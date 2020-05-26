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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток враг единожды обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр

С начала суток враг единожды обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр

Вооруженные формирования Российской Федерации с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" под вражеский обстрел из автоматических станковых гранатометов попали украинские защитники вблизи Водяного.

"В ответ из имеющихся огневых средств, наши воины открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника. Подразделения Объединенных сил и в дальнейшем готовы немедленно отреагировать на все возможные угрозы со стороны захватчиков. С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на участках разведения режим "Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения ООС "остается полностью контролируемой украинским защитниками".

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В то же время, "среди личного состава привлеченного к проведению операции Объединенных сил обнаружен один случай заболевания COVID-19".

"Принимаются все необходимые меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции в воинских коллективах", - подчеркивают в пресс-центре.

Напомним, 25 мая вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь нет.

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обстрел (27016) Донбасс (26955) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


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А де новина як ДБР музей розграбовують.? Може їх в Донецьк послати
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26.05.2020 18:40 Ответить
Може оперативники звідти?
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26.05.2020 19:04 Ответить
***
С начала суток враг единожды обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 2174

..
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26.05.2020 18:58 Ответить
З нашим шапіто, навіть обстріли щоденні займають не перші позиції в новинах. Може на то і розрахунок
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26.05.2020 19:03 Ответить
Ситуація на сході України починає набирати нових обертів, таке враження, шо з дня на день ситуація стане вибуховою і далі фінішна пряма, перемога або капітуляція...Сумно ***...
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26.05.2020 19:33 Ответить
Альлло рьідакція:
не «единождьі», а ОДИН РАЗ.
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26.05.2020 19:41 Ответить
 
 