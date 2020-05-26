Суд арестовал без права залога второго полицейского из Кагарлыка Кузива, подозреваемого в изнасиловании
Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения второму полицейскому из Кагарлыка Николаю Кузиву, которого подозревают в соучастии в изнасиловании женщины. Его взяли под стражу без права внесения залога.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент hromadske из здания суда.
По словам адвоката Кузива, подозреваемый не признает своей вины. О непризнании своей вины, при избрании ему меры пресечения в суде, заявлял и другой подозреваемый в изнасиловании женщины полицейский Сергей Сулима.
Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением о избиение и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Их задержали. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.
Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.
ГБР сообщило полицейским о подозрении в изнасиловании.
26 мая суд арестовал обоих полицейских без права внесения залога.
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Я не могу понять ситуации, в которой невинные люди сидят просто потому, что кучке утырков захотелось попиариться на раскрытии "громкого дела". А судьям после этого просто ссыкотно признать, что нет ни дела, ни раскрытия.
Два бойца и детский кардиолог.
Те, кто делал обвинение, уже знают, что они невиновны. Но боятся сдать назад.
Те, кто пиарился на конференции, знают, что они невиновны. Но боятся политических последствий.
Судьи знают, что они невиновны. Но бояться не подмахнуть наивысшему в стране начальству.
Вся страна знает, что они невиновны. Но ничего не может сделать.
А они сидят уже полгода.
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то їх оклєвєтали? Чи не тих схопили?
А тут в дівки не було таких крутих родичів...
За одного аттестованного двух неаттестованных дают !