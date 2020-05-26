РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10952 посетителя онлайн
Новости
14 481 254

Спецназ ГБР совершил вооруженное нападение на музей Гончара, - официальное заявление "ЕС"

Спецназ ГБР совершил вооруженное нападение на музей Гончара, - официальное заявление

Партия "Европейская солидарность" выступила с заявлением по факту вмешательства спецназа ГБР в работу музея Ивана Гончара.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "ЕС".

В заявлении партии говорится: "Вооруженный до зубов спецназ Государственного бюро расследований совершил разбойное нападение на Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара". Это - одно из лучших музейных заведений страны.

Эти держиморды публично унижали его директора Петра Гончара, долгое время не пропуская его в помещение.

ГБР осуществило попытку похитить частную коллекцию картин Порошенко, которую семья, проведя презентацию для СМИ, выставила для свободного доступа посетителей после завершения карантина.

Спецназовцы совершили нападение на журналиста и препятствовали народным депутатам выполнять свои обязанности.

ГБР не имеет санкции суда ни на проникновение в помещение, ни тем более на арест коллекции. Ночью или завтра они будут пытаться это получить задним числом, выкручивая руки судьям.

Адвокаты Петра Порошенко дадут правовую оценку бандитским действиям ГБР подадут соответствующие иски и жалобы. Мы уже подали четыре заявления в полицию.

Но политические выводы очевидны уже сейчас.

После угроз Владимира Зеленского в адрес Петра Порошенко, на прошлой недел, которые прозвучали на пресс-конференции главы государства, ясно как день, что преследование пятого Президента носят сугубо политический характер и происходит по приказу и давлением Президента шестого.

В прямом эфире на глазах всей Украины и всего мира Зеленский прямо требовал приговора человеку, которого считает своим конкурентом. Вполне обоснованно международная пресса уже провела параллели между Зеленским и Януковичем, отмечая подобный стиль отношения к оппозиции. Это очень точная параллель.

Главная причина - попытка власти отвлечь внимание людей от собственной некомпетентности. Годовщина пребывания Зеленского на должности лишний раз напомнила стране, все свои предвыборные обещания он провалил.

С пикового момента в сентябре прошлого года рейтинг власти обвалился почти вдвое. Если технологи "Слуг" рекомендуют поправить его уголовным преследованием предшественников, то их расчеты неверны. "Преступления Порошенко" - такие же мифические, как и "достижения Зеленского": о них много говорят, но найти то, чего нет - невозможно.

Показательно, за год бурных детективных поисков "зеленые шерлоки холмсы" не нашли ничего криминального в президентской деятельности Порошенко и не обнаружили никаких оснований предъявить подозрение. Поэтому свежее сфабриковано уголовное дело касается уже допрезидентского периода, а в дальнейшем, очевидно, возьмутся за юность и детство. Законно ли он пошел в школу.

У бездарной власти сдают слабые нервы: до конца их второй весны осталось всего пять дней. И пора не с предшественников спрашивать, а самим отвечать за свои действия, в том числе и коррупционные, старательно игнорируемые правоохранительными органами.

"Европейская Солидарность" требует от Владимира Зеленского немедленно вернуться в правовое конституционное поле, прекратить использование правоохранительной системы для охоты на оппозицию, прекратить уничтожение стратегического партнерства Украины с западными партнерами, и в конце концов начать делать для государства что то более предметное, чем низкопробные зрелища".

Как сообщал Цензор.НЕТ, 26 мая сотрудники ГБР, применяя физическую силу, взломали дверь музея Ивана Гончара в Киеве, в котором была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко.

В ГБР опровергают информацию о штурме здания музея и поясняют, что проводят осмотр картин в рамках расследования уголовного производства.

Также на Цензор.НЕТ: В музее Гончара проходят следственные действия, а именно "осмотр картин", - ГБР

Автор: 

