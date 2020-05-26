У главаря донецких террористов Пушилина не только паспорт РФ, но и прописка в Ленинградской области по одному адресу с "главой МИД ДНР" Никоноровой. ДОКУМЕНТ
22 мая главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин в эфире российского ТВ подтвердил наличие у него российского гражданства и заявил, что никогда не скрывал этого факта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский ресурс News2.
Так он ответил на заявление украинской стороны, предоставившей в ОБСЕ копию его российского паспорта, а также аналогичные документы других представителей Донбасса: глав МИД ДНР/ЛНР Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего соответственно.
"Мы не скрываем, а гордимся тем, что сейчас у жителей "ДНР и ЛНР", благодаря гуманитарным шагам со стороны России, есть возможность восполнить отобранные Украиной права. Да, у нас есть российские паспорта. Мы их получаем по программе, запущенной в 2019 году", – прокомментировал Пушилин.
Но еще кроме гордости, наличие у Дениса Пушилина гражданства РФ, а также уже и бизнеса на территории России, дает нынешнему главе "ДНР" шанс спокойно встретить безбедную старость в отличии от его предшественика.
Только интересно, где на территории России Денис Пушилин эту старость хочет встретить? Как бывший глава "ЛНР" Плотницкий где-нибудь в одном из элитных посёлках Подмосковья или спрятаться куда-нибудь подальше?
Скорее всего второй вариант, потому что, как стало известно, Денис Пушилин на территории России зарегистрировался по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, поселок Первомайское, ул. Советская 13А кв. 63, где наверное строит или будет строить своё родовое гнёздышко.
Так что, если Пушилин вдруг исчезнет, но кому-то будет что-то должен, можете попытаться поискать его здесь.
Но самое интересное, что согласно паспорта регистрации на территории РФ транспортного средства (элитного Мерседеса), которое принадлежит "главе МИД ДНР" Наталье Никоноровой, ее место и адрес прописки в России один в один совпадает с "главой ДНР" Денисом Пушилиным.
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Сралин : я расстриляю Швондира,не бзди Филип работай с сабаками дальши,мине нужны Шариковы...,очин мноха Шариковых
може воно теж громадянин рашкі
До речі, РФ заборонили громадянам інших держав мати нерухомість в Криму.
Іншого слова підібрати неможливо.
Он хозяина запер в дурдом
А дачу сад и огород продал на слом
Вот ведь не задача, новый Управдом
Этот Рюсский мир и Бурелом...
...
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венедиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
Чому Гнида медведчук ще не під слідством, п. вєнєдіктова?!