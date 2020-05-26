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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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У главаря донецких террористов Пушилина не только паспорт РФ, но и прописка в Ленинградской области по одному адресу с "главой МИД ДНР" Никоноровой. ДОКУМЕНТ

22 мая главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин в эфире российского ТВ подтвердил наличие у него российского гражданства и заявил, что никогда не скрывал этого факта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский ресурс News2.

Так он ответил на заявление украинской стороны, предоставившей в ОБСЕ копию его российского паспорта, а также аналогичные документы других представителей Донбасса: глав МИД ДНР/ЛНР Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего соответственно.

"Мы не скрываем, а гордимся тем, что сейчас у жителей "ДНР и ЛНР", благодаря гуманитарным шагам со стороны России, есть возможность восполнить отобранные Украиной права. Да, у нас есть российские паспорта. Мы их получаем по программе, запущенной в 2019 году", – прокомментировал Пушилин.

Но еще кроме гордости, наличие у Дениса Пушилина гражданства РФ, а также уже и бизнеса на территории России, дает нынешнему главе "ДНР" шанс спокойно встретить безбедную старость в отличии от его предшественика.

Только интересно, где на территории России Денис Пушилин эту старость хочет встретить? Как бывший глава "ЛНР" Плотницкий где-нибудь в одном из элитных посёлках Подмосковья или спрятаться куда-нибудь подальше?

Скорее всего второй вариант, потому что, как стало известно, Денис Пушилин на территории России зарегистрировался по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, поселок Первомайское, ул. Советская 13А кв. 63, где наверное строит или будет строить своё родовое гнёздышко.

Так что, если Пушилин вдруг исчезнет, но кому-то будет что-то должен, можете попытаться поискать его здесь.

Но самое интересное, что согласно паспорта регистрации на территории РФ транспортного средства (элитного Мерседеса), которое принадлежит "главе МИД ДНР" Наталье Никоноровой, ее место и адрес прописки в России один в один совпадает с "главой ДНР" Денисом Пушилиным.

У главаря донецких террористов Пушилина не только паспорт РФ, но и прописка в Ленинградской области по одному адресу с главой МИД ДНР Никоноровой 01
У главаря донецких террористов Пушилина не только паспорт РФ, но и прописка в Ленинградской области по одному адресу с главой МИД ДНР Никоноровой 02

Автор: 

гражданство (1313) Пушилин Денис (134)