картина (213) музей (723) ГБР (2979) Европейская Солидарность (1051)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+76
трызда вам зебараны. это начало конца
показать весь комментарий
26.05.2020 19:16
+63
Порошенко просто красава. Красота игры просто зашкаливает!!!
показать весь комментарий
26.05.2020 19:17
+45
Спецназ ГБР совершил вооруженное нападение на музей Гончара, - официальное заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 7470
показать весь комментарий
26.05.2020 19:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Ваня, иди в ср"ку
показать весь комментарий
26.05.2020 21:58 Ответить
Андрюша-любитель олигархов, я не ваня, а вот тебе крыть-то нечем...правду про Петюню не скроешь... В отличии от вас, бесноватой своры чоколятных узколобов, соревнующихся в брехне, мне брехать просто не интересно... и знаешь почему ?
Мы все считали кацапню, брешущую с начала войны, брехливыми тварюками, а оказалось...
вы (чоколяторы) - точно такие же.
показать весь комментарий
27.05.2020 09:28 Ответить
Вероломно напали, без объявления войны
показать весь комментарий
26.05.2020 20:14 Ответить
От же брехня, каждое ихнее слово. И Пе против Зе не конкурент. 10% супротив 40%.
Это полный разгром.
показать весь комментарий
26.05.2020 20:17 Ответить
Зе-тыпил, свои "40%" ты сможешь сейчас увидеть только под дозой кокса.
показать весь комментарий
26.05.2020 20:38 Ответить
Хорошо ты сам себе о себе написал, только небольшое уточнение нужно.
На вот прочти правильные текст сам себе о себе: "ПЕ-тыпил, свои "10%" ты сможешь сейчас увидеть только под дозой кокса."
показать весь комментарий
26.05.2020 20:42 Ответить
Зурбиена ПНХ зеркалозалежное
показать весь комментарий
27.05.2020 11:20 Ответить
Хорошо ты сам себе о себе написал, вата копеечная.
На вот прочти правильные текст сам себе о себе: "Зурбиена ПНХ зеркалозалежное"
показать весь комментарий
27.05.2020 17:55 Ответить
Также нардеп "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз рассказал: "Вот так начинается Россия. Запомните вот это все. Мы это видели, как в Крыму начиналось гораздо раньше в 2014 году. Как собирали для того, чтобы свободу и демократию подавлять, собирали собак, для которых нет ни чести, ни достоинства. Я прошел через них. Вот так начиналась Россия в Крыму. То, что я вижу сейчас, что делают в ГБР, называя это правоохранительными органами - это начало России в Крыму, вот этот беспредел. Не выполняйте преступных приказов. Бросьте удостоверение в лицо. Несколько удостоверений бросьте - и они поймут, что они не собрали здесь для себя стаю, которая будет выполнять все незаконные действия".
показать весь комментарий
26.05.2020 20:17 Ответить
Ну нифига себе!Такой наезд и без Табачника
показать весь комментарий
26.05.2020 20:18 Ответить
Чоколадний вереск. Відповідать треба
показать весь комментарий
26.05.2020 20:20 Ответить
Спецназ ГБР совершил вооруженное нападение на музей Гончара, - официальное заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 5116
показать весь комментарий
26.05.2020 20:23 Ответить
Так,шо там картины живы?
Спецназ ГБР совершил вооруженное нападение на музей Гончара, - официальное заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 5887
показать весь комментарий
26.05.2020 20:26 Ответить
Прям битурборежим
показать весь комментарий
26.05.2020 20:33 Ответить
Ну в принципе,можно нанести удар по капитализации Пети.Картины это,не только произведения искусства и достояние человечества,но и гроши.Стоит их поместить в неблагоприятную среду,например комнату,где случайно случится пожар....И вот Петя попал на гроши.Ну,а потом с умным видом,задвинуть,що Мистер Бин уснул на работе и прогавил возгорание.И можно даже посадить Мистера Бина,пока оригиналы картину,которые считаются сгоревшими,обретают нового владельца,а Петя считает убытки
показать весь комментарий
26.05.2020 20:38 Ответить
Ви вірите в це розводілово для прибулих? Пєця сам замовив собі такий піар. Українці жаліють гнаних за правду, і Пєця це знає. Чому ДБР не розслідує 10 млн. дол. хабаря від "хорошего парня Колі(Злочевського)". А там картина маслом, краще ніж в музею: і рух грошей, і свідки, і аудіо матеріал, і мотив... Хоч ший до купи і неси в суд.
показать весь комментарий
26.05.2020 20:53 Ответить
Во времена Пороха с обыском врывались в библиотеку украинской литературы. Это было в Москве. Во времена Зели с обыском врываются в музей украинской культуры. И это уже в Киеве. Закономерный результат "разведения сторон" и не только на фронте. Что ждет страну дальше?
