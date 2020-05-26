Петицию за передачу Киево-Печерской Лавры ПЦУ создали на сайте Кабмина после формального ответа на нее Зеленского

На сайте Кабинета Министров Украины создана петиция "Прекратить право пользования Киево-Печерской Лаврой Украинской православной церковью Московского патриархата путем расторжения договора аренды и передать Православной Церкви Украины (ПЦУ)"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке активист ОО "Разом сила" Алексей Кравчук.

По его словам команда организации "создала петицию на сайте Кабинета Министров, потому что президент Зеленский отказался совершать действия по петиции размещенной на его сайте, несмотря на то, что ее подписали 27 500 украинцев спрятавшись за 19 ст. Конституции ( "отсутствие полномочий") и переведя стрелки на Кабмин".

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Кравчук так написал про Зеленского: "Это тот, кто постоянно выходит за пределы своих конституционных полномочий, формируя Кабмин, раздавая распоряжения органам власти и должностным лицам которые не подчиняются ему!

Что же, президент Зеленский еще раз показал свое антиукраинское лицо отказавшись возвращать Киево-Печерскую Лавру украинцам. Мы это запишем в дневник антиукраинских действий".

"Петицию на сайте Кабинета Министров будут вынуждены рассмотреть! Поэтому, подписывайте, распространяйте! Вернем Украине Киево-Печерскую Лавру вместе", - резюмировал он, разместив ССЫЛКУ на петицию на сайте Кабмина.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с призывом прекратить использование Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью (Московского патриархата) путем расторжения договора аренды и передать Лавру в использование Православной церкви Украины (ПЦУ). В ответе говорилось, что это полномочия Кабинета Министров, а не президента.