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Петицию за передачу Киево-Печерской Лавры ПЦУ создали на сайте Кабмина после формального ответа на нее Зеленского

Петицию за передачу Киево-Печерской Лавры ПЦУ создали на сайте Кабмина после формального ответа на нее Зеленского

На сайте Кабинета Министров Украины создана петиция "Прекратить право пользования Киево-Печерской Лаврой Украинской православной церковью Московского патриархата путем расторжения договора аренды и передать Православной Церкви Украины (ПЦУ)"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке активист ОО "Разом сила" Алексей Кравчук.

По его словам команда организации "создала петицию на сайте Кабинета Министров, потому что президент Зеленский отказался совершать действия по петиции размещенной на его сайте, несмотря на то, что ее подписали 27 500 украинцев спрятавшись за 19 ст. Конституции ( "отсутствие полномочий") и переведя стрелки на Кабмин".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ответил на петицию с требование забрать Лавру у УПЦ МП: объектами госсобственности управляет Кабмин

Кравчук так написал про Зеленского: "Это тот, кто постоянно выходит за пределы своих конституционных полномочий, формируя Кабмин, раздавая распоряжения органам власти и должностным лицам которые не подчиняются ему!

Что же, президент Зеленский еще раз показал свое антиукраинское лицо отказавшись возвращать Киево-Печерскую Лавру украинцам. Мы это запишем в дневник антиукраинских действий".

"Петицию на сайте Кабинета Министров будут вынуждены рассмотреть! Поэтому, подписывайте, распространяйте! Вернем Украине Киево-Печерскую Лавру вместе", - резюмировал он, разместив ССЫЛКУ на петицию на сайте Кабмина. 

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с призывом прекратить использование Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью (Московского патриархата) путем расторжения договора аренды и передать Лавру в использование Православной церкви Украины (ПЦУ). В ответе говорилось, что это полномочия Кабинета Министров, а не президента. 

Автор: 

Лавра (421) петиция (356)


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Топ комментарии
+19
Петицию за передачу Киево-Печерской Лавры ПЦУ создали на сайте Кабмина после формального ответа на нее Зеленского - Цензор.НЕТ 7331
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26.05.2020 18:32
+18
Шмыгаль сейчас ответит, что по этому вопросу надо обращаться к их с Зелей хозяину:
Петицию за передачу Киево-Печерской Лавры ПЦУ создали на сайте Кабмина, после формального ответа на нее Зеленского - Цензор.НЕТ 8261
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26.05.2020 18:27
+13
Петицию за передачу Киево-Печерской Лавры ПЦУ создали на сайте Кабмина, после формального ответа на нее Зеленского - Цензор.НЕТ 3711
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26.05.2020 18:24
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Підписав і розіслав .
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26.05.2020 22:58 Ответить
Нах з Лаври, московські окупанти. Російсько-нацистські підпільники-диверсанти.
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27.05.2020 08:57 Ответить
янелох Украину под РФ подкладывает... а шоб Лавру отобрать!!! - он собственном говне утонет от страха.
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26.05.2020 22:31 Ответить
Отнимать грубо нельзя...будет вонь и жалость к кгбистам в маске терпил у верунов...
Им должны быть созданы условия "уйти самим"..
1.Комплексная проверка финансовой деятельности
2.Все что не имеет отношения к религии должно быть обложено налогом (православные кафе, трапезныя, гостиницы, торговые лавки в храмах) и полная юрответственность за нарушения налогового законодательства...
3. Комплексная проверка порядка содержания выданного в аренду культурного наследия...
4. Прослушка и показ по всем каналам тв явно нехристианского поведения богослужителей (факты мужеложества, несоответсвия монашескому обр жизни и т.д и тп.)
5. Нападения хулиганов, поджоги элитных автомобилей и жилых домов попов...
6. И самое главное осечь финансовые потоки на мнимую благотворительность как из вне, так и через наших олигархов...наши олигархи должны понять, что благотворительные действия на них окажутся крайне неблаготворно...согласно п.1
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26.05.2020 22:35 Ответить
кто это будет делать? зеленский?
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26.05.2020 23:10 Ответить
п. 5. Надесь, этот п. не оминет тебя и твоих близких.
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26.05.2020 22:41 Ответить
Дивно. При спробі підписати петицію виникає надпис про помилку з електронною адресою або паролем.
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26.05.2020 22:55 Ответить
если петушки думают, что Лавра долго будет в неканоническом подчинении, то они ошибаются. Наступило время, когда количество переходит в качество.
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26.05.2020 23:19 Ответить
https://censor.net/user/443841, количество психбольных в психушке не переходит в качество психиатра.
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27.05.2020 00:22 Ответить
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