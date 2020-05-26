Директор музея им. Гончара пожаловался в полицию на порчу имущества при прорыве ГБР

Руководитель музея имени Гончара Петр Гончар обратился в полицию с заявлением о порче имущества после того, как в здание прорвались сотрудники Государственного бюро расследований.

Об этом сказано в заявлении на странице музея в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

В музее напомнили, что во вторник в 11:00 состоялась презентация для прессы коллекции картин семьи Порошенко, которая будет открыта на обозрение общества по завершению карантина в Киеве.

"Позже произошло незаконное вторжение правоохранительных органов в сооружение музея. Без решения суда. Представители ГБР заблокировали вход и препятствуют попаданию директора в помещение музея, в частности, в зал с выставкой. Следователи ворвались в здание, взломав входную дверь. Директором музея было подано заявление в полицию о повреждении имущества", - сказано в сообщении.

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Сейчас, отмечают в музее, директор учреждения находится в зале, "ГБР описывает коллекцию и все фиксирует".

В музее требуют от властей объяснения этих действий.

Как Цензор.НЕТ, 26 мая сотрудники ГБР, применяя физическую силу, взломали дверь музея Ивана Гончара в Киеве, в котором была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко.

В ГБР опровергают информацию о штурме здания музея и поясняют, что проводят осмотр картин в рамках расследования уголовного производства.

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