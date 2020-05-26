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"Укрзализныця" уволила директора по развитию бизнеса Рязанцева: в сети появилось видео, на котором человек, похожий на Рязанцева, бьет женщину

АО "Укрзализныця" уволило директора по развитию бизнеса Андрея Рязанцева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Правление "Укрзализныци" считает, что все сотрудники компании должны соблюдать кодекс этики и семейных ценностей. Сообщаем, что на данный момент Андрей Рязанцев не является работником АО "Укрзализныця", - говорится в сообщении.

При этом и.о. члена правления "Укрзализныци", директор по инфраструктуре Роман Веприцкий в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что не осведомлен относительно решения уволить Рязанцева, а сам Рязанцев во вторник присутствовал на производственном совещании.

Ранее в интернете появилось видео, на котором человек, похожий на Рязанцева, бьет женщину.

В июне 2019 года "Укрзализныця" перевела директора по финансам и экономике Андрея Рязанцева на должность директора по развитию бизнеса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" готова к возобновлению пассажирских перевозок, но дату их запуска с 1 июня пока не переносили, - пресс-служба

Автор: 

насилие (393) увольнение (2675) Укрзализныця (2745)


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Топ комментарии
+8
Чет уже эта власть ничем не может удивить.Вот если б убил,тогда да.У пропасти,куда провалилась зеленая шобла дна нет.
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26.05.2020 17:58
+5
Скрепи курва кацапські нікуди не зникають ....
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26.05.2020 17:58
+5
на відео з вуличної камери 0,3М вони розгледіли ріфмастєра, а на відєо 4К не можуть впізнати разанцева
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26.05.2020 18:15
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Чет уже эта власть ничем не может удивить.Вот если б убил,тогда да.У пропасти,куда провалилась зеленая шобла дна нет.
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26.05.2020 17:58 Ответить
Что делать ЗЕ сказал-кадровый голод.
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26.05.2020 17:58 Ответить
Скрепи курва кацапські нікуди не зникають ....
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26.05.2020 17:58 Ответить
Я в шоке((( и все это пришло в новую власть
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26.05.2020 19:56 Ответить
А то не має значення яка влада , якщо це жлобство сидить в моСку то воно проявиться при будь-якій владі , а взагалі пані права , в цю владу такє вже прийшло.
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26.05.2020 21:04 Ответить
большой специалист по девушкам лёгкого поведения!!
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26.05.2020 18:04 Ответить
А что у "Укрзализниці" дресскод поменялся?Там все должны ходить топлес или уже полностью голые ходят?Максимальная открытость так сказать.
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26.05.2020 18:06 Ответить
Упс..Видео пропустил,думал что эта фотка из рабочего кабинета.Хотя...Какая разница.
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26.05.2020 18:13 Ответить
від самого прізвища директора вже в українця зачухались кулаки...
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26.05.2020 18:07 Ответить
Настоящая украинка не посмотрела бы что он директор. Мало бы не показалось...
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26.05.2020 18:09 Ответить
Есть подозрение,что эта сосалка не имеет никакого отношения к НАСТОЯЩИМ украинкам.
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26.05.2020 18:15 Ответить
на відео з вуличної камери 0,3М вони розгледіли ріфмастєра, а на відєо 4К не можуть впізнати разанцева
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26.05.2020 18:15 Ответить
так вона волайє шо той не розплатився? Бо особих ізбійєній не наблюдалось
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26.05.2020 18:17 Ответить
Если отбросить моральный проступок,да простят меня женщины...то какое это собственно дело ????? По закону на это должна отреагировать компитентные органы но не руководство чавунки.нехай полиция разбирается.а может это у них там ролевые игры , женщина после этого может ему золотой дождь сделала или страпоном засадила.
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26.05.2020 18:20 Ответить
Кастинг не прошла...
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26.05.2020 18:38 Ответить
Как бы случайно снято видео...
Мы не знаем, что там было, но видно, что дама играет истерику, такая запросто может вывести из себя даже удава.
Короче, нельзя на такое вестись.
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26.05.2020 20:07 Ответить
Яка самовпевнена мармиза в цього бика... Воно явно переконане, що воно належить до "вищої касти" і може бити слабкого безкарно. Хто б не була ця тендітна дівчина, це не дає права її бити!
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26.05.2020 20:19 Ответить
Недоплатил?
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26.05.2020 20:56 Ответить
 
 