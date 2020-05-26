"Укрзализныця" уволила директора по развитию бизнеса Рязанцева: в сети появилось видео, на котором человек, похожий на Рязанцева, бьет женщину
АО "Укрзализныця" уволило директора по развитию бизнеса Андрея Рязанцева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
"Правление "Укрзализныци" считает, что все сотрудники компании должны соблюдать кодекс этики и семейных ценностей. Сообщаем, что на данный момент Андрей Рязанцев не является работником АО "Укрзализныця", - говорится в сообщении.
При этом и.о. члена правления "Укрзализныци", директор по инфраструктуре Роман Веприцкий в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что не осведомлен относительно решения уволить Рязанцева, а сам Рязанцев во вторник присутствовал на производственном совещании.
Ранее в интернете появилось видео, на котором человек, похожий на Рязанцева, бьет женщину.
В июне 2019 года "Укрзализныця" перевела директора по финансам и экономике Андрея Рязанцева на должность директора по развитию бизнеса.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мы не знаем, что там было, но видно, что дама играет истерику, такая запросто может вывести из себя даже удава.
Короче, нельзя на такое вестись.