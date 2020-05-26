С начала суток враг единожды обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр

Вооруженные формирования Российской Федерации с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" под вражеский обстрел из автоматических станковых гранатометов попали украинские защитники вблизи Водяного.

"В ответ из имеющихся огневых средств, наши воины открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника. Подразделения Объединенных сил и в дальнейшем готовы немедленно отреагировать на все возможные угрозы со стороны захватчиков. С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на участках разведения режим "Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения ООС "остается полностью контролируемой украинским защитниками".

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В то же время, "среди личного состава привлеченного к проведению операции Объединенных сил обнаружен один случай заболевания COVID-19".

"Принимаются все необходимые меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции в воинских коллективах", - подчеркивают в пресс-центре.

Напомним, 25 мая вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь нет.