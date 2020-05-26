Директор музея им. Гончара пожаловался в полицию на порчу имущества при прорыве ГБР
Руководитель музея имени Гончара Петр Гончар обратился в полицию с заявлением о порче имущества после того, как в здание прорвались сотрудники Государственного бюро расследований.
Об этом сказано в заявлении на странице музея в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
В музее напомнили, что во вторник в 11:00 состоялась презентация для прессы коллекции картин семьи Порошенко, которая будет открыта на обозрение общества по завершению карантина в Киеве.
"Позже произошло незаконное вторжение правоохранительных органов в сооружение музея. Без решения суда. Представители ГБР заблокировали вход и препятствуют попаданию директора в помещение музея, в частности, в зал с выставкой. Следователи ворвались в здание, взломав входную дверь. Директором музея было подано заявление в полицию о повреждении имущества", - сказано в сообщении.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Спецназ ГБР пришел в музей Гончара, в котором проходит выставка картин из личной коллекции Порошенко. ВИДЕО
Сейчас, отмечают в музее, директор учреждения находится в зале, "ГБР описывает коллекцию и все фиксирует".
В музее требуют от властей объяснения этих действий.
Как Цензор.НЕТ, 26 мая сотрудники ГБР, применяя физическую силу, взломали дверь музея Ивана Гончара в Киеве, в котором была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко.
В ГБР опровергают информацию о штурме здания музея и поясняют, что проводят осмотр картин в рамках расследования уголовного производства.
Также на Цензор.НЕТ: В музее Гончара проходят следственные действия, а именно "осмотр картин", - ГБР
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То сохрани, боже!
Як в музей то серед дня
І не пустять, може,
То, бувало, зранку
Двері підкопаєм,
І поглянуть на картини
Хоч на час
Таки повлізаєм.
А то прийшли якісь свавільці без документів, винесли двері...
Ну як так ?
сидить кловун і просірає державу.
Люди хотіли сильної руки. Та справеливості.
Але окремо.
Але такого не буває. Справедливість гарантують лише чесні та незалежні структури, а не божок в кріслі президента. Натомість отримали свавілля від самодура.
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/2995715000494012 1 год ·
Cвого чсу більшовики спочатку вбили борців за волю України, потім середній і малий бізнес (куркулів), розстріляли інтнлігенцію, знищили українські культурні надбання (архіви, мистецтво, розграбували музеї, церкви), а тоді вимороли голодом народ (навіть тих, хто їх підтримував).
Нині нащадки (в і дейному в кровному сенсі) більшовиків ув'язнюють комбатантів і патріотів, вбивають середній і малий бізнес (податками й карантином), атакують музеї (почали з музею Івана Гончара), художні виставки, завтра виморять голодом своїх виборців.
Ото хай кушає.
как-то топорно и премерзко это все ...беспредел...
Проти того, хто будував Державу.
Сенцов о штурме ГБР музея: Почему власть также не забирает у Коломойского «Центрэнерго»?
https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist
Фото: УП
Борьба действующего президента Украины https://inforesist.org/tag/zelenskij/ Владимиром Зеленским с экс-главой государства https://inforesist.org/tag/petr-poroshenko/ Петром Порошенко включает в себя и угрозу отношений с США, и нападение на музей. Об этом на своей странице в https://inforesist.org/goto/https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/3073015089448673 Facebook заявил бывший политзаключенный Олег Сенцов.
«Конечно, Порошенко не ангел, и перечень моих претензий к нему длиннее Зеленского. Но почему с такой настойчивостью вчера власть не штурмовала «Центрэнерго», чтобы воплотить многомесячное решение Кабинета Министров по смене там руководства лояльного Коломойскому?», - написал он.
Ранее сообщалось, что https://inforesist.org/gbr-vorvalos-v-muzej-gonchara-gde-poroshenko-vystavil-kartiny/ сотрудники Государственного бюро расследований взяли штурмом здание музея Ивана Гончара, где экс-президент Украины Петр Порошенко представил коллекцию картин.
Ще є час - тільки рік пройшов , якщо так піде дальше ...
"Циплят по осени считают"
У кінці терміну - можна буде порівняти довжину переліку претензій до одного та до другого
КОНТАКТИ
Силовики ДБР викрали митні декларації з музею Гончара - Герасимов
СИЛОВИКИ ДБР ВИКРАЛИ МИТНІ ДЕКЛАРАЦІЇ З МУЗЕЮ ГОНЧАРА - ГЕРАСИМОВ
Силовики Державного бюро розслідувань викрали митні декларації до картин з колекції родини п'ятого президента України Петра Порошенка, виставлені у музеї Івана Гончара.
