжний захід обрали. Тепер слідству належить з'ясувати прізвище підозрюваного: Кузин він або Кузів?
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26.05.2020 18:56 Ответить
дані експертизи треба а тоді шось можна розказувати
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26.05.2020 19:16 Ответить
Петушары в аваковских погоНАХ.
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26.05.2020 19:23 Ответить
Яка в ментів найголовніша погроза? В...м! Втрьох! Всім відділком! І це на адресу чоловіків! Вкрай необхідний закон кримінальної відповідальності за погрози насиллям. Сказав комусь: "Уб'ю" - загримів на 5 років." Тоді портновим в Україні було б робити нічого.
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26.05.2020 19:30 Ответить
Чого ви не пишите: Обухівські поліцейскі в Кагарлику скоїли злочин! Чи не так буде правильніше?Бо ці маленькі неточності якось насторожують, тим більше по слухам з міста хочуть зробити селеще, а в лікарню місцеву звозять безнадійних наче з короновірусом, щоб була велика смертність, і по цій причині її потім закрить?!
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26.05.2020 19:56 Ответить
Тварей этих посадить пожизненно, вместе с авакяном и геращенко, они это уже заслужили давным-давно.
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26.05.2020 20:15 Ответить
добрыня, злость ослепила твой разум, разъедает мозги, так и в ящик можно сыграть...
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26.05.2020 21:47 Ответить
Полицейские не творили бы зашквар, если бы понимали, что государство становится справедливым. При Зеленском все почувствовали безнаказанность, даже не потому, что Зеленский не захочет наказать преступников, а потому, что он лох, а кинуть лоха святое дело, Зе никто не уважает, Зе никто не подчиняется, Зе сам Бог велел послать нах
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26.05.2020 22:48 Ответить
Пока что дело темное. Особа подозреваемая в воровстве выставила ответный иск, что расследовавшие воровство полицейские ее изнасиловали. Может ДА? а может и НЕТ. Пока что будоражится общественное мнение, а доказательства преступления не настолько убедительны как хотелось бы!
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27.05.2020 05:01 Ответить
 
 