показать весь комментарий
26.05.2020 21:17 Ответить
Пам*ятаєте, як зебіли вищали і ретранслювали московитську пропаганду до 21.04.2019: =ворог не в кремлі, ворог - на Банковій= ?
От тепер він справді там.
показать весь комментарий
26.05.2020 23:17 Ответить
и Жулька верещала : ворог не в кремлі, ворог - на Банковій=
показать весь комментарий
27.05.2020 00:23 Ответить
ЗЄ - президент шестьорка ,а не шостий.
показать весь комментарий
26.05.2020 21:18 Ответить
Пол-шестого
показать весь комментарий
26.05.2020 21:31 Ответить
Синок комуняки за чесні гроші купив картини? Крадій !!!!
показать весь комментарий
26.05.2020 21:34 Ответить
Напиши ще - РОЗКУЛАЧИТИ ЙОГО
показать весь комментарий
26.05.2020 21:42 Ответить
Не розкулачити,а націоналізувати.
показать весь комментарий
27.05.2020 19:39 Ответить
Також націоналізувати все у Ахтки,Пінчука,Медведчука,Комолої та інших олігархів. Все,що нажито шляхом обманним шляхом,все націоналізувати.
показать весь комментарий
27.05.2020 19:41 Ответить
А якщо ти в своєму житті щось надбав обманим шляхом то у тебе теж націоналізувати? )
Олігархи згоден, Порох далеко не олігарх.
показать весь комментарий
28.05.2020 12:44 Ответить
Порох олігарх і він на 3-му місці найбагатших людей України,так що не звезди. Все що я заробив,то заробив своїми мозолями і мізками.І батько в мене простий роботяга,а не такий комуняка-крадій,як у Петра.
показать весь комментарий
28.05.2020 22:20 Ответить
Слухай ти Артём, не палився би своїм кацапським погонялом, українець хрєнов ))
показать весь комментарий
28.05.2020 23:59 Ответить
точно! отнять и поделить!
показать весь комментарий
27.05.2020 00:16 Ответить
Не поділити,а націоналізувати.Це різні речі !!!
показать весь комментарий
27.05.2020 19:43 Ответить
На Вову срачка напала
показать весь комментарий
26.05.2020 21:41 Ответить
Клован опять напудил в труселя и обоссал стул. Срочно сушите, товаришчь Пендель!
показать весь комментарий
26.05.2020 21:45 Ответить
Оцените красоты игры!
Порошенко контрабандой ввез в Украину картин почти на 5 миллионов фунтов, при этом заплатив эти деньги самому себе, выведя их на Сейшелы на свой же счет.
А тебя, лоха педального, вывернут наизнанку за Опель 2002 года.
показать весь комментарий
26.05.2020 21:54 Ответить
О как ! Допросить Порошенко нельзя , потому , как он прячется и повестки "не получает"? Смотреть нужно в корень , а музей и картиньі Петра - дело десятое. За шкирку - и на допрос "святого" !
показать весь комментарий
26.05.2020 21:57 Ответить
К мертветчуку почему -то нет желания приехать ни у ДБР , ни у Генпрокуратуры . Никого не интересуют регулярные полёты предателя Украины на московию , ни его провокационные и брехливые обвинения в адрес Украины. У Зели нет желания узнать как Пинчук получил в подарок от тестя Кучмы 32 000 !!! предприятий , которые он перепродал разным каломойшам . За какие заслуги Пинчуку принадлежит " Интерпайп " ? Почему ахметка контролирует 80% шахт и 85% генерации тепловой энергии в Украине ? Как это всё забрать у ворюг и национализировать нет желания решить у зебобиков ?
показать весь комментарий
26.05.2020 22:12 Ответить
Те що побачив--це вже часи гестапо, коли болвани мовчки хватали і все забирали. Це повне ігнорування законів,та елементарну повагу до людей. В істуканів у формі повна відсутність поваги навіть до себе--гидко і противно було дивитись на цю цинічну і брехливу виставу.
показать весь комментарий
26.05.2020 22:37 Ответить
Зелена шмаркля уже лезет на гиляку? Швидкий пацанчик!
показать весь комментарий
26.05.2020 23:49 Ответить
Спецпризначенці ДБР скоїли збройний напад на музей Гончара, - офіційна заява "ЄС" - Цензор.НЕТ 5814
показать весь комментарий
26.05.2020 23:56 Ответить
показать весь комментарий
27.05.2020 10:48 Ответить
самый примитивный способ избавления от конкурентов - их физическое уничтожение. метод доведен до совершенства в расее и пользуется заслуженным интересом, спросом и уважением у зе-команды.
показать весь комментарий
27.05.2020 00:14 Ответить
Барыга не может успокоиться. Клептомания мешает
показать весь комментарий
27.05.2020 04:55 Ответить
Зелені дебіли промоутери беззаконня.
показать весь комментарий
27.05.2020 06:52 Ответить
Спецпризначенці ДБР скоїли збройний напад на музей Гончара і згвалтували жінку Потроха на очах в Потроха! Гончаренко теж був свідком!
показать весь комментарий
27.05.2020 09:32 Ответить
гениально , шизофреник
показать весь комментарий
27.05.2020 22:45 Ответить
Страница 3 из 3
 
 