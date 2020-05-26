"Укрзализныця" уволила директора по развитию бизнеса Рязанцева: в сети появилось видео, на котором человек, похожий на Рязанцева, бьет женщину

АО "Укрзализныця" уволило директора по развитию бизнеса Андрея Рязанцева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Правление "Укрзализныци" считает, что все сотрудники компании должны соблюдать кодекс этики и семейных ценностей. Сообщаем, что на данный момент Андрей Рязанцев не является работником АО "Укрзализныця", - говорится в сообщении.

При этом и.о. члена правления "Укрзализныци", директор по инфраструктуре Роман Веприцкий в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что не осведомлен относительно решения уволить Рязанцева, а сам Рязанцев во вторник присутствовал на производственном совещании.

Ранее в интернете появилось видео, на котором человек, похожий на Рязанцева, бьет женщину.

В июне 2019 года "Укрзализныця" перевела директора по финансам и экономике Андрея Рязанцева на должность директора по развитию бизнеса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" готова к возобновлению пассажирских перевозок, но дату их запуска с 1 июня пока не переносили, - пресс-служба