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Топ комментарии
+10
Берет пример с нашего президента У главаря донецких террористов Пушилина не только паспорт РФ, но и прописка в Ленинградской области по одному адресу с "главой МИД ДНР" Никоноровой - Цензор.НЕТ 5844
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26.05.2020 18:59
+10
перевірте нашого харанта.
може воно теж громадянин рашкі
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26.05.2020 19:08
+9
Профессор Преображенский звонит Сралину и говорит,-Коба сейчас ко мне ворвались твои Швондеры и хотят отобрать комнату и туалет.что за произвол,ты же мне обещал не срать в Душу.
Сралин : я расстриляю Швондира,не бзди Филип работай с сабаками дальши,мине нужны Шариковы...,очин мноха Шариковых
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26.05.2020 19:03
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У главаря донецких террористов Пушилина не только паспорт РФ, но и прописка в Ленинградской области по одному адресу с "главой МИД ДНР" Никоноровой - Цензор.НЕТ 5743
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26.05.2020 18:58 Ответить
У главаря донецких террористов Пушилина не только паспорт РФ, но и прописка в Ленинградской области по одному адресу с "главой МИД ДНР" Никоноровой - Цензор.НЕТ 6943
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26.05.2020 18:59 Ответить
Берет пример с нашего президента У главаря донецких террористов Пушилина не только паспорт РФ, но и прописка в Ленинградской области по одному адресу с "главой МИД ДНР" Никоноровой - Цензор.НЕТ 5844
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26.05.2020 18:59 Ответить
Там вони вдвох несамовито кують зовнішню політику ДНР.
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26.05.2020 19:00 Ответить
У ватажка донецьких терористів Пушиліна не тільки паспорт РФ, а й прописка в Ленінградській області за однією адресою з "главою МЗС ДНР" Ніконоровою - Цензор.НЕТ 1984
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26.05.2020 20:01 Ответить
Ну,так у Бени вобще тройное гражданство.И **** толку?
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26.05.2020 21:35 Ответить
Бу га га .как это ему сделали регистрацию в приграничной зоне.по закону это возможно после 5 лет проживания в роисе. Мешок с гуманитаркой хочет к чухонцам по безвизу ездить.....
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26.05.2020 19:03 Ответить
Чушь.
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26.05.2020 21:07 Ответить
Профессор Преображенский звонит Сралину и говорит,-Коба сейчас ко мне ворвались твои Швондеры и хотят отобрать комнату и туалет.что за произвол,ты же мне обещал не срать в Душу.
Сралин : я расстриляю Швондира,не бзди Филип работай с сабаками дальши,мине нужны Шариковы...,очин мноха Шариковых
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26.05.2020 19:03 Ответить
Может нужно взять у него интервью?! Гордон, вроде, не делал ещё с ним этого! Зелени нужны видосики с этими персами!!!
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26.05.2020 19:04 Ответить
У главаря донецких террористов Пушилина не только паспорт РФ, но и прописка в Ленинградской области по одному адресу с "главой МИД ДНР" Никоноровой - Цензор.НЕТ 275
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26.05.2020 19:05 Ответить
перевірте нашого харанта.
може воно теж громадянин рашкі
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26.05.2020 19:08 Ответить
А як би він без російського паспорта зміг би переоформити свою дачу в Криму згідно російського законодавства?
До речі, РФ заборонили громадянам інших держав мати нерухомість в Криму.
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26.05.2020 19:26 Ответить
****. До того ж натуральна.
Іншого слова підібрати неможливо.
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27.05.2020 00:19 Ответить
Если честно - не удивлюсь.....
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26.05.2020 19:39 Ответить
Кормим, поим, содержим...
У главаря донецких террористов Пушилина не только паспорт РФ, но и прописка в Ленинградской области по одному адресу с "главой МИД ДНР" Никоноровой - Цензор.НЕТ 975
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26.05.2020 19:08 Ответить
Рюсский мир пришел во двор и в дом
Он хозяина запер в дурдом
А дачу сад и огород продал на слом
Вот ведь не задача, новый Управдом
Этот Рюсский мир и Бурелом...
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26.05.2020 19:15 Ответить
Украина этих пушилиных-швондеров,пасечников,никаноровой везде достанет - куклы рашки-террориста как и кукловоды обязаны ответить за войну со смертями!
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26.05.2020 19:15 Ответить
Ахтунг!.Грядёт эскалация вторжения орды на Донбасс.Американская разведка повидомляе, что остатки головорезов разгромленной турками в Ливии ЧВК Вагнера в количестве 1200 голов срочно вывозятся , туда направлены из орды МИГ-29 ,перекрашенные в Сирии ,чтобы бомбить турок в Ливии.Вывезенных из Ливии головорезов без зарплаты не оставят и направят на Донбасс на усиление вторжения.Наши войска и патриоты готовы приступить к могилизации этих отпетых подонков?
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26.05.2020 19:22 Ответить
Нащот хлеба не знаю , но солью посыпят стопудов . ))
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26.05.2020 19:32 Ответить
А еще бронекопытная артилерия, и шмели в твоей голове.
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26.05.2020 21:10 Ответить
Если вы,граждане России, то,что вы делаете на территории Украины, да еще с оружием в руках? Любое получение гражданства иностранного государства таким способом, есть грубейшее нарушение украинского законодательства о пребывании иностранцев в Украине..
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26.05.2020 19:26 Ответить
Все к чему прикасается РАБссия рушиться,рано ль поздно,придет октяюрь 1917 года,или август 91 года.Скоро август,любимый месяц РАБссиянцев....,Високосный год,новая волна Короныс виRUSoм....
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26.05.2020 19:29 Ответить
У ватажка донецьких терористів Пушиліна не тільки паспорт РФ, а й прописка в Ленінградській області за однією адресою з "главою МЗС ДНР" Ніконоровою - Цензор.НЕТ 9496

...
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26.05.2020 19:36 Ответить
Финляндия три раза воевала с СССр дохлым 30 ноября 1939 года,25 июня 1941 года,и в ьонотьтй в 1944 году.Посмотрите где сеяас Финляндия по уровню жизни и дохлая РАБссия с ее Зачуханском или Голодранском....
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26.05.2020 19:40 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венедиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
Чому Гнида медведчук ще не під слідством, п. вєнєдіктова?!
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26.05.2020 20:06 Ответить
 
 