Про це в ефірі сказав народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов, трансляцію вів "Прямий".
"Декларації, на яких чітко видно, що картини офіційно купувалися і передавалися - ці декларації вкрадені. І зрозуміло чому. Коли ДБР ткнули носом у їхню брехню і показали ці документи, вони їх вкрали. Ось як працює бюро розслідувань Зеленського", - сказав депутат.
И это Обязано отвечать перед законом.
26 Травня 2020 19:47
Представник Державного бюро розслідувань у Музеї ім. Івана Гончара не хотів показувати своє посвідчення, бо воно не дійсне.
Про це в коментарі "Прямому" заявив адвокат п'ятого президента України, лідера "Європейської Солідарності" Ігор Головань.
"Під важливим приводом, що вони рятують якесь майно вдерлися, переписали картини, по-моєму забрали виставлені документи, які підтверджують законне придбання і ввезення картин. Після цього втекли. Спочатку думали допустити мене, але оскільки я з'ясував, чому цей пан, який називався слідчим, так не хотів показувати своє посвідчення, - воно у нього недійсне, у нього посвідчення ще старе, де написано інший підрозділ, не той, в якому він реально працює. Тобто фактично недійсне посвідчення. Саме тому він не хотів його пред'являти. Коли це з'ясувалося, він його сховав, в нього була невелика істерика, і тому вони зараз так швидко втекли, вони сказали, що картини залишають на зберігання музею. Це такий собі напад правопорушників", - сказав Головань.
Він зауважив, що не було ніякого рішення суду.
"Був брехливий привід слідчого на прізвище Дощенко, який сказав, що він вдерся, тому що рятував якесь майно. Яке майно - він так і не сказав. Він сказав, що йому вважалося, що майну щось загрожує. Він назвав це «обшук», незаконний обшук без ухвали суду. Це незаконне проникнення, це просто означає, що такий слідчий, якому буде вважатися, що у когось вдома щось там не так може зламати двері в будь-яку квартиру і сказати, що він намагався когось рятувати. Під час обшуку було мінімум 7 осіб, я не думаю, що всі були внесені до протоколу, в цьому ми будемо розбиратися з ними. Багато людей були із закритими обличчями, це були не такі маски медичні, не проти вірусу, а проти журналістів", - додав Головань.
Він наголосив, що адвокати будуть оскаржувати і подавати заяву про злочин, бо тепер ніхто не може бути спокійний.
"Як ми бачимо, вони ні на що не посилаються. Слідчому здалося, що в музеї може бути загроза і він вирішив рятувати майно. Він поцупив документи, що підтверджують законність придбання і ввезення картин. Картини вони залишили, але у них є свої види, судячи з усього, на картини. Чим далі, тим більш нахабні порушення закону. Можна сказати, що право на конституційну недоторканність житла, власності тепер у відносинах з ДБР не існує. Думаю, що заяву подаватиме директор музею, він був обурений, тому що його фактично звинуватили, що у нього в музеї існує якась небезпека для чогось і тому зламали двері в музей, фактично звинувативши адміністрацію музею, брехливо і наклепницьки", - завершив Головань.
"ІКОМ України не вважає можливим давати оцінку змісту кримінального провадження і діям його фігурантів, це - компетенція правоохоронних органів. Водночас подібні дії працівників ДБР підважують принцип верховенства права та підривають суспільну довіру", - зазначили в ІСОМ.
Там нагадали, що співробітники ДБР застосували силу, аби увійти до виставкового приміщення музею: зламали двері, виштовхнули директора Петра Гончара і заблокували вхід. Що відбувалося всередині музею тоді - невідомо, адже всередину ані працівників музею, ані журналістів чи народних депутатів не пускали. Поліція ж обмежилася спостереженнями та прийняттям заяв від директора музею та інших осіб.
"Музеї є публічним простором, місцем зберігання спільної спадщини і діалогу. Вони очікують від правоохоронних органів захисту і підтримки, а не агресії і насильства на межі актів вандалізму", - переконані представники комітету.
Як відомо, востаннє правоохоронці вдиралися до приміщення музею силою в січні 2014 р. Ця практика має бути назавжди викорінена, наголосили в ІСОМ та додали: вимагають від керівництва ДБР принести вибачення Петру Гончару і провести службове розслідування інциденту.
https://www.5.ua/suspilstvo/vymahaiemo-vid-dbr-vybachen-v-isom-prokomentuvaly-shturm-muzeiu-honchara-215880.html